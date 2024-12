Pablo López trae su concierto 360 grados al Coliseum de A Coruña el 5 de julio

Las confirmaciones de conciertos en A Coruña para los próximos meses (y años) no cesan y una de las últimas ha sido la del artista malagueño Pablo López. El cantante traerá su Concierto 360 grados al Coliseum de la ciudad herculina el próximo 5 de julio, dentro de una gira que incluye otras ciudades como Madrid, Barcelona, Bilbao o Granada.

"Un piano, una voz" es el lema de presentación de la gira del cantante en la que no faltarán las canciones de su última trabajo discográfico y no es la primera vez que visita la ciudad. Su última aparición fue en un concierto íntimo en abril de este año en donde repasó su década de carrera musical en el Palacio de la Ópera, un camino ascendente y exitoso que se inició en 2013 con Once historias y un piano.

Estos conciertos íntimos tuvieron lugar en los teatros más emblemáticos de la geografía nacional y se produjeron tras el final de su exitosa gira de 2023 por España y Latinoamérica.

Asimismo, en julio de 2025 en A Coruña es previsible que suenen temas como Tu enemigo, El mundo, La mejor noche de mi vida, Te espero aquí, Lo saben mis zapatos, El patio o Mira cómo bailan, entre muchas otras opciones.

Según figura en la web oficial del artista, las entradas para los próximos conciertos de esta gira en Galicia y más comunidades se pondrán a la venta próximamente. Además, en la línea de confirmaciones recientes de conciertos en A Coruña destacan las de Chayanne, Dani Martín, Miguel Bosé o Carolina Durante, entre otros.