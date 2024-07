Raúl, de los más esperados del Atlantic Pride de A Coruña: "Es raro escuchar que eres un clásico"

El año 2000 le cambió la vida. Con apenas 25 años, Raúl se convirtió en uno de los cantantes de moda de España. Su éxito Sueño su boca enloqueció a toda una generación, le impulsó a una prometedora carrera y le colocó en un lugar destacado en el recuerdo de varias generaciones de españoles.

Raúl Fuentes colecciona una larga lista de logros personales y profesionales. Entre ellos, el de ser uno de los pocos cantantes que tiene un disco de diamante —resultado de vender más de un millón de copias—. Y es que, lejos de lo que muchos creen, nunca dejó de estar vinculado a los escenarios. Durante las últimas dos décadas ha publicado diferentes trabajos musicales, aunque sin tanta intensidad como antaño.

El último proyecto del artista, Me muero por tus besos, le ha devuelto a los escenarios en una gira por España. A Coruña es una de las paradas del icono del pop español de los 2000. Esta tarde actuará en el Atlantic Pride, en los Jardines de Méndez Núñez. El concierto será a las 22:30 horas, pero tanto antes como después estará acompañado de otras compañeras de promoción: Las Ketchup y Rosa López.

Raúl Fuentes

Es su primera vez en el Atlantic Pride, pero le sobra experiencia en los escenarios. ¿Qué espera del público de A Coruña?

Estamos inmersos en la gira, A Coruña es una muesca más en el recorrido de este año, pero tengo muchas ganas de la actuación. Hacía muchos años que no actuaba en A Coruña, así que estoy deseando que llegue el momento de reencontrarme con el público de aquí.

Su carrera fue muy sonada, especialmente a principios de los 2000. En los últimos años, ha cambiado el foco, pero no ha dejado de hacer música. El último sencillo que presentó fue Me muero por tus besos. Parece un guiño a sus orígenes y a Sueño su boca.

(Risas) Sí, hay cierto paralelismo. El nuevo tema tiene un guiño bastante importante a Sueño su boca. Intento mantener esa esencia porque al final es lo que tu público te pide.

¿Cómo ha vivido este proceso de reinvención y esa nueva toma de contacto con el público?

Es verdad que aunque hayamos estado un poco más desconectados de medios, nunca he dejado de sacar singles, discos y demás. Sabemos cómo es esta profesión, es un poco montaña rusa. Un día estás en todos lados, en el candelero, y de repente las cosas se vuelven un poco más tranquilas.

Me parece que después de la pandemia la gente estaba deseosa de volver a disfrutar de la calle, de los conciertos, de los festivales... Ahí tú mismo te reactivas y te animas a volver a hacer cosas.

"El nuevo tema tiene un guiño bastante importante a Sueño su boca" Raúl Fuentes, cantante

El fenómeno musical le golpeó con 25 años y con los años las aguas se fueron calmando. Es un cambio de foco importante.

Cuando has estado en una época en la que de repente tu vida ha cambiado, como fue los primeros años de los 2000 para mí, llega un momento en el que tú mismo tienes que replantearte qué quieres hacer con tu vida. Sobre todo de haber recorrido medio mundo.

Hay momentos en los que tú mismo necesitas estar con tu familia, estar con tus amigos, tomarte la vida con un poquito más de calma. Yo creo que es importante el saber tomarte los tiempos. Después de casi 25 años en el mundo de los escenarios, te viene muy bien el descansar y, cuando el cuerpo te lo pide, volver a estar a tope, volver a hacer una gira importante y volver a sacar singles que te llenan como artista.

¿Qué pueden esperar los fanes de su actuación en A Coruña?, ¿habrá pinceladas que les haga reconectar con los viejos tiempos?

Indudablemente. Yo creo que lo que todo el mundo quiere escuchar en ese tipo de festivales son las canciones más conocidas. Te aseguro que estarán los grandes hits de mi trayectoria. Estará Sueño su boca, Prohibida, As de corazones, Sigo vivo, Quiero... Habrá un poquito de todo, como es un ambiente muy festivo, incluiremos las canciones más divertidas y bailongas.

La razón de ser de este festival es el Orgullo LGTBIQ+. Es un público que habitualmente suele tener un cariño especial por la generación de músicos de los 2000. ¿Nota una energía especial en el público durante este tipo de citas?

Hace unas semanas estuvimos en el festival Love the Twenties Madrid y creo que había cerca de 40.000 personas. Me sentí como si volviese a tener 25 y acabase de lanzar mi primer álbum. Ahí te das cuenta de que marcaste varias generaciones que crecieron con tu música y que a día de hoy vuelven a disfrutar de ella.

Cuando tú ofreces a artistas míticos que han dejado huella, la gente se entrega al 100%. Es muy bonito ver las diferentes generaciones en este tipo de festivales en los que hay artistas actuales, que están más en el candelero, y artistas que ya tienen una trayectoria y que te recuerdan a otros años mejores, como se suele decir.

Al principio me sonaba un poco raro cuando me decían que me había convertido en un clásico Raúl Fuentes, cantante

Irán viejos fanes, pero seguro que no faltarán generaciones que, pese a no ser contemporáneos a su generación, conocen sus grandes éxitos.

Claro, es superbonito que estas nuevas generaciones conozcan canciones de hace más de 20 años. Eso significa que no es que ellos sigan a los artistas, sino que están escuchando esos temas en festivales, en orquestas, en discotecas, en bares...

Al principio me sonaba un poco raro cuando me decían que me había convertido en un clásico. Por un lado, suena a "Tengo 70 años" y, por otro lado, suena a "Ostras. Qué bonito. Has conseguido dejar esa huella importante en las personas".