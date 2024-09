¿Cómo elegir un buen juguete para perros y cachorros en A Coruña? Estos son los preferidos

Las casas en las que viven mascotas suelen estar llenas de juguetes, si bien no siempre todos consiguen cumplir con su cometido: entretener a los perros. Elegir un juguete que les guste a los canes no siempre es fácil, pero hay muchas opciones, y la tarea se vuelve más sencilla si se tienen en cuenta algunos aspectos como la edad, el tamaño y el carácter del animal. Entre los jueguetes más elegidos en A Coruña se encuentran las pelotas o el Kong.

Desde la tienda Mi Bicho de A Coruña recuerdan que "cada perro es un mundo", por lo que las necesidades serán diferentes en cada caso, y también los gustos. En los meses de verano desde el establecimiento han apostado por los "juguetes refrescantes", aquellos que se "rellenan de agua y se pueden congelar", o que "tienen un gel dentro y se pueden enfriar para evitar golpes de calor y que los perros estén fresquetes", detallan. Además, hay otros que "flotan en el agua en verano".

Para los meses de invierno "y para cualquier momento" no falla un habitual: las pelotas. "Hay perros a los que les encantan las pelotas, les chiflan", aseguran. El modelo depende gustos y necesidades, y también del carácter del animal: "Las de látex y caucho gustan mucho, pero depende de si se quieren más o menos resistentes. Las de cuerda son ideales para los perros más destrozones", señalan.

Desde la tienda Mascotak coinciden en que el producto más demandando son las pelotas, que suelen gustar a todos los perros. Junto a ellas, otro producto estrella es el Kong clásico, un dispositivo que permite introducir comida en su interior para que los animales jueguen a morder el material y sacar la comida. "Yo tengo perros desde hace 25 años. El primero ya lo tuvo y es lo que más le gustaba", aseguran desde el establecimiento.

Se elija lo que se elija, el veterinario Carlos Varela, especializado en odontología y cirugía maxilofacial, recomendaba apostar por opciones que tengan el sello del Veterinary Oral Health Council (VOHC) y evitar productos como las astas de ciervo, que se ha vuelto muy populares pero por su dureza pueden provocar fracturas en los dientes. También desaconsejaba darles huesos o sticks de nylon que sean muy duros.

Ideales para cachorros

En el caso de los cachorros "hay tres básicos: la pelota, la cuerda y el Kong clásico", indican desde Mascotak. A la hora de saber qué elegir hay que tener en cuenta el "tamaño del cachorro, su actividad y los materiales con los que está hecho" ya que "si son de mala calidad, pueden ser peligrosos para ellos".

En ese sentido, lamentan que "la gente piensa que los peluches de los niños sirven para los perros, pero no es así", ya que "los peluches adaptados para los perros no tienen ojos, no tienen nada que el perro se pueda tragar y hacerle daño".

El carácter del animal también es importante a la hora de elegir el juguete más indicado. "A un perro que no es ansioso no le puedes dar un juguete muy duro porque le da trabajo usarlo y no lo va a querer, en cambio, a un perro ansioso tienes que darle cosas más duras porque va a estar rompiéndolo todo", añaden.

Un cachorro con un juguete de cuerda Shutterstock

A este respecto, desde Mi Bicho recomiendan los "mordedores de TPR, que es como un plástico pero algo elástico". Si bien, aseguran que "lo ideal y lo que mejor va es el mordedor típico de cuerda". "Cuando empiezan con el cambio de dientes recomiendo eso, incluso empaparlo bien o congelarlo para que alivie el dolor de encías y que muerda eso en vez de morder cosas por casa", propone.

Para las encías de los cachorros también existen "masajeadores de encías", como unas "pelotas que tienen unos pinchitos para fuera blanditos y eso les masajea y les alivia", añaden desde la tienda coruñesa.

Elija lo que se elija, desde los establecimientos recuerdan que lo más importante es comprar un producto adaptado al animal y que estén hechos con materiales de buena calidad enfocados en el bienestar de los perros.