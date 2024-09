La modelo gallega Laura Ponte añade personalidad a la colección otoño-invierno de Zara

El gigante textil Zara, que tiene su sede central en Arteixo (A Coruña) y fue fundada por Amancio Ortega, que a su vez reside en la ciudad, ha vuelto a hacer gala de su esencia gallega dando protagonismo a la veterana modelo viguesa Laura Ponte en el catálogo de su colección otoño-invierno 2024.

Sus 30 años de trayectoria en el mundo de la moda se demuestran en su manera de posar y mirar a la cámara, dejando imágenes en las que prendas oversize o elegantes trajes lucen como nunca.

Esta colección de Zara Woman quiere destacar "la mirada de un cuidado proceso", según figura en la web, en la que ha intervenido un nutrido grupo de profesionales integrados por modistas, patronistas o equipos de taller y diseño entre otros.

Ponte luce en el catálogo como la mujer ejecutiva que Zara quiere plantear para las estaciones que se avecinan, en una colección compuesta por elegantes piezas de sastrería, trajes con diferentes cortes, prendas oversize y de talle bajo, escote palabra de honor o botonaduras cruzadas.

Asimismo, Laura Ponte dota a esta colección de Zara de un aire aún más profesional debido a que es una modelo internacional que ha trabajado con las mejores marcas internaciones: desde Loewe y Valntino a Karl lagerfeld o Ralph Lauren y en sus inicios en los 90 llegó a situarse entre las maniquís mejor pagadas a nivel mundial.

Ha admitido que la moda no era su objetivo principal cuando inició su vida profesional y hace años que no está tan presente en las pasarelas porque se ha orientado a Luby & Lemerald, su marca de joyería. Saltó al mundo de la moda en Londres cuando era muy joven, al ganar el concurso de la agencia Elite, Look of the Year.