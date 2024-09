La naturaleza y el mar, pilares de la nueva colección de la gallega elPulpo

El mar y la naturaleza son los pilares de la nueva colección de elPulpo. La marca gallega ha lanzado su nueva colección AW24 bajo el eslogan "Nature & Sea, our pillars", enmarcada dentro de la campaña Into the Wild.

La propuesta de la firma gallega transporta a quien la viste a un mundo donde la naturaleza y el mar se encuentran, "evocando la esencia de ambos elementos en cada una de sus prendas".



La colección de la marca es un viaje al mar, desde el que se contemplan las montañas. Los tonos verdes característicos de la naturaleza se combinan con la frescura del Atlántico. "Esta fusión entre tierra y mar se refleja en cada detalle de las prendas más casuales y hasta las más formales", señalan desde la firma.



Uno de los sellos distintivos de esta colección es la personalización de sus etiquetas. Las prendas sport destacan con remos llenos de color, mientras que las prendas formales emiten un mensaje icónico, añadiendo un toque de exclusividad y estilo.

Una camiseta de la nueva colección de elPulpo. elPulpo null

"La atención al detalle es palpable en cada pieza, con bordados, estampados, etiquetas personalizadas, maxi logos, y parches engomados que enriquecen cada prenda", añade la marca. La paleta de colores, por otro lado, se divide en seis grupos con el azul marino como base:

Soft Colours : Verde, rosa, crudo y marino

Blue Mountain : Marino, mostaza e índigo

Iconics - Shades of Winter : Verde, blanco, rojo y marino

Fashion Sky : Marino, coral, azul y crudo

Vibrant Nature : Tonos tierra como khaki, marrón, verde, naranja y marino

Winter Adventure: Gris, mostaza y blanco

La nueva colección de elPulpo es una combinación perfecta de diseño, estilo y calidad. La marca señala que cada prenda de esta Main Collection será una opción imprescindible para la temporada de otoño e invierno.