La carta de Ana Julia a Ana Rosa Quintana: "Fue un accidente, me bloqueé y la bola fue creciendo"

Ana Julia Quezada, la autora confesa del asesinato del pequeño Gabriel Cruz, ha escrito una carta a El Programa de Ana Rosa (Telecinco) en la que pide perdón a la familia por el crimen del menor, que lo considera un "accidente": "Me asusté, me bloqueé y la bola se fue haciendo cada vez más grande". Algo que nada tiene que ver con las pruebas recabadas, hasta ahora, por la investigación.

La misiva, de dos folios, escrita de su puño y letra en mayúsculas da su propia versión de lo ocurrido desde el 27 de febrero -día de la desaparición del niño- y el 11 de marzo -momento en el que se encuentra el cadáver del pequeño asesinado en el maletero de la acusada-.

Ana Rosa enseña la carta que le ha enviado la autora confesa del crimen Telecinco

En la carta pide perdón a "todas" las personas que han sufrido por la muerte de Gabriel Cruz, incluida su propia hija: "Ángel, Patricia, a todos. Os pido perdón". "Quité a la persona que amo lo más grande que una persona puede tener; un hijo", continua la carta.

Quezada asegura ser consciente de la "gravedad" del delito que se le acusa, pero insiste en el accidente como causa de la muerte del niño. Además, se muestra sorprendida por las "mentiras" que se han dicho sobre ella en los medios de comunicación: "No puedo decir más sobre esto por el secreto de sumario".

Quezada, que en ningún momento menciona el nombre de Gabriel, también recuerda en la carta a su propia hija a la que reconoce que ha hecho “daño” y por ello le pide “perdón”.

Esta es la carta íntegra:

¿Que cómo estoy? Pues te puedes imaginar, nada bien. Ante todo pedir perdón a toda la familia de Gabriel y a todas las personas que he hecho daño. No puedo hablar mucho por el secreto de sumario.

Lo primero, estoy impactada por todas las mentiras que se han dicho de mí. ¿Mi versión de los hechos? Fue un accidente y siempre lo diré porque es la verdad. Me asusté mucho, el miedo se bloquea y actué así. No fui lo suficientemente fuerte como para decirle a mi pareja, a nadie, lo que había pasado y, poco a poco, me fui metiendo en una bola cada vez más grande.

Sé que no tengo excusa por el accidente. Quite a la persona que amo lo más grande que uno puede tener, un hijo. Ángel, Patricia, a todos perdón. Tengo una hija y le he hecho mucho daño, espero que ella algún día me pueda perdonar. También creo que cometas el delito que cometas nos tienen que tratar como personas. Sé que pasaré el resto de mi vida aquí, pero esto es en lo que menos pienso. Tengo mucho que contar, en cuanto pueda, lo explicaré.

UNA SEGUNDA CARTA TAMBIÉN A TELECINCO

La presentadora del programa matinal ha explicado también que Quezada ha enviado una segunda carta en un tono mucho más crítico que la primera misiva. Este cambio, parece ser, se produce después de que viese -desde la cárcel- en los informativos cómo quemaron en Coripe, un pueblo de Sevilla, una muñeca que representaba a la acusada: "Impresionante las imágenes que he visto hoy. Cogen una muñeca de plástico negra, la ponen en una plaza y la queman, como si me quemaran a mí".

El polémico linchamiento de un muñeco que representa a Ana Julia

"Lo mío con Gabriel lo dije y siempre lo diré, fue un accidente. No soy más monstruo que esas personas y lo hice por un accidente. Ellos lo harían queriendo, son más monstruo que yo. Al escribir esta carta me tiemblan las manos. Así que disculpas cuando hay padre gente de color blanco que cometen esos crímenes nunca he visto tantas barbaridades. Eso se llama racismo y xenofobia".

Y prosigue: "Soy negra, cometí un delito sin querer, lo único que pido es que se me juzgue y se me trate como se me tiene que tratar en mi situación (...) ¿Que no hay racismo en España? Ahora lo pongo en duda, menos mal que aquí en la prisión me siento bien y me tratan como es debido porque son profesionales".

Esta es la segunda carta íntegra:

Hola Ana Rosa otra vez. Impresionante las imágenes que he visto hoy. Subo del patio y como siempre pongo las noticias y en Tele5 sale que el juez tiene nuevas noticias sobre la muerte de Gabriel, vale. Lo que dicen coincide con mi declaración, pero lo que no veo normal son otras imágenes donde sacan una muñeca de plástico negra, la ponen en una plaza y la queman como si me quemaran a mí.

Lo mío con Gabriel lo dije y siempre lo diré, fue un accidente. No soy más monstruo que esas personas y lo hice por un accidente. Ellos lo hacían queriendo, son más monstruo que yo. Al escribir esta carta me tiemblan las manos. Cuando hay gente de color blanco que cometen esos crímenes nunca he visto tantas barbaridades. Eso se llama racismo y xenofobia.

Soy negra, cometí un delito sin querer, lo único que pido es que se me juzgue y se me trate como se me tiene que tratar en mi situación. Dicen que el fiscal va a investigar si se trata de racismo. Por Dios! Si ya cuando me detuvieron en el coche que me metieron las dos chicas que se montaron conmigo, esas mismas me querían matar con las esposas por detrás y diciéndome una “ahora mismo te mataba, zorra. Te dejaba en una plaza para que te mataran, hija de puta. A ver si con un poco de suerte te matan en la cárcel”.

En el calabozo fue un infierno. No sé si sabéis que la familia de Ángel es Guardia Civil, con esto os puedo decir cómo me trataron. Estoy con antidepresivos y pastillas para comer y dormir. Que no hay racismo en España? Ahora lo pongo en duda, menos mal que aquí en la prisión me siento bien y me tratan como es debido porque son profesionales. Un saludo,

Ana Julia Quezada Cruz.