Una chica de 18 años, detenida por la muerte de su bebé: 10 niños asesinados en un trágico 2018

Los vecinos del 231 de Roger de Flor (Barcelona) no daban crédito a lo que ha pasado. “Si es que en este edificio nos conocemos casi todos. Es un bloque en el que sobre todo vive gente mayor. No nos suena ninguna mujer embarazada. No imaginamos quién ha podido cometer esa barbaridad de traer un niño al mundo y tirarlo por la ventana”. Pero ahora la madre del bebé, española de 18 años, ha sido localizada y detenida por los Mossos d'Esquadra.

En el barrio de Gràcia siguen sobrecogidos. Los Mossos informaron del hallazgo del cadáver de una niña con solamente unas horas de vida. Cuando encontraron el cuerpo, la niña todavía tenía el cordón umbilical. Fue en torno a las diez de la mañana. Un suceso que suma un caso más a un año trágico en materia de muertes infantiles violentas en España. Todavía no hemos atravesado el ecuador de 2018 y ya se contabilizan 10.

Con el cordón umbilical

El último fue en el barrio de Gràcia, Barcelona. Agentes de la policía autonómica se pasaron toda la mañana y parte de la tarde del martes 12 entrando en dos de los edificios del barrio: el 231 y el 229. Las dos fincas que comparten un patio de luces. Allí, una vecina se encontró el cadáver de una niña recién nacida. Ella misma dio el aviso a la policía.

Nadie tiene la más remota idea de quien ha podido cometer esta aberración. Excepto la Policía, que ya ha actuado con rapidez y ha detenido a una chica que recién estrena la mayoría de edad. De momento, se desconocen más datos. Sólo se sabe que era una niña recién nacida con pocas horas de vida. La policía autonómica aseguró que el miércoles 13 se conocerían los resultados de la autopsia, pero por el momento no han dado información. Será entonces cuando se conozca un poco más que sucedió. Porque todavía no se sabe si la niña nació muerta... o si estaba viva y la mataron.

Cayó de una altura considerable

El cerco cada vez se va acotando más. Fuentes próximas a la investigación han explicado que, por lo que han podido comprobar, la niña tenía un golpe muy fuerte, lo que les hace creer que cayó de una altura considerable. Descartan así los primeros pisos del inmueble. Sea como sea, se han entrevistado con todos los vecinos del bloque, para intentar averiguar el origen.

Los vecinos entraban y salían del bloque desconcertados. “Casi todos los pisos son de propiedad. Por eso nos conocemos casi todos. Hay mucha gente mayor. Igual hay cuatro o cinco que son de alquiler, pero a mi no me suena haber visto a ninguna persona embarazada en estos últimos meses” contaba un residente. En el bar de enfrente, llamado Don Cicuta, presumen “de conocer a casi todos los vecinos de la calle. Esto es barrio barrio. Por aquí pasa casi todo el mundo a tomar café, y no nos suena ninguna chica embarazada”.

Un año trágico

La muerte de esta niña no hace más que sumar otro caso a un año trágico de muertes infantiles violentas en nuestro país. Son ya 10 los menores que han muerto de forma violenta en 2018. De esos fallecimiento, 6 son patrones similares: bebés asesinados al nacer. A esos casos se les tiene que sumar el caso de un niño que se quitó la vida a causa del acoso escolar que sufría por ser transexual, y los asesinatos de Gabriel Cruz (8 años) y los dos niños de Getafe, de 13 y 8 años ahogados por su padre en una bañera.

La policía en la puerta de José Alberto Gámez, que mató a sus dos hijos en Getafe y luego se quitó la vida. Gonzalo Araluce

El primer caso de niño muerto de forma violenta este año tuvo lugar el 18 de enero, en una planta de tratamiento de residuos de Alhendín (Granada). Los trabajadores hallaron el cuerpo de una niña recién nacida en el interior de una bolsa de basura cerrada. La encontraron en la cinta corredera donde los camiones descargan la basura. La niña nació sana y no presentaba ninguna anomalía de salud, pero luego fue asesinada a golpes. A pesar de que se le practicó un análisis de ADN, sus familiares no han sido encontrados.

El segundo tuvo lugar el 23 de febrero, cuando una joven de 19 años de Alcalá de Henares (Madrid) acudió al hospital con síntomas de haber dado a luz recientemente. La chica no explicó dónde estaba su bebé. Poco después, sus suegros se personaron en el hospital porque habían encontrado una bolsa en un armario y dentro estaba el cuerpo sin vida de un recién nacido. El cadáver presentaba varios cortes. La policía procedió a la detención de la joven.

Hallados en vertederos

El tercer caso de bebé asesinado al nacer se dio el 16 de marzo en la planta de residuos Reciplasa, ubicada en la partida Regall de l’Avellar de Onda (Castellón). Los operarios encontraron el cuerpo sin vida de un bebé en la cinta separadora de residuos. La Guardia Civil inició ese mismo día una investigación para intentar determinar la procedencia del bebé. Sin embargo, a día de hoy no han aparecido sus familiares.

El cuarto caso también fue depositado en un vertedero. Sucedió, como el de ayer, en la provincia de Barcelona. El 21 de mayo encontraron el cadáver de un niño recién nacido en una planta de residuos de Montcada i Reixac. El cuerpo del bebé fue hallado a las 4 de la madrugada en el Ecoparc de ese municipio. La gerente del centro, Sofía Bajo, ya alertó de la dificultad que iba a entrañar encontrar a los responsables, porque esta planta recibe 80 toneladas de residuos cada día. A día de hoy todavía se desconoce quién fue el responsable.

