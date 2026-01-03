Todo sobre la cabalgata de Reyes 2026 de Vigo: recorrido, horarios y carrozas

Los vigueses esperan ya la llegada de los Reyes Magos. Las luces, la música y la ilusión volverán a tomar este lunes las calles de Vigo con la cabalgata de los Reyes Magos, uno de los eventos más esperados de la Navidad en la ciudad. Miles de niños y adultos se darán cita a lo largo del recorrido para acompañar a Melchor, Gaspar y Baltasar en una tarde marcada por el ambiente festivo, el despliegue de carrozas y el protagonismo de una celebración muy especial.

Una celebración por partida doble en Vigo. Y es que, un año más, habrá una cabalgata estática y otra dinámica. La primera se ubicará, como viene siendo habitual, en la Avenida Castelao de Coia. Así, las carrozas y comparsas se extenderán desde la Plaza de América hasta la rotonda del Alfageme.

Cabalgata estática: horarios y accesos

La primera cita con los Magos de Oriente arrancará a las 11:00 horas con una cabalgata estática, que se podrá visitar hasta hasta las 14:00 horas, en la avenida de Castelao. La entrada deberá efectuarse por la Plaza de América y la salida por la plaza del barco.

Ubicación: Avenida de Castelao

Horario: de 11:00 a 14:00 horas

Accesos; por Plaza América

Cabalgata en movimiento: recorrido y horarios

En lo tocante a la cabalgata tradicional, esta saldrá desde el mismo emplazamiento, a partir de las 18:00 horas. Discurrirá por Camelias y, al llegar a la rotonda de Álvaro Cunqueiro la comitiva abordará la dirección contraria al tráfico. Seguirá por Pintor Lugrís y Camelias hasta la Plaza del Bicentenario.

En este punto, frente a la Praza do Rei, finalizará el recorrido de las carrozas y los Reyes Magos bajarán hasta laPuerta del Sol, sobre las 20:00, donde recibirán las llaves de la ciudad de la mano del alcalde, Abel Caballero, y podrán dirigirse a todos los vigueses.

¿Cuántas carrozas participan?