Estos son los grandes conciertos que acogerá A Coruña en 2025: primeras confirmaciones mes a mes

¿Preparado para el 2025? La música será una de las grandes protagonistas del año con los conciertos de numerosos artistas del panorama nacional e internacional. El año comenzará con el Gran Concierto de Año Nuevo de Viena y continuará de la mano de la banda de indie rock más emblemática de España: Sidonie. Le siguen los conciertos de Víctor Manuel, Lenny Kravitz, La Raíz, Bad Religion, Myke Towers, Chayanne, Pablo López, Miguel Bosé, Ana Belén y David Bisbal, entre otros.

En el plano musical, será un año de lo más completo en A Coruña y en este artículo de Quincemil te contamos las citas más destacadas de los próximos meses. ¡Comenzamos!

Enero

Un violinista profesional. Shutterstock

El Gran Concierto de Año Nuevo dará el pistoletazo de salida a la agenda musical de A Coruña. Los músicos viajarán de la Sala Dorada de Viena al Auditorio Gaviota de A Coruña para ofrecer un concierto único que será recordado por siempre. Tendrá lugar el 8 de enero, a partir de las 19:30 horas, en el Palacio de Exposiciones y Congresos (Palexco). Las entradas continúan a la venta en Ataquilla.com con precios a partir de 38,50 euros + gastos de gestión.

Este concierto solo será el primero de una larga lista. Sidonie, la banda de indie rock más emblemática de España, estará el día 24 de enero para tocar en directo grandes éxitos como El Incidente, Beso Criminal y Nene Bonito. Al día siguiente, el 25 de enero, será el turno de El Arrebato. El cantante andaluz regresará a la ciudad herculina con Una Tarde Cualquiera, un nuevo trabajo discográfico que también da nombre al espectáculo que está presentando en directo.

Febrero

Víctor Manuel actuará el 15 de febrero en A Coruña. Víctor Manuel

El mes de febrero comenzará con el concierto de una de las bandas que están revolucionando el panorama musical español: Carolina Durante. El grupo de Las canciones de Juanita, Cayetano, Joderse la vida, Granja escuela y Yo pensaba que me había tocado Dios actuará en A Coruña con su Elige tu propia aventura el próximo 7 de febrero.

El 8 de febrero estará Víctor Manuel en el Palacio de la Ópera para interpretar sus grandes canciones: Asturias, Solo pienso en Ti, Soy Un Corazón Tendido al Sol, El Abuelo Víctor. Acompañado de la Orquesta Sinfónica y de Coro y de su propia banda, el artista ha preparado para la ocasión un histórico repertorio lleno de emociones, sensibilidades y fuerza musical.

¿Qué otras bandas y artistas visitarán A Coruña en febrero? El día 14, coincidiendo con San Valentín, actuará Pignoise en la sala Inn, mientras que el día 15 será el turno de Andy y Lucas en el Palacio de la Ópera. El icónico dúo gaditano se despide de los escenarios con la gira Nuestros últimos acordes. Franz Ferdinand también actuará el día 15 en la sala Pelícano. El 22 estará Dani Fernández en el Coliseum, con su exitoso single Todo Cambia, y un día antes, será el turno para la artista y compositora madrileña La Cendejas.

Por otro lado, Priscila, la reina del desierto será el primer gran musical de producción internacional en 2025. Se representará del 13 al 16 de febrero en el Teatro Colón. Este musical se basa en la película ganadora de un Óscar y ya suma más de 7 millones de espectadores tras su paso por un total de 135 ciudades y 30 países diferentes. A comienzos de mes, el musical de La Bella y la Bestia te transportará al corazón del auténtico cuento y una verdadera historia de amor que jamás olvidarás.

Marzo

La Raíz + The Rapants.

