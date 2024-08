Crystal Fighters llega a la playa de Riazor, en A Coruña: "Te sientes conectado con la naturaleza"

La edición número 37 del Festival Noroeste Estrella Galicia ya ha dado comienzo. El evento volverá a traer la música a rincones emblemáticos de A Coruña, como Santa Margarita, Campo da Leña, plaza de Azcárraga o el Castillo de San Antón. Sin embargo, el más importante de todos es la playa de Riazor, donde este año actuarán artistas como Vetusta Morla o Crystal Fighters.

La banda londinense se subirá al escenario durante la madrugada del viernes al sábado, a partir de las 00:30 horas. Tras su fundación en 2007, Crystal Fighters ha publicado cinco discos de estudio, el último LIGHT+ en 2023, dejando a sus fans grandes éxitos como Love Natural, Follow, Plage o We Got Hope con su característico estilo electrónico y alegre. Uno de sus fundadores y actual vocalista, Sebastian Pringle, ha atendido a Quincemil en la previa del concierto en Riazor.

Lo primero, ¿qué tal se encuentra? Porque hace unos meses pasó por un episodio de malaria y tuvieron que aplazar la gira.

Estoy bien, de nuevo a tope de salud y agradecido por la experiencia. Fue un momento duro, probablemente los días más duros de mi vida a nivel físico. Pasé por muchas cosas con la malaria, pero, por suerte, tuve la medicación adecuada en el momento justo. Estoy feliz por estar de vuelta y realmente agradecido por haber sentido la experiencia. Ha puesto mi vida en perspectiva en un buen sentido.

Esta no es su primera actuación en A Coruña, ¿qué le parece la ciudad y su público?

Siempre me encanta volver a A Coruña y Galicia en general. Tenemos muchas ganas de tocar. Justo estuvimos el otro día en Galicia, en el Náutico de San Vicente, haciendo una actuación en acústico más íntima y divertida. Estuvimos por aquí una semana, la naturaleza es muy bonita. Estamos muy contentos de volver a Galicia, especialmente en verano.

Igual Galicia les inspira para el próximo álbum.

Pasamos un gran rato. Ya estábamos escribiendo cosas cuando estuvimos por allí, así que esperemos que salga algo para el próximo disco. Nos encantó estar allí y tenemos ganas del concierto.

La última vez que estuvieron aquí fue en el Estadio de Riazor. En esta ocasión será en la playa, ¿suelen hacer conciertos en playas?

Hemos hecho alguno, sí. Siempre es divertido, está bien tener toda la naturaleza a tu alrededor, te da una energía especial. El mar, el aire fresco... te hace sentir conectado a la naturaleza, lo cual es genial.

Crystal Fighters Boby Allin

Parece el escenario ideal para ustedes, ya que su música da sensaciones muy veraniegas y alegres.

Exacto. Cuando empezamos la banda no teníamos dinero y vivíamos en Londres con un clima poco apetecible y sin playas cerca. El grupo era una manera de fantasear sobre la forma en la que nos encantaría volver a la playa. Los recuerdos de los miembros eran ir de vacaciones a España o Francia y experimentar lo que vosotros conocéis mejor que nosotros.

Es una especie de esperanza o rezo de que algún día podamos vivir más de esa manera y menos en una ciudad. Creo que hemos expresado esa idea como hemos podido y ahora nos invitan a tocar en playas, así que estamos muy contentos.

¿Cómo definiría el estilo de Crystal Fighters?

Creo que la respuesta fácil que doy cuando me preguntan es electrónica alternativa con influencia vasca y española en el estilo musical. En las letras creo que hay varias capas de significado. Intentamos escribir sobre cosas simples, pero también sobre los problemas del día a día, lo que nos preocupa o lo que creemos que debe ser importante para la gente.

En ocasiones han afirmado que su último disco, LIGHT+, es una vuelta a sus orígenes, ¿por qué?

Era el primer álbum en un tiempo. Estuve durante un año y medio en Colombia, escribiendo mucho, algunas de las canciones del disco, de hecho. Pero cuando nos reunimos de nuevo en Londres, que es donde empezamos, nos dimos cuenta de que no hemos intentado hacer un disco de manera similar al primero y probablemente los dos primeros son nuestros favoritos.

Quisimos volver a eso, a esa manera de escribir. No crear exactamente lo mismo, pero con más colaboración y experimentación, combinar cosas como solemos hacer. Fue divertido volver atrás en nuestra forma de pensar y ha terminado sonando más como eso. Estamos contentos.

Uno de esos primeros discos, Cave Rave, ha cumplido ya 11 años y la banda 17, es todo un viaje.

Desde luego. Es increíble, llevamos 17 años. Si me hubieras dicho cuando era más joven que iba a estar en un grupo durante 17 años y seguir tocando no te hubiera creído. Es una de esas cosas que estoy feliz de seguir haciendo porque me da y nos da oportunidades de crear y trabajar en muchos lugares distintos por todo el mundo y tener una libertad con la que siempre hemos soñado. Trabajamos duro, pero, al mismo tiempo, lo disfrutamos.

El concierto del viernes, ¿estará centrado en LIGHT+ o sonarán éxitos del grupo como Love Natural o Follow?

Será un mix. No nos solemos centrar solo en el nuevo disco, nos gusta dar a la gente la experiencia completa. Incluso cuando estamos escribiendo nueva música, pensamos en el directo y decimos "igual necesitamos algo más como esto" y creamos una canción para esa sensación que todavía no existe en el concierto y la ponemos en el disco. Siempre intentamos llevar nuestro viaje al completo.

El escenario de Riazor ha acogido grandes conciertos en el Festival Noroeste Estrella Galicia, ¿qué esperan del suyo?

Nos han dicho que la previsión es de 15.000 personas, pero si son más o menos estará bien. Estamos preparados para cualquier cantidad de público, queremos llevar un gran espectáculo y estamos deseando que llegue.

Y ¿qué puede esperar el público de A Coruña de su concierto?

Una tormenta llena de energía. Un viaje interesante de música y diferentes estilos para bailar, para pensar, para no pensar, o para la forma en que te guste disfrutar de la música. Definitivamente será una experiencia totalmente inmersiva, con efectos visuales, luces y nuevas formas de tocar.