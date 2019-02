17 de 22

"Él me dijo: tú no eres mi madre, tú no me mandas y además no te quiero volver a ver nunca. Así que nos peleamos por el hacha, se la quité y al final, con la rabia, acabé asfixiándole, tapándole la nariz y la boca". Así explicaba Ana Julia cómo mató a Gabriel. En la imagen, un guardia civil retiene a una mujer que intentó agreder a la autora confesa tras su detención.