El artista coruñés Íñigo Quintero actuará en la ciudad que le vio crecer durante el próximo año 2025. Concretamente, llegará a Inn Club el 8 de marzo con una actuación que forma parte de su gira Es solo música European tour. El Día Internacional de la Mujer también actuará DePedro en el Palacio de la Ópera a partir de las 21:00 horas.

Tras varios años de parón, La Raíz ofrecerá un concierto único e irrepetible el 22 de marzo en el Coliseum. Llegarán a la ciudad herculina de la mano del grupo gallego de moda, The Rapants, como teloneros de lujo. ¿Preparado para una noche repleta de energía y buen rollo? Nos volveremos a ver, Rueda la corona, Entre poetas y presos, y A la sombra de la sierra volverán a sonar en directo. ¡Ya queda menos!

Además, del 6 al 9 del marzo se presentará Chicago en el Teatro Colón. El musical cuenta una historia de avaricia, asesinatos y del mundo del espectáculo. Al igual que con Priscila también habrá un total de siete funciones.

Abril

Lenny Kravitz. O Son do Camiño

El mes de abril suena a canciones como Fly away, It ain't over till it's over, American Woman y Can't get you off my mind. ¿Por qué? Te estarás preguntado. La respuesta es sencilla: Lenny Kravitz dará un concierto en A Coruña. La cita, enmarcada dentro del cartel de O Gozo Festival, será el 10 de abril en el Coliseum. La ciudad herculina será junto a Madrid y Pamplona la única parada del estadounidense galardonado con 4 premios Grammy en España.

Pero eso no es todo. Los Pecos volverán a subirse a los escenarios. El dúo más mitico de los ochenta -conocido por temas como Háblame de ti, Si me faltaras tú y Esperanzas- dará un concierto en la ciudad herculina el 5 de abril con motivo de su gira de regreso a los escenarios Dos veces y una historia. El concierto será un homenaje a los 45 años de su primer disco Concierto para adolescentes, un álbum que llegó a registrar ventas de más de 300.000 ejemplares.

El mismo día, el 5 de abril, Morgan estará en el Teatro Colón. La banda estrenará su nuevo trabajo el próximo 31 de enero en todas las plataformas y tres meses después visitará la ciudad herculina. Y es que A Coruña es una de las urbes donde la formación madrileña presentará su cuarto trabajo de estudio, Hotel Morgan.

El turno de Morad, una de las figuras más potentes del rap y del trap español, será el 12 de abril en el Coliseum. El cantante de Pelele, Manos Rotas o Lo que tiene pasará por escenarios de Madrid, Barcelona, Sevilla, Bilbao, Valencia y Granada. Esta gira promete ser una experiencia única para los seguidores de la escena urbana.

Si te gusta el funk, R&B y pop, no te puedes perder el concierto de Veintiuno, previsto para el 12 de abril en la sala Inn. El grupo estará en A Coruña como parte de su gira Mitología, con la que pretenden ofrecer conciertos más íntimos por la sala de todo el país. ¿Preparado para escuchar en directo Armadura, Estarás, La vida moderna o La Toscana?

En último lugar, y no por ello menos importante, el Circo del Sol regresa a A Coruña para presentar Corteo, un desfile festivo imaginado por un payaso. El espectáculo dirigido por Daniele Finzi Pasca se estrenó en abril de 2005 en Montreal (Canadá) y, 20 años después y tras sorprender a 10 millones de personas, llenará de magia e ilusión la ciudad herculina.

Mayo

Chayanne. Chayanne

¿Suenas con ver en directo a Bad Religion? Tienes una excelente oportunidad este 2025 porque la banda de punk rock americano estará el 10 de mayo en A Coruña. Visitará la urbe gallega de la mano de Route Resurrection Fest Estrella Galicia. Este ciclo de conciertos lleva grandes conciertos por diferentes ciudades españolas, entre ellas A Coruña, además del gran festival que cada año acoge Viveiro.

