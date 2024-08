Dos bodegas gallegas entre las mejores de España para hacer una buena cata de vino

Dos bodegas gallegas han sido seleccionadas entre las mejores de España para hacer una buena cata de vino, según Aladinia.com. Ubicadas en Xil-Meaño (Pontevedra) y Sober (Lugo), se han posicionado entre las más de 4.400 bodegas que hay en España. Dentro del millar de bodegas que hay en toda la península, estas cuentan ya con 150 variedades autóctonas de uva plantadas y 97 denominaciones de origen protegidas. De hecho, es el primer país a nivel mundial en extensión vitivinícola y el tercer productor de vino en el mundo, sumando un total de 131 zonas vitivinícolas, con una producción de 28,3 millones de hectólitros en 2023. Castilla-La Mancha es, con diferencia, la Comunidad Autónoma en la que más vino se produce, aunque, curiosamente, la que registra el menor gasto de sus habitantes en este producto. Según este estudio, estamos entre los diez países más consumidores de vino del mundo, con un promedio de unos 21 litros al año por habitante. Como curiosidad, Portugal consume el doble que España y estamos lejos del récord del Vaticano que bebe 54 litros de vino al año por persona, aunque son solo 800 habitantes, la gran mayoría hombres adultos. En España hay 36 rutas del vino que son visitadas cada año por casi tres millones de personas, con un gasto cercano a 80 millones de euros al año. De hecho, según ha podido comprobar la web número uno de España en regalos experiencias que son visitadas cada año por casi tres millones de personas, con un gasto cercano a. De hecho, según ha podido comprobar la web número uno de España en regalos experiencias www.aladinia.com , la reserva de experiencias enológicas ha aumentado un 8% en el último año. bodegas gallegas: Paco & Lola, en Xil-Meaño (Pontevedra) y Regina Viarum, en Sober (Lugo), se encuentran entre las seleccionadas. Visitar bodegas y catar sus vinos es una de las experiencias más solicitadas por los españoles, por ello, Aladinia.com ha pedido a sus usuarios que seleccionen las mejores bodegas de España para catar sus vinos pidiéndoles que valoraran su diseño, ubicación, explicaciones, originalidad, otras actividades... y por supuesto, la calidad de sus vinos. Dos, se encuentran entre las seleccionadas.

Paco & Lola - Xil-Meaño - Pontevedra (Galicia)

Paco & Lola es una bodega joven y moderna, comprometida con una forma de hacer y de experimentar el vino diferente. Son conocidos por su imagen divertida y sofisticada, como el vino de los lunares pero cumplidores de la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030, impulsando la garantía de igualdad de género y oportunidades, así como la no discriminación y aceptando el reto medioambiental con la mejora de sus procesos, instalaciones y cadena de suministros. Paco & Lola está adherida a la Ruta do Viño Rías Baixas, un grupo de establecimientos del sector vitivinícola y turístico cuyo objetivo es ofrecer a los turistas la posibilidad de disfrutar de una experiencia turística única en su visita a la D.O. Rías Baixas. Su propuesta consiste en conocer de primera mano el proceso de elaboración de sus vinos adentrándose en su bodega a través de una visita guiada por las instalaciones, realizando el mismo recorrido que hace la uva hasta llegar a la sala de catas donde los visitantes podrán degustar tres de sus vinos. El precio por persona es de 14 euros en Aladinia.com.

Regina Viarum - Sober – Lugo (Galicia)