Álvaro Rivas de Alcalá Norte, que actuará en A Coruña: "Ser los nuevos Planetas me parece debuti"

Son el grupo indie de moda. Agotan las entradas para sus conciertos en pocas horas allá donde van. Y A Coruña no ha sido una excepción. De hecho, su concierto estaba programado para la Mardi Gras, pero el aluvión de interesados obligó a reagendar la cita en el Garufa, que tiene más capacidad de aforo.

Temas como La vida cañón o Los Chavales se han colado en el corazón de los fanáticos del post punk y el underground y los seis integrantes de la banda están recogiendo los frutos. Los Planetas y Vetusta Morla son algunas de las comparaciones que se hacen desde los círculos más especializados. Hasta hace poco todos compaginaban la música con otros trabajos al margen de la industria, pero poco a poco todo va tomando forma y se van ganando un hueco más que envidiable en la panorama español.

El próximo 26 de septiembre, Alcalá Norte actuarán en A Coruña. Es el único concierto en sala que tienen agendado en la comunidad este 2024, por lo que es una fecha importante para ellos. El vocalista de la banda, Álvaro Rivas, atiende a Quincemil y hace de portavoz de sus compañeros.

Alcala Norte Pablo Garrido

Su grupo es la banda emergente del momento. Sus oyentes y su repercusión mediática creció como la espuma en apenas unos meses. ¿Cómo están llevando este ascenso?

Bueno, ha sido bastante más pronunciado y agresivo de lo que imaginábamos, pero las noticias son muy buenas. Por cada comentario negativo, que duele mucho, hay 10.000 positivos. Al final nos quedamos con eso, entonces lo estamos llevando bien. Estamos superbién aconsejados por nuestros mánagers y nuestro sello, y de momento lo estamos disfrutando.

Eso sí, tenemos esa sensación de vértigo. Sabemos que esto en algún momento se va a acabar, que esto no es más que nuestra presentación y que pronto se acabará esa atención que recibimos. Pero por suerte va a coincidir el momento de nuestro boom con el momento en el que llegan nuestras fechas y salimos por España a tocar.

Dice que son conscientes de la atención mediática se va a acabar. Son cautos a la hora de valorar su éxito.

Claro, al final este momento no es verdad. Es una burbuja mediática alrededor de una novedad que es que llega una banda con un disco, pero lo que sentimos como verdadero es triunfar en esta gira. Hasta que eso no sea una realidad, nos mantenemos cautos. Eso sí, aprovechamos lo mejor posible este efecto burbuja que se ha generado.

No podrán valorar la gira hasta que concluya. Sin embargo, la cosa pinta bien. En A Coruña, sin ir más lejos, agotaron las entradas en cuestión de días. Tanto es así que hubo que cambiar de sala para dar cabida a más oyentes. ¿No cree que eso, de por sí, es triunfar?

Tienes razón. Es verdad que la gira como tal no ha empezado, pero sí que se han acabado ya entradas en muchos sitios y eso ya empezamos a percibirlo como éxito. Sobre todo porque al final estamos haciendo conciertos todas las semanas, cada vez salimos más contentos de ellos y nada nos hace pensar que los conciertos vayan a empezar a salir mal a partir de ahora. O sea, que es verdad que una ligera sensación de que lo estamos consiguiendo ya la tenemos. Eso no te lo puedo negar.

¿Les cogió por sorpresa el cariño del público gallego? La de A Coruña es su única actuación en sala en Galicia este 2024.

Nos sorprendió porque en Galicia hay bastante más fechas, en festivales, sí, pero tenemos más actuaciones. Lo que más me sorprendió de haber vendido las entradas tan rápido en A Coruña fue que hubiese ese interés por agotar A Coruña tan rápido cuando hay otras fechas en Lugo, Pontevedra...

La diferencia es que en un festival hay más artistas implicados. Los fans que compran el ticket en sala lo hacen únicamente para escuchar a Alcalá Norte.

A ver si hay suerte y hacia el final de gira logramos colar un par de ciudades más de Galicia. Sería muy guay actuar en más salas.