La Guardia Civil, en el lugar en el que hallaron a un bebé muerto en Tenerife

El último caso antes del de Barcelona tuvo lugar el 27 de mayo en Tenerife. Una niña de 5 meses fue hallada muerta en el municipio tinerfeño de La Matanza. La niña presentaba hematomas y una hemorragia interna por culpa de la rotura del hígado. La policía envió a prisión a su madre, una joven de 19 años, y a la pareja de la misma, que fue el primero en entrar en prisión.

Asesinatos mediáticos

Estos son los casos relativos a bebes muertos violentamente poco después de nacer. Luego está el el segundo perfil, que es el que suscita mayor atención mediática: niños más mayores, asesinados en el ámbito doméstico. Es violencia familiar. El primero y más conocido fue el de Gabriel Cruz, el niño almeriense de 8 años asesinado por Ana Julia Quezada, la novia de su padre. El niño no mantenía una buena relación con ella, y ella lo acabó matando y ocultó el cadáver durante varios días. Los investigadores la detuvieron cuando trasladaba el cadáver en el maletero del coche.

Ana Julia y Gabriel en una imagen que subió la detenida tras la desaparición del menor pidiendo su vuelta E.E.

El 20 de marzo se produjo el caso del hombre de Getafe que asesinó a sus dos hijos y luego se quitó la vida. José Alberto Gámez ahogó a los dos niños, de 13 y 8 años, en la bañera del domicilio antes de prender fuego a la vivienda. Luego se arrojó a las vías del tren- osé Alberto estaba en trámites de separación de su mujer, Raquel. El hijo mayor sufría parálisis cerebral. José Alberto dejó una nota diciendo que no quería que sus hijos sufrieran.

Otro caso resuelto en 2018 que no computa

Hace pocos días se resolvió otra muerte infantil violenta muy mediática: la del niño Dominique Faus, asesinado por la parejade su padre en Elda (Alicante). En un principio parecía que se trataba de un atraco, pero al final la investigación determinó que la presunta asesina fue Alejandra García, la pareja de Daniel, el padre del niño. Alejandra estaba embarazada de 4 meses de Daniel y en un ataque de celos decidió quitarle la vida a Dominique, l niño que el hombre tenía de su anterior relación. El chico, de 8 año, tenía un cierto grado de autismo y también padecía algo de epilpesia. Aún así, Alejandra decidió matarle. Para encubrirse simuló un atraco. Después de matarlo, ella misma se golpeó y se maniató para hacer creer que los autores habían sido unos atracadores. Lo hizo, según los investigadores, por celos. Sin embargo, aunque este año se ha conocido que fue un asesinato, el crimen se cometió el 30 de agosto de 2017, por lo que no computa este año.

Ana Julia Quezada y Alejandra García mataron las dos a los hijastros de sus parejas. Ambos tenían ocho años. Las dos les estrangularon.

Otro caso muerte violenta de niño menor de edad pero con un perfil distinto es el de Ekai Lersundi, un joven transexual de 16 años de Ondarroa (Vizcaya). El menor esperaba un tratamiento hormonal con testosterona que no llegaba. Entre esta demora, las innumerables trabas en estos casos y un presunto acoso escolar, Ekai entró en una fuerte depresión y acabó quitándose la vida. Sucedió el 15 de febrero.

Diez casos en menos de seis meses. Se trata de un incremento respecto a 2017, que cerró con un total de 16 muertes violentas infantiles en 12 meses. De momento, 2018 ha pasado esa media.

CRONOLOGÍA DE LAS 10 MUERTES INFANTILES VIOLENTAS EN ESPAÑA EN 2018

1. 18 de enero, Alhendín (Granada): Un bebé aparece muerto en un vertedero.

2. 15 de Febrero, Ondarroa (Vizcaya): Ekai, un transexual de 16 años, se suicida después de haber soportado años de acoso escolar.

3. 23 de febrero, Alcalá de Henares (Madrid): Encuentran el cadáver de un recién nacido en una bolsa dentro de un armario.

4. 27 de febrero, Las Hortichuelas (Almería): Ana Julia Quezada mata a Gabriel Cruz, de 8 años e hijo de su pareja actual. Esconde el cadáver durante varios días hasta que la policía la detiene con el cuerpo en el maletero.

5. 16 de marzo, Onda (Castellón): Hallan el cuerpo de un recién nacido en una cinta de una planta de tratamiento de residuos

6 y 7. 20 de marzo, Getafe (Madrid): José Alberto Gámez ahoga a sus dos hijos de 13 y 8 años en una bañera. Luego se suicida tirándose a la vía del tren.

8. 22 de mayo, Montcada i Reixac (Barcelona): Aparece el cuerpo sin vida de un recién nacido en un ecoparque (planta de tratamiento de residuos).

9. 27 de mayo, La Matanza (Tenerife): Detienen a un hombre y una mujer por la muerte de su hija de 5 meses, que apareció con numerosos hematomas provocados por la rotura del hígado.

10. 12 de junio, barrio de Gràcia (Barcelona): Una niña recién nacida aparece muerta en un patio de luces de la calle Roger de Flor, todavía con el cordón umbilical.