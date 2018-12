La Sexta, a la caza de los 44 votantes de Vox en la comunista Marinaleda: “Aquí puede vivir uno”

Desde 1979, el sindicalista José Manuel Sánchez Gordillo es alcalde de Marinaleda (Sevilla), el gran paraíso comunista de Andalucía. En todas las elecciones -locales, autonómicas y generales- la izquierda se ha impuesto con holgadas mayorías, pero las elecciones andaluzas celebradas el pasado domingo dejaron un resultado que trae de cabeza al pueblo: Vox pasó de tres insignificantes votos en 2015 a 44 papeletas. Un resultado llamativo que ha llevado a La Sexta a salir a la caza -y señalar- de los 44 votantes del partido de Santiago Abascal: "Aquí podría vivir un votante de Vox".

En Marinaleda el pasado domingo -día en el que Vox logró 12 escaños para irrumpir con fuerza en el Parlamento andaluz-, Adelante Andalucía consiguió 992 votos (68,7%) y el PSOE 207 votos (14,34%). La suma de las izquierdas logran el 83% de los votos: una aplastante mayoría. El Partido Popular logró sumar 100 votos y Ciudadanos 74. Pero sin duda, la gran sorpresa -como en el resto de la comunidad- la protagonizó el partido de ultraderecha que se alzó con 44 votos.

"Parece misión imposible dar con los 44 de Vox", adelante la reportera de Liarla Pardo (La Sexta) desplazada hasta esta localidad sevillana de 2.600 habitantes. Así, tratando de dar con esos vecinos que metieron en la urna la papeleta verde, pregunta a varios habitantes del soviet de Gordillo su opinión sobre los resultados.

-¿Qué le parece que 44 personas del pueblo hayan votado a un partido como Vox?

-Me parece una cosa horrible. Y es una pena muy grande que en este pueblo haya esta gente. Yo no los voy a respetar. Lo siento, pero no los voy a respetar.

-No sabe quiénes son...

-Se imagina. Están camuflados, pero la gente los conoce.

Vamos a señalar a los 44 votantes de @vox_es en un pueblo como Marinaleda, y a difundirlo en un medio de comunicación. 👌Y no, no es Equipo de Investigación buscando narcos, es @LiarlaPardo pic.twitter.com/tO2ReMePHa — Alfonso Frías (@alfonfrias) 9 de diciembre de 2018

Entre entrevistas, la reportera alardea de haber conseguido que un vecino le haya dado la dirección de uno de esos 44 buscados. "Aquí podría vivir un votante de Vox", informa. Y hasta la puerta del supuesto votante de Vox se desplaza la periodista con el cámara para tratar de poner voz y rostro a uno de esos votantes.

-Estamos haciendo un reportaje sobre los resultados de las elecciones.

-Eso se queda en el pueblo.

-Hemos visto que personas han votado a Vox.

-Eso se queda entre nosotros. Lo siento mucho.

De esta forma el supuesto votante de Vox -al que ha llegado gracias a las indicaciones de otros vecinos- declina dar declaraciones. Cabe recordar que en el post de Facebook en el que el pasado domingo Sánchez Gordillo dio a conocer el escrutinio, algunos vecinos propusieron "buscar a los 44 que han votado a Vox y expulsarlos del pueblo", según recoge El Confidencial

"¿Por qué no quieren hablar? ¿Temen sufrir represalias?", se pregunta la reportera para finalizar el reportaje.