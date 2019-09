El último baile de Joana, la estrella de la orquesta 'Super Hollywood' muerta al estallarle pirotecnia

Joana Sáinz llevaba seis años en la orquesta 'Super Hollywood' y se sabía el número de memoria. Este mismo agosto, lo había repetido en una gira que incluía hasta 25 actuaciones. Las últimas cuatro, en su gira veraniega por Castilla y León. El grupo no tuvo problemas ni en Samir de los Caños (Zamora), ni en Ledrada (Salamanca), ni en Belorado (Burgos). Pero, en la última actuación, en Las Berlanas (Ávila), la joven bailarina se desplomó al explotar un artefacto pirotécnico en el escenario cuando sonaba la música. “Creíamos que se trataba de parte del espectáculo hasta que escuchamos los gritos”, recuerda Hermelina del Pozo, la alcaldesa de la localidad. Pero no, no era parte del show. La santanderina murió sin que nadie pudiera hacer nada por su vida. ¿El motivo? Todo apunta a que se trataría de un fallo en la fabricación de los cartuchos utilizados.

“Nos ha dejado en shock a todos. Era una chica estupenda: trabajadora, amable, buena persona”, lamenta Eva, desde la promotora del concierto. Ella la conocía bien. Hace seis años que trabajaba para ellos. Era una auténtica profesional. Tenía experiencia y formación. Joana, desde pequeña, había querido ser bailarina. Le encantaba. Y, además, tenía aptitudes. Por eso, no lo dudó. En cuanto pudo, hizo la carrera de danza española para dedicarse plenamente a lo que era su hobby.

“La primera vez que la vi, cuando vino, me di cuenta de sus virtudes. Era una chica con mucha energía, con muchas ganas. Desde el principio, la veía bailarina”, cuenta su profesora, Marta Rojo, en conversación con EL ESPAÑOL. Joana se matriculó en danza española (una carrera que dura seis años) para cumplir su sueño. Todos los días, iba y venía a Santa Cruz de Bezana, a cinco minutos de Santander, para acudir a sus clases, para bailar, para divertirse.

Joana muere por una explosión durante la actuación de la Orquesta Súper Hollywood

Empezó su formación en “2010 o 2011” –prosigue su primera profesora–. “Era una niña que siempre estaba feliz y contenta, alegre, activa… Siempre quería más. Echaba muchas horas para perfeccionarlo todo. Pertenecía a una generación maravillosa”, recuerda Marta, que no se acaba de creer lo ocurrido. Cumplió su sueño: acabó su formación y se lanzó de cabeza al siempre exigente mundo laboral.

Bailarina principal y responsable de coreografías

Entró, tras dar varias vueltas, en la orquesta 'Super Hollywood' hace seis años. Y, desde el primer momento, la valoraron como se merecía. “Yo la conocí hace cuatro años. La había visto en alguna alguna verbena. Lo hacía siempre muy bien”, explica Eva, de la empresa promotora de los conciertos. De hecho, en él había encontrado cierta estabilidad: era la bailarina principal y la responsable de las coreografías que realizaban los 15 componentes de la formación.

Nada extraño. Joana pasaba muchas horas de un lado a otro con la orquesta 'Super Hollywood'. Por eso, a su edad, 30 años, y con su experiencia, no veía peligro en las actuaciones a pesar de que hacía tiempo que en el grupo utilizaban pirotecnia para hacer más espectaculares los conciertos. Pero, esta vez, fue diferente.

Joana Sainz, bailarina de la orquesta Súper Hollywood.

Corrían las dos de la madrugada del domingo cuando detrás de la iglesia de Las Berlanas se escuchó la explosión. “Creíamos que estaba todo planeado, pero, de repente, empezamos a escuchar gritos y nos pusimos nerviosos. Subió un médico y tres enfermeras para atenderla. En 10 o 15 minutos, llegó la ambulancia. Pero no pudieron hacer nada”, lamenta Hermelina del Pozo, alcaldesa de la localidad, en conversación con EL ESPAÑOL.

Era la segunda vez que el grupo actuaba en Las Berlanas, siempre con motivo de las fiestas patronales que recuerdan la riada ocurrida hace 60 años en la localidad. Entonces, no murió nadie. Por eso, en el municipio de poco más de 300 habitantes, cada año, dan gracias por eludir la tragedia. Sin embargo, esta vez, no pudieron evitarla.

La orquesta 'Super Hollywood', al final del primer pase, tiró, como es habitual, unos cartuchos de fuego frío que hacen saltar chispas. “Duran entre 15 y 20 segundos y sirven para dar espectáculo”, ha reconocido Isidoro López, propietario de la promotora, en conversación con El Diario Montañés. Hasta este domingo de madrugada, se habían tirado unos 2.000, pero nunca había ocurrido nada.

Esta vez, sin embargo, se llevaron una vida. Uno de los cañones de luz funcionó correctamente; el otro, no. Todo apunta a que el error no fue ni de la promotora ni de los integrantes del grupo, sino de un error en la fabricación de los cartuchos por parte de la empresa catalana que los facilitó. Esa es la principal hipótesis de una muerte a todas luces evitable.