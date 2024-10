Estos son los grandes conciertos de A Coruña confirmados para 2025

La agenda cultural de A Coruña no para de crecer. Cada año hay más eventos y son más los artistas que se ven atraídos por la ciudad para traer hasta aquí sus espectáculos. De cara al próximo año ya hay muchos conciertos confirmados, aunque todos ellos para el primer semestre de 2025. No hay noticias todavía de espectáculos en la segunda mitad del año.

La mayoría son en salas o en el Palacio de la Ópera, con tan solo una actuación musical confirmada por el momento para celebrarse en el Coliseum, el recinto cerrado más grande de toda la ciudad. Desde la música clásica de Johann Strauss hasta el rock de La Raíz y The Rapants, pasando por el pop de Andy y Lucas, las baladas de Víctor Manuel o el indie de Sidonie. Una propuesta musical muy amplia y para todos los gustos y edades.

08/01 Johann Strauss: Gran concierto de Año Nuevo

Concierto de año nuevo en A Coruña. Palacio de la Ópera

8 de enero a las 19:30 horas

Auditorio Gaviota, Palexco

Entradas a partir de 38,50 euros en este enlace

El Concierto de Año Nuevo de Viena en A Coruña es una oportunidad única para disfrutar, el 8 de enero, de este mítico concierto pocos días después de que los mismos músicos lo hayan interpretado en la Sala Dorada de Viena para millones de espectadores en todo el mundo.

24/01 Sidonie

Sidonie. @sidonie_

24 de enero

Sala Pelícano

Entradas a partir de 25 euros en este enlace

Sidonie, la banda de indie rock más emblemática de España, vuelve a los escenarios con una gira que promete ser inolvidable. Será posible disfrutar de sus grandes éxitos en directo, como El Incidente, Beso Criminal o Nene Bonito.

25/01 El Arrebato

El Arrebato actuará en el Palacio de la Ópera el 25 de enero.. Cedida

25 de enero a las 20:30 horas

Palacio de la Ópera

Entradas a partir de 30,10 euros en este enlace

El Arrebato regresa con Una Tarde Cualquiera, un nuevo trabajo discográfico que también da nombre al espectáculo que el artista está presentando en directo. Con una puesta en escena renovada, los fans podrán gozar en directo de la más pura esencia de El Arrebato cno su particular estilo pop-rock andaluz, en el que combina pop, flamenco y rumba en un repertorio inédito.

07/02 Carolina Durante

7 de febrero

Sala Pelícano

Entradas a partir de 22 euros en este enlace

Carolina Durante, una de las bandas que están revolucionando el panorama musical español, actuará en A Coruña con su gira Elige tu propia aventura el próximo 2025.

08/02 Víctor Manuel

El cantante Víctor Manuel durante un concierto. Jorge Peteiro - Europa Press

8 de febrero a las 21:00 horas

Palacio de la Ópera

Entradas a partir de 59,40 euros en este enlace

Víctor Manuel, acompañado en este formato sinfónico de Orquesta Sinfónica y de Coro y su propia banda, interpretará sus grandes canciones en el Palacio de la Ópera el próximo 8 de febrero: Asturias, Solo pienso en Ti, Soy Un Corazón Tendido al Sol, El Abuelo Víctor, etc... Un histórico repertorio dentro de un marco sinfónico repleto de emociones, sensibilidades y fuerza musical.

14/02 Pignoise

El grupo Pignoise. Instagram

14 de febrero a las 22:00 horas

Sala Inn

Entradas a partir de 22 euros en este enlace

La banda madrileña liderada por antiguo futbolista del Real Madrid Álvaro Benito actuará en la sala Inn Club el próximo 14 de febrero, día de San Valentín, a partir de las 22:00 horas con un show de 90 minutos de duración como parte de su gira 20 aniversario.

15/02 Andy y Lucas

El dúo Andy y Lucas.

15 de febrero a las 20:30 horas

Palacio de la Ópera

Entradas a partir de 38,66 euros en este enlace

Nuestros últimos acordes es el nombre de la gira de despedida de los gaditanos Andy y Lucas con la que recorrerán los principales escenarios de España celebrando sus dos décadas en la industria.

15/02 Franz Ferdinand

Alex Kapranos (centro), junto al resto de miembros de Franz Ferdinand en una foto promocional.

