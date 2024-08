Cinco tendencias en pantalones aprobadas por las coruñesas para el verano.

Podría decirse que, hoy en día, es prácticamente imposible no encontrar en un armario, al menos, dos o tres pares de pantalones. No importa que seas más de faldas o que los vestidos te parezcan la quintaesencia de la comodidad, pero la versatilidad que ofrecen los pantalones, sea invierno o verano y sean del tipo que sean, los ha convertido en un básico al que recurrir en todo tipo de ocasiones.

Si en los años 70 se llevaron los vaqueros de campana, en los 90 triunfó el tiro bajo y en los 2000 Kate Moss y Victoria Beckham fueron las mejores embajadoras de los pitillo, hoy en día conviven multitud de estilos y cortes. Los tonos neutros se convierten en la clave de la sofisticación y tiñen pantalones de lino o de inspiración sastre, pero también hay espacio para el eclecticismo de la mano de los pantalones de leopardo, que esta temporada adquieren un puesto de honor.

Además, el pantalón de pijama –también en versión short, tipo boxer masculino– es otro de los grandes triunfadores gracias a su innegable comodidad y su toque cool –y cuentan, además, con el beneplácito de nuestras prescriptoras de moda favoritas. He aquí las cinco grandes tendencias en pantalones que ya han sido aprobadas por las coruñesas para este verano.

El pantalón pijamero

Pantalones pijameros de Zara.

Es uno de los grandes protagonistas del verano 2024 y se llevan, además, en su versión más literal, así que se caracterizan por ser largos y anchos y por su cintura elástica que les aporta gran comodidad. Aunque existen diferentes opciones, el más popular es el pantalón largo de estilo pijamero con estampado de rayas verticales. ¿Las claves de su éxito? Representan el equilibrio perfecto entre comodidad y estilo y son tan fáciles de combinar como unos vaqueros.

El pantalón de leopardo

Pantalón de leopardo de Mango. Mango

El pantalón de leopardo es una de las grandes obsesiones del verano 2024, no solo en las calles de A Coruña, sino en los perfiles de Instagram de las que más saben de moda. De silueta culotte, rectos, estilo pijama… no hay patrón que no haya caído rendido al carisma del animal print. Y si no sabes cómo combinarlo, la clave reside en tratarlo como un tono de la gama de los neutros. Son versátiles, elegantes, cómodos y sientan igual de bien con sandalias que con zapatillas.

El pantalón vaquero recto

Un pantalón vaquero de Pull&Bear. Pull&Bear

La silueta de vaqueros triunfó en los años 90 es una de las favoritas de las coruñesas este verano. Los jeans rectos son, en realidad, unos supervivientes que han aguantado sin apenas despeinarse el paso del tiempo y de las temporadas. ¿Los motivos? Son aptos para cualquier estilo, funcionan igual de bien tengas la edad que tengas y admiten (casi) cualquier tipo de combinación. Llévalos con camisetas y tops en el día a día y, en enclaves más formales, opta por camisas o blusas de estilo coquette.

El pantalón capri

Unos pantalones pirata de Zara. Zara

Los pantalones que juraste que no te volverías a poner desde tu adolescencia están de vuelta. Sí, nos referimos a los pantalones capri (o pirata), esos con una longitud por debajo de las rodillas que llevaste hasta la saciedad hace 15 años y juraste no volver a ponerte jamás. Y es que ya se sabe que en la moda, como en la vida, nunca digas nunca. Combínalos con un tank top y con una americana oversize y, como calzado, los mules son una elección insuperable.

El pantalón de lino

Pantalón de lino de Massimo Dutti. Massimo Dutti

No hay verano sin pantalones de lino, y este no iba a ser una excepción. No es de extrañar, dada su enorme versatilidad y su capacidad para aunar comodidad y sofisticación en una sola pieza. Además, se trata de un pantalón que puedes llevar de día, de noche, para dar un paseo o para un evento más formal.