"Si te he fallado, te pido perdón de la única forma que sé. Abriendo las puertas de mi corazón para cuando decidas volver", dice la mítica canción de Chayanne, Un siglo sin ti. No tardarás mucho en volver a escucharla en directo porque el puertorriqueño dará un concierto el próximo 18 de mayo en el Coliseum. Regresa a España con su esperada gira Bailemos otra vez. ¿Has conseguido entradas? Es la cita musical más esperada del mes de mayo.

No es el único puertorriqueño que ha anunciado concierto en mayo en A Coruña. Myke Towers hará parada en la urbe gallega el 23 de mayo. En 2024 fue uno de los nombres más destacados del cartel de O Son do Camiño y se pudo notar la afección por su música. En el Monte do Gozo de Santiago de Compostela, los asistentes no pararon de cantar y bailar sus animados temas como LALA, La falda y La Jeepta, entre otros.

Guitarricadelafuente cerrará la agenda musical de mayo. A Coruña será la única ciudad gallega que acogerá un concierto de la nueva gira del cantautor y compositor de Benicassim. Actuará el 24 de mayo en el Coliseum, en una de las primeras paradas de esa nueva serie de conciertos que recorrerá diferentes rincones del país. Su repertorio combinará temas inéditos con algunos de los grandes éxitos que lo consolidaron como uno de los artistas más prometedores de la música actual.

Si eres amante del teatro, no te puedes perder el gran musical Carmina Burana, de La Fura dels Baus. Tendrá lugar del 9 al 11 de mayo en el Palacio de la Ópera. Contará con un total de cuatro funciones.

Junio

La cantante Rigoberta Bandini en concierto, en 2023. Efe

Si eras un auténtico fan de los dIRE sTRAITS, no te puedes perder el concierto homenaje dIRE sTRAITS Symphonic previsto para el 21 de junio, a las 20:00 horas, en el Palacio de la Ópera. El guitarrista coruñés Óscar Rosende, considerado uno de los mejores intérpretes a nivel mundial de Mark Knopfler, y su banda realizarán un viaje histórico en colaboración con la Orquesta Sinfónica de Galicia. Hay entradas a la venta a partir de 60,50 euros.

El mismo día, el 21 de junio, actuará la exitosa cantante y compositora española Ribogerta Bandini. La barcelonesa que saltó a la fama con Mamá ha anunciado ya las fechas del tour 2025, que pasará por varios rincones de la Península como Sevilla, Bilbao, Pamplona, Zaragoza o Barcelona.

Julio

Miguel Bosé ofrecerá su único concierto en Galicia en A Coruña. Cedida

Pablo López aterrizará el próximo 5 de julio en el Coliseum de A Coruña. Lo hará con su tour Concierto 360, que incluye paradas en otras ciudades españolas como Madrid, Barcelona, Bilbao y Granada. Un piano, una vez es el lema de presentación de la gira del cantante malagueño en la que no faltarán las canciones de su último trabajo discográfico y otros grandes éxitos como El patio y Lo saben mis zapatos.

Tras Pablo López será el turno de Miguel Bosé. El cantante español regresa a los escenarios con su esperada gira mundial Importante Tour, que arrancará en febrero de 2025 en México. Actuará el 11 de julio de 2025 en el Coliseum. A lo largo de su trayectoria, Miguel Bosé ha vendido más de 30 millones de discos y colocado más de 70 singles en los primeros puestos de las listas de éxitos en América Latina y Europa.

Un día más tarde, el 12 de julio, el exintegrante de Pereza actuará en el marco del ciclo Coruña Sounds, que cuenta con la colaboración del Ayuntamiento. Leiva, uno de los artistas más exitosos del panorama nacional, presentará la gira Bajo Presión, título homónimo de su nuevo álbum, en el muelle de Batería.

¿Con ganas de más conciertos? Alanis Morisette y Lioniel Richie actuarán en el Coliseum de A Coruña. La cantante canadiense actuará el 9 de julio, mientras que el exintegrante del grupo de Motown, Commodores, lo hará el 31 del mismo mes.

