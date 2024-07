Rosa Iglesias, experta en moda de A Coruña: "No hay que ir a la moda para tener estilo"

Rosa Iglesias es de A Coruña, aunque hace casi 20 años que divulga sobre moda y estilo desde Sevilla. Lo hace a través de su cuenta de Instagram, @elestilario, en la que acumula más de 140.000 seguidores. En su pequeño rincón de internet ayuda día tras día a miles de mujeres que atraviesen crisis de estilo a encontrar su verdadero yo.

Es licenciada en RRPP, pero el sentido de la moda llamó a la puerta desde bien pequeña. Por ello, actualmente se dedica a cambiar la vida de la gente a través de la imagen personal, con citas de asesoramiento individualizadas y mediante su proyecto empresarial Privilegio Estilario.

Deseosa de abordar nuevos retos y oportunidades, Rosa Iglesias se enfrentó hace unos meses a uno de los mayores desafíos laborales de su vida: escribir un libro de la mano de Arcopress. Manual de estilo propio es más que una recopilación de básicos de moda, es una guía infalible para encontrar en la ropa una diversión y no un castigo, promete la coruñesa.

Horas antes de presentar su libro en la librería Santos Ochoa de A Coruña (19:30 horas), Rosa Iglesias encuentra un hueco para atender a Quincemil. Las citas con la prensa, igual que con sus clientes, son individualizadas y de lo más cercanas.

Es coruñesa, pero desde el 2006 vive en Sevilla. Después de una exitosa carrera fuera de su tierra, vuelve para presentar su nuevo libro Manual de estilo propio. ¿Se imaginaba algo así cuando partió de su hogar al sur?

He estado en la Feria del Libro de Madrid y también en Sevilla, pero para mí A Coruña es especial. Al final presentar aquí el libro es hacerlo rodada de mi familia y de amigos de toda la vida. Esta presentación para mí es como cerrar un círculo porque la idea de El Estilario la tuve viviendo en A Coruña. En Sevilla fue donde la puse en marcha, pero fue aquí donde le di vueltas a esa idea. Cerrar ese círculo aquí me parece muy especial.

¿Qué pueden esperar los lectores de Manual de estilo propio?

Es un libro muy concreto, muy conciso y muy enfocado a solucionar todas las dudas que surgen alrededor de la moda. Es un paso a paso para ir definiendo el estilo propio.

El libro viaja a través del sentido del humor. Uso un tono muy retranqueiro, ácido, quitándole hierro a todas estas cosas que inicialmente dan un poco de respeto: cómo entiendo los colores, cómo entiendo mi cuerpo, cómo sé lo que me favorece, cómo dejo de comprar a lo loco... Todo ese paso a paso se va desgranando poquito a poco en el libro.

Es un manual al uso, uno de esos manuales que inicialmente parece que se leen súper rápido, pero que necesitan ese masticado y ese reposo para poder entenderlos 100%. Y sobre todo para absorberlos y no tener la necesidad de consultarlos recurrentemente.

Colecciona una comunidad con miles de seguidoras a las que aconseja diariamente con vídeos, stories, etc. ¿Qué encontrarán las lectoras en su libro que no puedan ver en su perfil?

Sobre todo que está todo aglutinado en un mismo volumen. Yo creo que la ventaja es esa, que está todo recogido y permite que cuando surja alguna duda se use como un diccionario: vas directamente al capítulo donde está esa duda concreta y la solucionas. En Instagram está todo más diversificado.

Su comunidad de Instagram está formada mayoritariamente por mujeres. ¿Su nuevo libro también está enfocado a este género o cualquiera puede hacer uso de él?

Este en concreto es para mujeres. Cuando lo planteé dudé si dirigirlo también al público masculino, porque es cierto que desde hace cuatro o cinco años para aquí cada vez tengo más clientela masculina. Pero es cierto que la mayor parte del porcentaje siguen siendo mujeres.

La comunidad estelaria es eminentemente femenina y por deferencia a toda esa comunidad que lleva desde el año 2008 apoyando a El Estilario, decidí hacerlo para el público femenino. Es un libro orientado a mujeres y hablado de mujer a mujer, donde se tratan problemas y quebraderos de cabeza de mujeres: cambios hormonales y físicos asociados a las hormonas y a la maternidad, y toda esa idiosincrasia más relacionada con el público femenino.

La moda centra sus energías en las mujeres, pero también se ceba con ellas. Es difícil no conocer a alguna mujer que no haya tenido una mala experiencia en algún probador. ¿Cómo se enfrentan esos demonios?

Pues con el espejo. Es el paso más importante y el que más cuesta, pero es el fundamental. Es empezar a reconciliarse con la imagen que tenemos delante del espejo porque muchas veces somos las más tiranas con nosotras mismas. Tenemos una imagen refugiada en el cerebro que ya no existe, que es un yo nuestro de hace 20 años o más. Entonces lo que hacemos es alimentar ese castigo y esa tiranía, porque cuando nos probamos ropa y vemos que no obedece a un cuerpo que en nuestra cabeza existe, nos castigamos por ello.

