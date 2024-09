GO! Electronic Festival: Techno en estado puro este septiembre en Galicia

Dos espacios con una conexión innata con la naturaleza que recibirán con los brazos abiertos a un elenco enorme de artistas entre los que destacan Ellen Allien, Luke Slater, Nastia, Rebekah, Helena Hauff, 6EJOU, Afem Syko, Ambam, Carv, Estella Boersma, Lars Huismann, Nikolina, OGUZ, Remco Beekwilder, Rj Junior, Stëh, The Lady Machine, Toni Álvarez y más artistas por confirmar.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por quincemil (@quincemil15000)

El sonido más contundente y explosivo será el protagonista del viernes 13 de septiembre. Por la cabina del GO! Electronic Festival pasará OGUZ, uno de los grandes abanderados del nuevo sonido hard techno. Este chico no se anda con tonterías: estilo agresivo, sets enérgicos y mezclas explosivas son los pilares sobre los que se sostiene el éxito de este “Golden Boy” que ha absorbido y perfeccionado la esencia del género más duro.

También podrás disfrutar del Hybrid Set de 6EJOU, una experiencia que te mostrará una forma diferente de entender la música electrónica y su proceso creativo. Otro momento que no elevará el nivel del primer día de festival será la sesión de Rebekah, esta DJ y productora británica de techno lleva creando música desde 2007. La música de Rebekah puede ser profunda, oscura y misteriosa, así como dura, directa y experimental. Ahora se inclina por los sonidos más duros dentro del hard dance, lo que la ha hecho evolucionar una vez más y seguir rompiendo las barreras de lo que es posible y de dónde se pueden desdibujar, fusionar y reimaginar los diferentes géneros para una revolución post-techno.

El sábado 14 de septiembre promete ser épico gracias a la banda sonora que hará vibrar A Coruña, una banda sonora diseñada por esa marciana llamada Ellen Alien, una de las artistas más emblemáticas de su generación, Ellen Allien encarna el espíritu central del techno: una visionaria que mira hacia el futuro en busca de inspiración, forjando su propio nicho y presidiendo un imperio que ha infundido su ADN único a la cultura del techno, el rave y la música de baile. Su mente juguetona y su disposición a compartir conocimientos impregnan su arte de una energía e inspiración que han ejercido una gran influencia en la subcultura del arte, el diseño y la moda de su Berlín natal.

Además el segundo día del festival nos deleitaremos con el camaleónico Luke Slater y con otras dos reinas del techno: Helena Hauff y Nastia. Dondequiera que se presente Helena, su estilo es distintivo y reconocible: feroz, áspero y crudo, pero firme y juguetón, mostrando habilidades magistrales en la dirección de la multitud. Nastia por su parte es un raro ejemplo de cómo se puede alcanzar un gran éxito sólo con ideas claras y trabajo duro.

No te dejes engañar por los cantos de sirena, no permitas que te seduzcan con falsas promesas, si hay un evento que respira sonido techno de calidad es el que te ofrece GO! Electronic Festival el 13 y 14 de septiembre, en el Xardín Botánico y Aquapark de Cerceda (A Coruña)... Lo demás son meras imitaciones. Entradas ya disponibles aquí.

Sobre Go! Electronic Festival

Go! Electronic Festival nace del trabajo incansable de uno de los promotores y artistas con más trayectoria de la comunidad gallega. Rj Junior lleva más de 17 años forjándose en la escena de club, contando con los mejores artistas del panorama nacional e internacional.

Todo este trabajo llevó a su club, Sala Pantalán, a ser uno de los referentes de su comunidad natal. Ahora, Rj Junior, busca dar el paso definitivo: tener su propio festival. Así podrá seguir mostrando su manera de entender este género y continuará entreteniendo a su público con eventos de calidad, cuidados hasta el último detalle. Su planteamiento cuenta, no sólo con el punto de vista de un empresario, sino también con el de un klubber más, Dj y luchador incansable, que siempre ha seguido adelante para cumplir sus metas.