La edición del Morriña Fest 2025 ya tiene fecha: los días escogidos son el viernes 25 y el sábado 26 de julio. Por el momento, solo se conocen las fechas, pero no la relación de artistas que se subirán, según todo hace indicar, al escenario de Muelle de Batería. En la edición de 2024, el Morriña Fest acogió a más de 40.000 personas que se acercaron a ver a artistas de la talla de Aitana, Lola Índigo o Louis Tomlinson.

Septiembre

Joaquín Sabina en un concierto.

El concierto de Joaquín Sabina será uno de los más esperados de todo 2025. En realidad, el cantante español ofrecerá dos espectáculos: el primero, el día 18 de septiembre, y el segundo, el día 20. La ciudad herculina es la única parada en Galicia de su nueva gira Hola y adiós, que durará de mayo a noviembre de 2025 y le hará visitar 16 ciudades, entre las cuales están Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia y Sevilla.

Septiembre será un mes de grandes conciertos, pero también grandes festivales. El Recorda Fest volverá los días 5 y 6 de la mano de artistas destacados del panorama nacional e internacional. Por el momento se desconoce qué artistas y bandas estarán en la programación de la tercera edición. El año pasado el festival contó con artistas como Sidonie, Sidecars, Amaral, Fran Perea, Coti, Marlon, La Oreja de Van Gogh, Álvaro de Luna y Maldita Nerea.

Octubre

El cantante argentino Duki en una foto de archivo. Ricardo Rubio / EP

Ameri World Tour el nombre de la nueva gira de conciertos de Duki, uno de los traperos argentinos más seguidos del mundo. El artista estará el 12 de octubre en A Coruña. Madrid, Sevilla o Barcelona en España y otras ciudades europeas como Lisboa, Milán o Múnich están incluidas como paradas de la gira y el resto de fechas son en México, Argentina, Uruguay, Colombia o Perú.

"¡Estoy muy feliz de anunciaros más ciudades que formarán parte de mi nuevo tour!", compartió recientemente Antonio Orozco en sus redes sociales. El artista ha anunciado nuevas fechas para su gira de 2025, llamada La gira de mi vida, y entre ellas se encuentra A Coruña. Actuará el 18 de octubre en el Coliseum.

Noviembre

Ana Belén vuelve a los escenarios en 2025 con una gira que hará parada en A Coruña.

Faltan 11 meses, pero Ana Belén ya ha confirmado fecha en A Coruña. Más D Ana Belén es la nueva gira que la reconocida artista hará en 2025, año en el que volverá con toda la intensidad y sus mejores temas a multitud de escenarios de España, entre los que se encuentra el del Palacio de la Ópera, única parada en Galicia. La cantante, Goya de Honor 2017 repasará sus mejores temas en el concierto programado para el 23 de diciembre.

Diciembre

Sen Senra. Sen Senra twitter

¿Qué artistas pondrán fin a la agenda musical de 2025 en A Coruña? Todo apunta que Sen Senra y David Bisbal. El artista vigués ha confirmado que estará el 12 de diciembre en el Coliseum. Tras actuar en el Morriña Fest y en Noites do Porto, el cantante ha elegido la ciudad de A Coruña para despedir el proyecto PO2054AZ, con un espectáculo que ha llamado La última misa. Sus fans han podido disfrutar de El origen y El emigrante y ahora, ya conocen las ciudades y fechas en las que el artista se despedirá de este proyecto.

Por su parte, David Bisbal, la Maria Carey española, actuará el 13 de diciembre de 2025, también en el Coliseum. La gira Todo es posible en Navidad arrancará en Almería, su ciudad natal, y pasará por varias ciudades de España, entre ellas A Coruña, en las fechas más navideñas del próximo año. Lo anunció en su entrevista en El Hormiguero y horas más tarde lo publicó en su perfil de Instagram y X (antes Twitter).