15 de febrero a las 21:00 horas

Sala Pelícano

Entradas a partir de 45 euros en este enlace

Franz Ferdinand, la banda escocesa conocida por sus innumerables himnos de la talla de Take Me Out, No You Girls, Do You Want To o The Dark Of The Matinée ofrecerán en 2025 tres conciertos en sala en nuestro país. Además de repasar sus grandes éxitos, nos presentarán su nuevo trabajo The Human Fear, que verá la luz el 10 de enero. Una gran oportunidad para disfrutar de una banda mítica en salas con aforos reducidos.

22/02 Dani Fernández

Concierto de Dani Fernández. Ricardo Rubio / Europa Press

22 de febrero a las 21:00 horas

Coliseum

Entradas a partir de 37,80 euros en este enlace

En estos shows dará vida a sus nuevos temas, como su ya exitoso single Todo Cambia por el que acaba de recibir el Disco de Oro, o su último lanzamiento Criminal y se corearán himnos de su anterior trabajo Entre las dudas y el azar, recientemente certificado con el Disco de Oro, o como Clima Tropical y Dile a los demás que ya se alzan con el Doble Disco de Platino. Dichas certificaciones fueron entregadas hace unas semanas y que suponen la consolidación del artista en la industria musical.

08/03 Íñigo Quintero

Íñigo Quintero en el estadio de Riazor. RC Deportivo

8 de marzo

Inn Club

Entradas a partir de 22 euros en este enlace

El artista coruñés Íñigo Quintero actuará en la ciudad que le vio crecer durante el próximo año 2025. Concretamente, llegará a Inn Club el 8 de marzo con una actuación que forma parte de su gira Es solo música European tour. Recientemente, Íñigo Quintero ha sido nominado a los Latin Grammy 2024 en la categoría de "Mejor nuevo artista". Se encuentra en el listado junto a los artistas Agris, Kevin Aguilar, Darumas, Nicolle Horbath, Latin Mafia, Cacá Magalhães, Os Garotin, Sofi Saar y Ela Taubert.

08/03 Depedro

Depedro. I-Radia Crea

8 de marzo a las 21:00 horas

Palacio de la Ópera

Entradas a partir de 20,50 euros en este enlace

En este nuevo disco de estudio, Depedro teje una geografía folclórica y emocional de la memoria donde habita el tiempo de lo sencillo, porque es allí donde está la esencia de las cosas, donde se abre el verdadero sentido de la vida, la pulsión de decir mucho con poco.

22/03 La Raíz + The Rapants

La Raíz y The Rapants actuarán en A Coruña.

22 de marzo a las 22:00 horas

Coliseum

Entradas a partir de 29 euros en este o este enlace

El grupo valenciano La Raíz vuelve a los escenarios tras varios años de parón. Llegarán a A Coruña de la mano del grupo gallego de moda, The Rapants, como teloneros de lujo. El 22 de marzo de 2025 el Coliseum de A Coruña vivirá una tarde-noche repleta de energía, buen rollo y letras reivindicativas.

21/06 gREAT sTRAITS: dIRE sTRAITS Symphonic

21 de junio a las 20:00 horas

Palacio de la Ópera

Entradas a partir de 60,50 euros en este enlace

El reconocido guitarrista coruñés Óscar Rosende y su banda gREAT sTRAITS estrenan, en colaboración con la Orquesta Sinfónica de Galicia, el show dIRE sTRAITS Symphonic. Recorrerá los grandes éxitos de dIRE sTRAITS en un viaje histórico y único a nivel mundial, con la base rítmica y rockera de gREAT sTRAITS, el acompañamiento y arreglos orquestales de la prestigiosa Orquesta Sinfónica de Galicia (con más de 60 músicos, y bajo la dirección de José Trigueros) y la interpretación de la guitarra solista de Óscar Rosende, considerado uno de los mejores intérpretes a nivel mundial de Mark Knopfler.

Morriña Fest

Festival Morriña Fest de A Coruña. Quincemil

Los grandes festivales cogen cada año mayor relevancia en la ciudad. Por el momento, tan solo el Morriña ha confirmado que tendrá edición 2025. De continuar con la tendencia de las últimas ediciones, será en el Muelle de Batería a finales del mes de julio.