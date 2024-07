¿Hay un brote de sarampión en Galicia?

Hace algunas semanas, el Ministerio de Sanidad, a través del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, informaba acerca de las implicaciones que tenía para España el aumento de casos y brotes de sarampión a nivel mundial y europeo.

Argumentan que, desde finales de 2022, se ha observado un incremento en cuanto a casos y brotes. España se encuentra en situación de eliminación del sarampión desde 2016 y cuenta con una cobertura de vacunación del 90% en dos dosis y del 95% en una a nivel nacional, según datos del Ministerio. En 2023, se confirmaron 14 casos, número que ha aumentado hasta los 106 entre enero y el 11 de junio de este 2024, con 21 brotes notificados en 11 comunidades autónomas.

¿Cuál es la situación de Galicia?

Quincemil ha podido hablar con Iván Presno, pediatra de urgencias del Hospital Teresa Herrera (Materno Infantil) de A Coruña, para conocer de primera mano cómo está la situación en el área sanitaria y en Galicia en general.

Presno asegura que en Galicia no se vive la misma situación que en otros puntos de España y que, ni mucho menos, hay un brote. En lo que va de 2024 tan solo se han confirmado dos casos en toda la comunidad autónoma. En A Coruña, no se confirma ninguno desde hace varios años. "En los últimos años no hubo ningún caso, ni sospecha, ni nada", afirma y llama a la "tranquilidad".

Este pediatra achaca el crecimiento de casos en otras zonas a casos importados, viajes internacionales, inmigración y la falta de vacunación, ya que la mayoría de casos se dan en niños que no han sido vacunados.

Recomendaciones

Las recomendaciones de Iván Presno para prevenir el contagio del sarampión son seguir el calendario de vacunaciones en general, pero en particular el de la enfermedad, con lo que "no debería haber problemas".

En el caso de detectar que el niño tiene fiebre y manchas, siendo algo fuera de lo habitual, se debe acudir al pediatra para que éste determine si se trata o puede tratarse de sarampión o es algo más "leve". En cualquier caso, lo más importante es "mantener la calma" y la "tranquilidad".