Hablamos de un boom, pero ustedes llevan apostando por el proyecto cerca de 5 años. ¿Es frustrante que el reconocimiento llegue 'tarde'?

No, porque realmente en el último año hemos operado de forma totalmente diferente al resto de años y por eso ahora estamos recogiendo los frutos. Hemos grabado un disco que suena bien, hemos hecho una campaña de lanzamiento pensada y con acciones en distintas esferas: prensa tradicional, Twitter, videoclips... Al final hemos hecho las cosas de manera diferente. Nos hemos rodeado de profesionales y hemos recogido los frutos. No nos frustra lo que haya pasado antes porque lo cierto es que sencillamente habíamos estado dándole vueltas al caldo donde ahora hemos metido la pasta.

"Habíamos estado dándole vueltas al caldo donde ahora hemos metido la pasta" Álvaro Rivas, vocalista de Alcalá Norte

Menciona Twitter, que es una de las redes en las que más presencia tienen. De hecho, Rosalía interactúo y recomendó al grupo usando lo que ahora se conoce como X y también su canal de difusión de WhatsApp. Ahí podemos encontrar cierto paralelismo con Amaia y Carolina Durante. ¿La presencia en Twitter es un filón que surgió de forma orgánica o lo explotan de forma consciente?

Tanto como conscientemente no lo sé, porque nosotros no nos fiamos en general de nuestro bajista como persona. Cuando él nos dijo que quería ser el de Twitter nos dio un poco de miedo, pero al final lo que queríamos era que él se sintiese más o menos tranquilo dentro de la banda y que sintiera que sus ideas iban a término. Entonces dijimos 'Venga tío, hazte la cuenta de Twitter, mantente un poco distante de la banda, deja claro que eres el bajista, pero haz tu juego, que sabemos que a ti esto te hace feliz y que te puede ayudar'.

Y lo cierto es que nos equivocábamos totalmente. Lo que nosotros

pensábamos que era una acción casi de salud mental a su favor, pues resultó ser un éxito de marketing.

Por lo que dice entiendo que para ustedes como grupo es importante dar cabida y hacer sentir cómodos a los integrantes, pero esto, trasladado al sonido, también es un frente a abordar. Es decir, en el grupo cada uno tiene a sus referentes musicales, ¿teniendo gustos tan dispares, cómo cree que llegaron al sonido que tienen ahora mismo?

Manda cada canción. Nosotros empezamos a componer una canción y es la propia canción la que acaba decidiendo cuál es el estilo que se sigue o que puede aportar cada músico para que esa canción se acabe materializando. No hay un proceso previo donde nos pongamos de acuerdo en torno a influencias concretas. Empezamos a componer cada canción y cada canción manda. Al final somos siempre los mismos seis músicos, es natural que las canciones de alguna manera se comporten homogéneamente.

¿Cómo están compaginando la gira tan intensa que tienen planteada con su vida ordinaria?, ¿afecta al proceso creativo?

Muchísimo. De hecho, la creación ha sido la víctima escogida en estos últimos meses porque no podíamos hacer todo. Así que hemos aparcado la composición hasta hace muy poquito que hemos empezado a tener nuevas ideas. Efectivamente, entre las acciones de promo con las que no contábamos, ensayar para los conciertos, los propios conciertos y nuestros oficios distintos a la música... no teníamos hueco para componer en los últimos seis o siete meses.

Por suerte ahora las cosas empiezan a encajar y, por ejemplo, ya son dos los que han dejado el trabajo. Yo voy detrás, así que a partir del otoño se abren ventanas de creación.

"Las cosas empiezan a encajar y, por ejemplo, ya son dos los que han dejado el trabajo. Yo voy detrás, así que a partir del otoño se abren ventanas de creación" Álvaro Rivas, vocalista de Alcalá Norte

'Poner toda la carne en el asador'.

Sí, claro. Es lo que nos toca. Tenemos que aprovechar esta oportunidad. Sin duda.

