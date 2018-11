El paseo de 'El Carnicero de Mongradón' por las calles de Alsasua tras haber asesinado a 17 españoles

Veinte atentados, 17 asesinatos, 30 años en prisión y ni el más mínimo ápice de arrepentimiento. Este el sanguinario historial que porta a sus espaldas el etarra Josu Zabarte, alias El Carnicero de Mondragón. "Yo no he asesinado a nadie. Yo he ejecutado. No me arrepiento". Y con estas tres frases que ha repetido en varias ocasiones, el ex preso de ETA se paseó este domingo entre decenas de abertzales que acudieron a Alsasua (Navarra) para boicotear el acto en homenaje a la Guardia Civil que había organizado la Fundación España Ciudadana.

El Carnicero de Mondragón (Guipúzcoa, 1945) -que siempre ha considerado sus asesinatos como parte de la "batalla" por la independencia del País Vasco- fue fotografiado impasible por los propios organizadores de la convocatoria. "El carnicero de Mondragón: 17 asesinatos a sus espaldas y nunca se arrepintió", denunció la plataforma. En la imagen, Josu Zabarte vestido completamente de negro y sin dejar ver su mirada oculta tras unas gafas de sol.

Este paseo por Alsasua lo hace gracias a su puesta en libertad en 2013 después de 29 años en prisión, pese a que había sido condenado a 615 años. Una excarcelación debida a la aplicación de la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo contra la retroactividad de la Doctrina Parot.

Los asesinatos de El Carnicero de Mondragón comenzaron en 1972, pero Zabarte pertenecía a la banda terrorista desde 1972. Llegó a ser el líder del Comando Donosti hasta que fue detenido en 1984 tras un tiroteo que duró más de tres horas contra agentes de la Guardia Civil -el domingo homenajeados en Alsasua-.

El historial sanguinario de Zabarte tiene tan macabros episodios como el atentado en la casa cuartel de Vic en 1991 donde fueron asesinadas diez personas y cinco de ellos eran niños. Además de 44 heridos. Pero hay más infames capítulos a sus espaldas: cuando persiguió a la ambulancia que trasladaba a un agente de la Policía Nacional que anteriormente había herido con el fin de rematarlo. Minutos antes, había acabado con la vida de otros tres que desayunaban desarmados en un local de Rentería (Guipúzcoa).

En una dura entrevista publicada por El Mundo en octubre de 2014, el etarra no muestra ni el más mínimo arrepentimiento y no habla de asesinatos, sino de ejecuciones.

-¿Qué distingue a una persona que ha matado a 17 personas de un asesino en serie?

-Yo no he asesinado a nadie, yo he ejecutado. Matar para mí es: nos enfrentamos a hostias y éste cae y muere; ahí, yo no quería ni tenía intención. Asesinar es cuando tú buscas lucro personal. Y cuando ejecutas es cuando lejos de obtener un lucro personal, encima, vas a tener que pagar con la cárcel o con lo que sea. Por tanto, yo no he asesinado a nadie. Y un asesino en serie será algún psicópata.

No es lo mismo que dicen las casi una veintena de condenas de la Audiencia Nacional que suman 618 años y 12 días de prisión. Entre sus 17 asesinatos resalta el atentado en Oyarzun que acabó con la vida de cuatro policías. Su comando tendió una emboscada a los agentes y fueron ametrallados. Tres de ellos murieron en en lugar del tiroreo, pero un cuarto logró arrastrarse malherido hasta que un automovilista lo subió a su coche para trasladarlo al hospital. El comando paró el coche y remató al agente de un tiro en la cabeza.

-¿Y no hay un elemento de psicopatía en vuestra forma de matar a gente?

-No, aunque eso no quita que dentro de la organización haya algún elemento psicópata. Pero matar por psicopatía, no.