O las amas o las odias: sí o no a las botas 'cowboy' en verano en Galicia. Pull&Bear

Cuando el pasado mes de marzo Beyoncé lanzó su último álbum, Cowboy Carter, las redes enloquecieron. Una de las canciones más pegadizas del disco, Texas Hold’Em, incluso debutó en el número uno de la prestigiosa lista Billboard Hot Country Songs, convirtiendo a la artista en la primera mujer negra en conseguirlo. Pero Beyoncé no es la única que siente fascinación por el country.

Lana del Rey ha anunciado que su próximo trabajo será un disco de música country y Bella Hadid está saliendo con un vaquero de los de verdad. Pero si tuviésemos que elegir a la gran estrella del momento salvaje oeste esa sería, sin lugar a dudas, la bota cowboy. Lo cierto es que no estamos hablando de nada nuevo.

Este calzado inspirado en la estética western ha sido una constante en la moda durante el último medio siglo. Lo hemos visto en todas partes, desde en algunos de los mejores looks de la princesa Diana de Gales hasta en el vídeo musical de Madonna del año 2000, Don’t tell me.

Y aunque a veces nos recuerde a la Miley Cirus de la era Disney, propuestas de pasarela como la de primavera/verano 2024 de Celine y algunos looks de street style bastan para convencernos de que, aunque estemos en verano, tenemos que darle una oportunidad a las botas cowboy.

Así lucen unas botas cowboy de Pull&Bear.

Y es que, las cosas como son, las botas cowboy podrían ser el equivalente a unos buenos vaqueros o a una camisa blanca, un fondo de armario que, temporada tras temporada, continúa liderando las listas de tendencias y nunca, nunca pasa de moda. ¿Los motivos? Combinan literalmente con todo y tienen la asombrosa capacidad de animar cualquier look en cuestión de segundos casi como por arte de magia.

Pero, además, su tacón (casi siempre) sensato se traduce en grandes dosis de comodidad, lo que las convierte en una opción ideal en múltiples escenarios. Sea como fuere, lo que está claro es que este calzado disfruta de su gran momento de popularidad veraniego, y pese a que odiarlas resulta casi tan fácil como amarlas, cuando aprieta el calor esta línea que separa ambos sentimientos está más difusa que nunca.

3 looks para combinar tus botas cowboy este verano 2024 en Galicia

Con bermudas vaqueras y tank top

Las botas combinadas con bermudas vaqueras. Bershka

Con minivestido vaquero

Botas cowboy con minivestido. Bershka

Con vestido lencero