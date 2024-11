Korn será cabeza de cartel del Resurrection Fest 2025, con entradas a la venta este viernes

La banda californiana Korn será uno de los cabezas de cartel de la edición de 20 aniversario del Resurrection Fest de Viveiro (Lugo) que tendrá lugar entre el 25 y el 28 de junio de 2025.

Es un grupo pionero de nu metal y con este concierto regresarán a España después de ocho años y se suma así a otros grupos ya confirmados como Slipknot y Judas Priest.

Precisamente, este concierto será uno de los más esperados en el festival de A Mariña debido a que se cayó del cartel a última hora en 2022 y se trata de su única fecha en España en 2025.

Viveiro recibirá a Jonathan Davis y compañía con un concierto exclusivo con gran producción donde no faltarán sus mayores éxitos, como "Freak On a Leash", "Blind", "Falling Away From Me", y muchos otros tantos clásicos.

Será una oportunidad única de disfrutar de dos de las bandas más votadas de las encuestas para esta popular cita veraniega.

🔥 BOOM! 💥 ¡KORN CELEBRARÁ CON NOSOTROS EL XX ANIVERSARIO DEL RESURRECTION FEST!



¡La banda pionera del nu metal @Korn regresa a España después de 8 años! Los californianos estarán en nuestro 20º Aniversario con una FECHA ÚNICA en todo el país el próximo año. Esta cita especial… pic.twitter.com/w0YPMeGCoH — Resurrection Fest Estrella Galicia (@ResurrectionESP) November 20, 2024

A la venta el 22 de noviembre

Los abonos del festival se pondrán por fin a la venta este viernes 22 de noviembre a las 13:00 horas en http://resurrectionfest.es, y desde la organización han trasladado que "queda mucho cartel por anunciar" y han avanzado que "habrá muchísimas otras bandas y novedades".