El alcalde de Totalán, contra los ‘rescatadores’ de Julen: “Se está improvisando”

Miguel Ángel Escaño, alcalde de Totalán (Málaga), ha cargado contra los operativos de rescate que están tratando de encontrar a Julen, el niño de dos años que cayó por un pozo de 107 metros el domingo por la mañana: “Lo que no se puede hacer es improvisar. Hay esperanza de vida, pero cada minuto que pasa se pierde. Lo que se está haciendo no es adecuado”, ha reconocido en declaraciones a la cadena COPE.

Sus críticas llegan tras las múltiples opciones que se han barajado –muchas de ellas, sobre la marcha–, en las últimas 48 horas. Primero, se trató de hacer lo posible por acceder al pozo principal. Después, se contempló la opción de crear un agujero paralelo por el que pudiera bajar una persona y otro perpendicular por donde sacar al niño. Más tarde, se sondeó la posibilidad de hacer una excavación a cielo abierto. Y, en última instancia, se regresó a la idea original: rescatar a Julen a través de un túnel lateral de 80 metros.

Para facilitar esas labores, el alcalde de Totalán se ha puesto en contacto con el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, pero no ha recibido respuesta. “Espero que me llame en breve”. Y, al mismo tiempo, también lo ha hecho con el delegado del Gobierno, a la vez que ha denunciado que no se le esté prestando atención. “Las autoridades provinciales me están ignorando un poco. He dado un margen de tiempo prudencial”.

Además, en su afán por intentar ayudar, ha contactado con “una empresa europea” para traer un georadar que pueda realizar una ecografía del terreno para ver la situación “antes de que sea tarde. Dependiendo de cómo esté, habrá que intervenir”, ha sentenciado.

Mientras tanto, los equipos de rescate trabajan a marchas forzadas para tratar de encontrar al pequeño. Una vez que se ha agotado la opción de seguir retirando tierra del agujero principal, según ha explicado María Gámez, subdelegada del Gobierno, se ha optado por la opción de construir un túnel lateral de entre “50 y 80 metros” para intentar sacarlo. Los tres factores que han tenido en cuenta para esta opción son tres: “El tiempo, la orografía del terreno y la seguridad de la menor”, ha explicado.

"Es un proceso muy complejo por la orografía del terreno, que dificulta el acceso a la maquinaria pesada necesaria a algunas de las maniobras y las dimensiones del pozo", ha explicado. Además, hay que tener en cuenta el riesgo de "colapso de tierra" para minimizar el riesgo, ha concluido.