9 lugares curiosos de Galicia que (quizás) no conocías: rincones únicos por sus paisajes singulares

Galicia está repleta de historia y paisajes increíbles, pero hay muchos lugares emblemáticos que, quizá, pasan desapercibidos o no se conoce su historia al completo, pese a ser de gran importancia para la comunidad. Más allá de los destinos turísticos más conocidos y populares, hay rincones que ofrecen una experiencia auténtica y única. Desde pequeñas aldeas hasta paisajes naturales, Galicia tiene mucho que ofrecer a locales y visitantes. En este contexto, te presentamos algunos de los lugares más curiosos para que los añadas a tu lista de destinos gallegos que visitar.

En esta tierra mágica que combina gastronomía exquisita, paisajes impresionantes, historia y una cultura singular, hay rincones que destacan por su propio encanto y características peculiares.

El faro romano en funcionamiento más antiguo del mundo

Praia das Lapas y la Torre de Hércules Shutterstock

La Torre de Hércules situada en la ciudad de A Coruña es el emblema principal de todo coruñés y coruñesa que se precie. Fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco hace ya quince años, en el 2009. Preside la ciudad desde el siglo I y con sus 55 metros de altura tiene el gran privilegio de ser el faro romano en funcionamiento más antiguo del mundo.

A los pies de la Torre de Hércules se encuentra la fotogénica Rosa de los Vientos, que junto a las ocho agujas que indican los puntos cardinales, contiene los símbolos que identifican a las naciones celtas, como es el caso de la vieira en Galicia.

En los alrededores de la Torre se ubica el Parque Escultórico de la Torre de Hércules, un auténtico museo al aire libre en el que contemplar más de 15 obras de importantes artistas del siglo XX. Destaca el conocido "Campo da Rata", un lugar que sirve de homenaje a las víctimas de la represión franquista, diseñado por Isaac Díaz Pardo. Aquí se sitúan los "Menhires pola Paz" obra de Manolo Paz, un conjunto de doce piezas destacadas por contar con huecos rectangulares a través de los que enmarcar la Torre y el mar. Cerca se encuentra el llamado Cementerio de los Moros, donde se enterraba a soldados musulmanes durante la Guerra Civil Española.

Los acantilados más altos de Europa continental

Acantilados de Vixía Herbeira

Los acantilados de Vixía de Herbeira o más comúnmente, acantilados de Herbeira (Cariño, Cedeira, A Coruña), además de ser espectaculares, son los acantilados con mayor cota sobre el nivel de mar de la Europa continental, con 613 metros de altura,​ y los cuartos de mayor altura de Europa (si incluimos las islas). Tienen una importante pendiente del 80% y una gran caída perpendicular, creando unas vistas impresionantes del océano y la costa norte gallega, en donde podrás disfrutar de amaneceres y atardeceres espléndidos.

Se encuentran en San Ándrés de Teixido, pequeña población situada entre Cariño y Cedeira, en la provincia de A Coruña, famosa por sus romerías, peregrinaciones y leyendas.

La única playa de arena negra no volcánica del mundo

Playa de Teixidelo (@xeefulgue)

Si de algo puede presumir Galicia es de sus playas. Y sino, que se lo digan a la playa de Teixidelo, conocida por ser la única playa del mundo de arena negra de origen no volcánico. En plena Serra da Capelada (A Coruña), esta playa impresiona a todo visitante, pues para nada se esperan encontrarse una joya así en Galicia.

El acceso a dicha playa es muy peligroso y complicado, aunque es posible llegar gracias a los caminos que forma la propia fauna salvaje del entorno. No obstante, la principal recomendación es no acceder a este lugar sin guía por su peligrosidad.

Sabiendo esto, el concello de Cedeira (A Coruña) cuenta con visitas guiadas "xeorutas" para que todos aquellos interesados puedan visitar la playa y sus alrededores sin correr ningún peligro. En estas minis escapadas, además de ver la plaza de Teixidelo y los acantilados de la zona, también descubrirán los restos de un carguero, Don Segundo Sombra, antigua mina del siglo XIX.

La playa más bonita del mundo

Praia de Rodas Shutterstock

La playa de Rodas está situada en la Isla de Monteagudo y es la más extensa de las Islas Cíes (Vigo). Considerada una de las mejores playas de España, es una de las playas de la ría de Vigo que no te puedes perder bajo ningún concepto. El prestigioso diario británico The Guardian la proclamó en 2007 como la "Playa más bonita del mundo" por delante de otras tan espléndidas como Palawan en Filipinas o Nungwi en Zanzíbar.

