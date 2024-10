Uñas de Halloween: manicuras de última hora para completar tu look de Samaín en A Coruña

Que las uñas son las nuevas barras de labios es algo evidente. Las manicuras siempre han tenido ese halo de accesorio de moda, pero en 2024 aún más. Y es que no nos cansaremos de repetir que no hay nada mejor que una buena manicura para cerrar un look de manera redonda.

En Halloween, las uñas siempre han jugado un papel importante –a falta de disfraz, unas uñas de inspiración dark–, y esta temporada las opciones son infinitas. Sabemos que entre las tendencias del otoño-invierno 2024/2025, predomina la sutileza de las milky nails o las uñas de bailarina pero, con el burdeos a la cabeza de la lista de los tonos triunfadores del otoño, también tienen cabida las uñas de tintes góticos, como la manicura negra de uñas cortas, o el célebre Rouge Noir de Chanel.

Tanto si te gusta ir a por todas en estas fechas como si prefieres pasar desapercibida y simplemente añadir un toque sutil a tu look de Samaín, existen más opciones de las que imaginas para una manicura de Halloween que encaje con tu estilo personal.

Del negro al burdeos

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Andréa Barbet (@m.o.n.a.j)

Para las más clásicas, la solución es tan evidente como sencilla. En lugar de apostar por un nail art, opta por alguno de los tonos oscuros que, además de ser perfectos para la noche más terrorífica del año, también son tendencia.

Nos estamos refiriendo a las uñas en negro brillante o a tendencias como el dark chocolate, a medio camino entre el marrón chocolate o el negro. Además, los tonos burdeos y rojos oscuros, así como el morado, pueden aportar ese toque witchy y sofisticado que buscas para estas fechas.

Tonos calabaza

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Charlotte Cliff (@charlotteellennails)

¿Acaso hay algo que represente mejor la spooky season que una calabaza? Esta fruta de pulpa color naranja es la protagonista del mes y, como tal, sirve de inspiración tanto para maquillajes como para bebidas –el pumpkin spice latte es todo un clásico en estas fechas–. No es de extrañar, pues, que también se haya colado en nuestras manicuras.

En cuanto a la forma de llevar las pumpkin nails, una vez más puedes optar por la opción más discreta, lacando tus uñas en naranja oscuro o, por el contrario, explorar opciones más arriesgadas, como aplicaciones brillantes, puntas extralargas, polvos con efecto cromado o la manicura francesa invertida en este tono especiado.

Efectos metálicos

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Charlotte Cliff (@charlotteellennails)

Desde su versión más simple –plateadas o doradas– hasta su faceta más original –añadiendo relieves, nail arts o glitter–, pasando por efectos espejo o cromados, las uñas metalizadas se convierten en el complemento estrella de cualquier disfraz de Halloween o, si lo prefieres, en el eje vertebrador de tu look para la noche del 31 de octubre.

Rojo sangre

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por P A I W A L O V E S (@paiwaloves)

Puede parecer muy obvio, pero siempre es buen momento para una manicura en un tono rojo luminoso. El rojo sangre, brillante y muy vivo, es además perfecto para estas fechas. Puedes apostar por experimentar con la longitud y la forma de las uñas, largas y afiladas, por ejemplo, o añadir un efecto glitter para añadir ese toque festivo que te sumergirá de lleno en modo Halloween.

Baby boomer o aura nails en tonos oscuros

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por ☾ Ayane X Beauty (@ayanexbeauty)

Estas dos tendencias clave en manicuras de 2024 se actualizan para la noche de Halloween a través de degradados en tonalidades como negro y rojo, creando un efecto ad hoc para Samaín. Por esta vez, atrévete a dejar de lado el clean look y apuesta por vestir tus uñas con los colores que pide a gritos la noche más terrorífica del año.