De hecho, habrá quien piense que detrás de la banda del momento hay un sello grande y una vida de estrella. Pero no es el caso: están el sello vasco Balaunka y, hasta ahora, compaginaban su faceta de músicos con otros trabajos.

Nuestro sello no es grande, pero lo que sí que son unos pedazos de profesionales que flipas. Llevan toda la vida en el País Vasco haciéndose fuertes y realmente tienen músculo humano y financiero como para sostener un proyecto como el nuestro. Estamos muy contentos de esta asociación que hemos tenido con este sello, porque en realidad lo que hemos hecho es autoeditarnos, pero en asociación con un sello.

¿Ahora que están en este momento tan dulce cómo lidian con la autoexigencia, si es que están atravesados por ella, claro?

Cada vez queremos sonar mejor en los directos, eso está claro. Y como estamos ensayando mucho y sobre todo tocando mucho, pues estamos relativamente contentos con nuestra progresión. Entonces ahí creo que no debería colocarme más palos en las ruedas de los necesarios. Donde creo que se viene altos estándares de autocrítica es en la composición de nuevas canciones. Lo poco que hemos estado haciendo ahora, a mí en particular, me ha dejado un poco a medias. Tengo ganas de ser más exigente.

"Donde creo que se viene altos estándares de autocrítica es en la composición de nuevas canciones" Álvaro Rivas, vocalista de Alcalá Norte

No es solo la exigencia propia, también está la externa. Se les compara con los inicios que tuvieron grandes grupos indie como Los Planetas, Vetusta Morla, Supersubmarina. ¿Hay vértigo también en ese sentido?

No, genial. O sea, ser los nuevos Planetas me parece debuti. O sea, claro, fenomenal. Es un planazo que te cagas.

¿Pensaban que la gente iba a conectar tanto con sus letras?, ¿cuánto de vivencia personal hay en ellas?

No, no, no, no, no. Ha sido una sorpresa total. Es verdad que La Vida Cañón y La Calle Elfo las veíamos un poco más consumibles. Ahí sí que pensábamos que esas dos canciones que podían pasar un poco de lo nicho —underground, post punk— a un público un poco mayor. Que las demás también encajen es una bendita sorpresa.

Seguimos pensando de todas maneras que nuestras letras tienen cierto margen de recorrido, pero no van a ser capaces de penetrar mucho más de lo que ya lo han hecho. Al menos ese es mi temor. Yo me dejo sorprender por la realidad que bastante, que bastantes buenas noticias me ha dado en los últimos tres meses.

¿Cuánto hay de experiencia propia en su música? Por ejemplo, el nombre del grupo se debe a sus orígenes más férreos: a su barrio.

Aquí de nuevo, como en cuanto a los sonidos concretos, cada canción manda. A veces se me ocurre una frase ingeniosa o se le ocurre a Barbosa, o vemos un meme que nos hace gracia, o leo un pasaje que me flipa, o me leo un libro entero que me llama mucho la atención y el que creo que hay un mensaje que traducible a verso. No creo que pueda considerar que hay unas líneas generales para la creación lírica de Alcalá Norte que siga, sino que más bien me dejo sorprender por cada impulso creador individualmente.

Comienzan ahora la gira. ¿Cómo les gustaría llegar a esa actuación de A Coruña en septiembre?, ¿hay algún detalle a pulir en los próximos meses?

La fecha de A Coruña es muy especial para nosotros porque da el pistoletazo de salida a lo que realmente consideramos como gira. Es decir, hasta ese momento tenemos uno o dos conciertos a la semana, pero a partir del concierto de A Coruña se vienen un montonazo de conciertos casi seguidos y es como la parte más intensa de la gira

y la primera en la que ya no hay festivales, sino solo salas.

Además, ese fin de semana tocamos con Los Planetas en Granada, que también es súper especial. Entonces la fecha de A Coruña está marcada en el calendario porque es cuando empieza a ponerse serio el tema. Pienso mucho en la fecha de A Coruña. Además, en mi caso coincide justo cuando ya no trabajo al margen de Alcalá Norte. Es como como una fecha sin duda de celebración y estoy seguro de que se nos notará en las caras.