Sube el precio de la ITV: 10 euros más para los coches diésel y 7 para los gasolina en Valencia

Pasar la ITV (Inspección Técnica de Vehículos) en la Comunidad Valenciana cuesta, desde este lunes, unos 10 euros más en el caso de vehículos diésel y unos 7 euros en el caso de vehículos de gasolina.

Esta subida de precios se ha producido tras una sentencia judicial emitida por el Tribunal Superior de Justicia, según la cual se anula el acuerdo que regía estos precios desde el año 2014. El pasado viernes la Conselleria de Economía publicó en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana esta sentencia, por lo que desde este lunes las concesionarias pueden aplicar los precios anteriores a ese acuerdo.

No obstante, estos precios no son definitivos. O al menos se espera que no lo sean, ya que en los próximos días (probablemente este viernes 10 de mayo) el Consell pretende aprobar en el pleno el nuevo listado de precios actualizados. Según el nuevo texto que ya habría elaborado la Generalitat y al que habría tenido acceso el diario Valencia Plaza, el precio de pasar con un vehículo de gasolina la ITV aumentará solamente 2 euros, mientras que hacerlo con uno diésel costará 4 euros menos.

De aplicarse estos precios, la Asociacion de Entidades Concesionarias de la Comunidad Valenciana para la ITV (AECOVE) ya ha anunciado que regresarían a los tribunales porque se seguiría vulnerando la legalidad.

Todo esta disputa tiene su origen en marzo del año 2014, cuando uno de los anteriores gobiernos de la Generalitat aprobó la reducción del precio de las ITV, beneficiando a los usuarios pero perjudicando a las empresas que ofrecen este servicio. En ese momento, Applus Iteuve, una de las empresas concesionarias, recurrió la reducción de tarifas debido a la ausencia de un informe económico que justificase ese cambio.

Ahora, el Tribunal Superior de Justicia ha dado la razón a esta empresa, por lo que por el momento podrían volver a aplicar los precios anteriores al acuerdo de hace 5 años. Tras esto se espera que la Conselleria de Economía se adapte su nuevo listado de precios a la sentencia y que la apruebe este viernes, aunque podrían truncarse y alargarse por más tiempo.