Cuanto más acostumbremos al cerebro a nuestra realidad, antes podremos seguir avanzando en esa búsqueda del estilo propio. De hecho, los primeros capítulos los dedicamos a eso, a cómo enfrentarse a ese primer paso de ponernos delante del espejo. Parece muy fácil, pero cuando uno lleva tiempo sin hacerlo, el choque con esa nueva realidad puede ser un poco duro.

Entonces quedamos en que es prácticamente imposible disfrutar de la moda si no estás a gusto en tus propias carnes.

Totalmente. La moda es diversión. Es fantasía. Si no estamos a gusto con nuestro cuerpo, en lugar de ser un disfrute, es un castigo. La ropa está a nuestro servicio, es una herramienta para que nos podamos divertir y la estamos utilizando como un castigo.

En este Manual de estilo encontramos consejos sobre proporciones, colores, silueta... todo lo necesario para sacar el máximo partido a las prendas. Son muchos factores, tantos que pueden llegar a abrumar.

Sí, es un libro que hay que leer con calma. Es un libro muy ligero, con una lectura muy liviana, pero es cierto que son muchos conceptos y que con una lectura pausada e incluso con una segunda lectura todo empieza a encajar y a fluir.

¿Con estilo se nace o se hace?

Hay gente que nace con estilo, hay gente a la que le cuesta más y hay gente que a veces pierde ese cable que tenía de manera innata por coyunturas de la vida. Pero el estilo también se aprende y también se afina. Simplemente conociéndote a ti mismo y sabiendo cómo sacarle partido puedes encontrar ese punto de estilo.

No tiene nada que ver con imposiciones de "ponte esto que te va a quedar bien". Si tú no te sientes cómodo en esa camisa, lo que vas a ver es un disfraz. No lo vas a poder defender.

Suele decirse que la forma de vestir dice mucho de uno. ¿Defiende esta tesis?

Absolutamente. El trabajo que hago en El Estilario y lo que intento a través del libro es decir que no debemos vestirnos nunca en base a lo que se supone que hay que hacer o a lo que nos aconsejen los demás.

El proceso empieza más por conocerte a ti mismo. Mira bien quién eres. Estúdiate en profundidad para conocer tu esencia y tu alma. A partir de ahí ya puedes empezar a utilizar todos esos recursos. La ropa y la manera de vestirnos es 100% comunicación no verbal, por eso hay que cuidarla, porque habla mucho de nosotros.

En su libro subraya la diferencia entre que una prenda nos guste y que nos quede bien. En épocas como las rebajas, en la que estamos sumergidos, es complicado mantener el tipo y rechazar las ofertas.

Precisamente cuando uno ha hecho todo este proceso de encontrar un estilo propio, sucumbe menos a la tentación. Cuando uno sabe lo que tiene en el armario y lo que necesita ya no tiene esa tentación. Hay una analogía que yo pongo en el libro, que es el de los botines del Himalaya. Por muy baratos que estén esos botines para escalar el Himalaya, si tú no has hecho trekking en tu vida, ¿para qué te van a hacer falta?

Armario cápsula, ¿lo odia o lo ama?

Lo amo, pero siempre y cuando no sea armario cápsula genérico para todo el mundo. No todo el mundo tiene el mismo estilo de vida, ni los mismos gustos. No tiene sentido definir un único armario cápsula. Pero sí, sí lo defiendo porque tener un armario cápsula bien definido, soluciona maletas, soluciona espacio porque hace falta mucha menos ropa, soluciona mayor cantidad de looks y le da una versatilidad mucho más alta al armario sin necesidad de tener tanta ropa. Soy firme defensora del armario cápsula, sin duda.

Hablamos de rebajas y de no sucumbir a las presiones. ¿Ir a la moda está sobrevalorado?

Yo creo que sí, porque nos lo tomamos en lugar de como una diversión, como una obligación. Hay veces que se convierte en una lacra y en una necesidad. Entonces ahí, en ese punto, sí creo que está sobrevalorado.

No es necesario ir a la moda para ser una persona con estilo. Hay gente clásica o que se mantiene fiel a su estilo desde hace años y que es un referente.

Esta tarde es la presentación de su libro, ¿qué va a ofrecer a los asistentes?

Estoy muy ilusionada porque me va a acompañar Marta Rivadulla, de El Sofá Amarillo. La admiro profesionalmente porque es un referente en la organización de eventos y de bodas. Me hace especial ilusión que sea ella quien me presente y que sea ella la que vaya a guiar toda la conversación.

Además, en la librería han preparado una tarde que yo me he quedado muerta de la ilusión porque van a poner un vino y un picoteo. Me parece que va a ser una tarde muy bonita y muy especial.