Es todo un auténtico paraíso natural en la provincia de Pontevedra que hay que visitar. Es recomendable no hacerlo en temporada alta para poder disfrutar lo máximo posible de esta maravilla.

La única muralla romana del mundo que queda intacta

Muralla romana de Lugo Shutterstock

La impresionante Muralla de Lugo se encuentra en la ciudad del mismo nombre. Con una longitud de 2266 metros y coronada por 85 poderosas torres, delimita el casco histórico de la urbe gallega.

La muralla fue construida en la segunda mitad del siglo III y en la actualidad es el principal símbolo de la ciudad. Su paseo de ronda se ha convertido en una de las calles más recorridas por los locales y visitantes. Puedes acceder a su parte superior y disfrutar de un paseo increíble para vivir una experiencia completa con vistas espectaculares a la capital lucense.

La muralla de Lugo es la única muralla romana del mundo que queda intacta en todo su perímetro. Fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en el año 2000 y está hermanada desde 2007 con la Gran Muralla China de Qinhuangda.

El único río de Europa que desemboca al mar en cascada

Fervenza do Ézaro Shutterstock

En el municipio de Dumbría (A Coruña), se encuentra este tesoro gallego digno de contemplar por su espectacular belleza, la Fervenza o Cascada do Ézaro, única cascada de Europa que termina en el mar. Se trata de la caída natural del río Xallas que desemboca en el mar.

El desnivel del último tramo del río Xallas es de 155 metros, cayéndose el agua 40 metros de altura monte abajo hasta golpear las paredes del cañón situado al pie del Monte Pindo.

El "fin del mundo" está en Galicia

Cabo Fisterra Shutterstock

Los romanos fueron quienes consideraban que en el Cabo de Fisterra se encontraba el fin del mundo por ser el punto más occidental de la tierra y no conseguir atisbar nada más allá. "Finis Terrae", lo llamaban. El mismísimo Décimo Junio Bruto, general romano que dirigió la conquista de Galicia, afirmaba que éste era "el lugar donde moría el sol."

Construido en 1853, fue el escenario por excelencia de naufragios, como el de 1870 cuando el barco Capitán Monitor con 482 personas se hundió, siendo este el evento más trágico de la Costa da Morte.

Si quieres disfrutar de una espectacular puesta de sol sobre la inmensidad del océano, el mar del fin del mundo en Cabo Fisterra te espera.

La ruta de peregrinación católica más importante del mundo

Peregrinas ante la llegada a la Catedral de Santiago de Compostela Shutterstock

Si piensas en los peregrinos automáticamente te viene a la cabeza el Camino de Santiago, conjunto de rutas de peregrinación cristiana de origen medieval que se dirigen a la tumba de Santiago el Mayor en la catedral de Santiago de Compostela.

En la actualidad es todo un símbolo de superación personal para todas aquellas personas, creyentes o no, que deciden realizar "El Camino". Millones de personas afirman que cuando terminas cualquiera de sus rutas ya no eres el mismo. No importa cuando visites la capital gallega, porque siempre te encontrarás peregrinos procedentes de cualquier lugar del mundo: Italia, Francia, Portugal, Brasil, EE. UU. y hasta Japón.

De sus 8 rutas, la más conocida es la llamada 'El Camino Francés', con un total de 760 km y 33 tramos. En él te encontrarás los paisajes más variados y preciosos que te puedas imaginar. La primera etapa de esta ruta en Galicia comienza en 'O Cebreiro' la frontera con León.

El mejor banco del mundo también está en Galicia

El mejor banco del mundo en Loiba Shutterstock

"The best bank of the world" dice la famosa inscripción de este popular banco de Loiba (A Coruña) construido por Rafael Prieto. Se desconoce quién fue la persona que se quedó tan impresionada con las vistas desde este banco como para dejarlo por escrito. No obstante, no seremos nosotros quien lo niegue, ni mucho menos.

Junto a los acantilados de Loiba, este banco se convirtió en todo un atractivo turístico tras la repercusión de la sexta edición del Earth and Sky Photo Contest on Dark Skies Importance, un concurso fotográfico en el que el gallego Dani Caxete inmortalizó el cielo estrellado nocturno de Loiba para darlo a conocer como uno de los más bonitos del mundo.