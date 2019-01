Una perforadora de 105 toneladas, con barrenas como una persona, para sacar a Julen del pozo

Una mole de 105 toneladas y 600 caballos de potencia ha llegado a Totalán (Málaga) para tratar de rescatar a Julen, el niño de dos años que cayó a un pozo el pasado domingo. Se trata de una perforadora, "una de las más potentes de España", de la empresa Cimentalia. Aunque el grueso de la máquina llegó este pasado viernes, las barrenas con las que abrir la tierra lo han hecho en torno a las 10 de la mañana de hoy sábado. Una vez se ensamblen, los operarios abrirán con ellas dos orificios por los que proceder a sacar a cielo abierto al menor.

Fermín, camionero, ha conducido sin descanso durante toda la noche desde Madrid para traer ocho barrenas hasta la 'zona cero' del rescate. Con dos de ellas se perforará el terreno. Con una tercera, que tiene forma de un tornillo del tamaño de una persona, se extraerá la tierra perforada.

"Salimos ayer a las seis de la tarde desde Madrid. No he dormido. Llegué sobre las dos y media de la madrugada, pero hasta ahora no nos han dicho que accedamos a esta zona", cuenta Fermín mientras varios operarios descargan las barrenas en un camión de menor tamaño al suyo para poder subirlas a la montaña en la que se encuentra el niño. El camionero trabaja para la empresa de transportes Conexión Hispánica. "La máquina estaba en la M-40", cuenta. "Hemos venido lo más rápido posible".

Trabajos de traslado de la perforadora hasta la zona de excavación. Marcos Moreno

Un trabajador de Cimentalia, la propietaria de la perforadora, atiende a EL ESPAÑOL mientras las barrenas pasan de un camión a otro. Son las 10.30 de la mañana. "Traemos varias porque no sabemos qué tipo de terreno nos vamos a encontrar. Igual está blando y perforamos rápido. Si nos topamos con una roca consistente habrá que maniobrar sobre la marcha. ¿Unas 15 horas de trabajo? No se puede saber, te lo aseguro. Desconocemos que hay ahí debajo".

El jefe del equipo técnico que ha trazado el rescate de Julen, el ingeniero de caminos Ángel García, señaló anoche que los trabajos de perforación se alargarían en torno a 15 horas. Se preveía que arrancaran este viernes, pero los moviemientos de tierra y desmontes han vuelto a sufrir contratiempos. Ahora se estima que las perforaciones de los dos pozos paralelos por los que se intentará llegar a la cota en la que está el niño se inicien a lo largo de la mañana de este sábado, que ha amanecido con leves lluvias. "Una vez estén las barrenas arriba, el montaje es sencillo. Se ensamblan rápido en la máquina", explica este operario de Cimentalia.

Una de las barrenas transportadas hasta la zona. Marcos Moreno

La perforadora abrirá primero uno de los dos pozos. Paralelamente se podría usar otra de menor fuerza y capacidad de perforación que también ha llegado a Totalán. "Esta máquina, sobre todo, se dedica a trabajar en grandes obras civiles, como puentes. Viene de arreglar uno de la M-40 en Madrid", señala esta fuente. Cimentalia tiene 35 perforadoras similares a esta. La que ha llegado a Totalán podría alcanzar una profundidad aproximada de 150 metros.