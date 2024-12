10 rincones mágicos para visitar en A Coruña y sus alrededores: lugares con mucho encanto

La Torre de Hércules, la plaza de María Pita o las playas de Riazor y Orzán son paradas obligatorias en A Coruña. Más allá de los sitios típicos que todo el mundo conoce, la ciudad herculina esconde otros tesoros fáciles de encontrar. Son lugares que merece la pena visitar al menos una vez en la vida y que se encuentran en la propia urbe gallega o sus alrededores.

¿Cansado de visitar los mismos sitios de siempre? ¿No tienes ningún plan a la vista este fin de semana? ¿Estás de visita por A Coruña y no sabes dónde ir después de pasear por la Marina y los jardines de Méndez Núñez? Hoy en Quincemil hemos seleccionado una decena de sitios que debes descubrir si todavía no lo has hecho.

La Ciudad Vieja

La Ciudad Vieja de A Coruña.

La Ciudad Vieja de A Coruña guarda secretos que solo el visitante más intrépido es capaz de averiguar. El conjunto histórico se enmarca entre la plaza de María Pita y los jardines de la Maestranza. Destacan la plaza de Azcárraga y la Colegiata Santa María del Campo, aunque no nos podemos olvidar de la iglesia de Santiago y del convento de Santo Domingo, situado en la plaza homónima.

Las callejuelas de la Ciudad Vieja esconden otras localizaciones que merece la pena visitar, como la plaza de las Bárbaras, una de las zonas más románticas; y los jardines de San Carlos. A un paso de la plaza de Azcárraga se encuentra la Casa-Museo de Emilia Pardo Bazán y la entrañable plazuela de la Cortaduría. La gran desconocida para muchos foráneos también se encuentra muy cerca del castillo de San Antón.

Campo da Rata

Campo da Rata, en A Coruña. Shutterstock

En el entorno de la emblemática Torre de Hércules se localiza un importante conjunto monumental que fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 2009: el Parque escultórico del Campo da Rata. En el barrio de Adormideras, el parque alberga dos instalaciones artísticas de gran relevancia: el monumento en memoria a los fusilados en el golpe a la República (2001), obra de Isaac Días Pardo, y los 'Menhires por la Paz' (2003), obra de Manolo Paz. A pocos metros, se encuentra un antiguo cementerio musulmán, actualmente transformado en la Casa de las Palabras, y la playa dos Mouros, una pequeña cala para disfrutar de la tranquilidad del entorno.

Parque de Bens

Área canina del Parque de Bens, en A Coruña.

El Parque de Bens es un lugar perfecto para pasear con las mascotas, ya que cuenta con unos 30.000 metros cuadrados (m2), de suelo visitable, en las que abundan las sendas para el deporte y el paseo, los estanques artificiales, las áreas de descanso y merenderos y los parques infantiles para los más pequeños de la casa. En la sombra de su vecino San Pedro, el Parque de Bens es una de las áreas recreativas más amplias y equipadas de la ciudad de A Coruña. El espacio se inauguró en 2001, cinco años después del derrumbe del antiguo vertedero sobre la zona.

Caión

Caión.

¿Cuál es la localidad pesquera más pintoresca del golfo Ártabro? Caión. La villa, que para muchos marca el inicio de la Costa da Morte, está presidida por la iglesia de Santa María del Socorro, aunque su principal atractivo se encuentra al borde del mar. La playa de Salseiras es un arenal de ensueño para los amantes del sur, debido a su atractivo oleaje, mientras que el puerto marítimo dispone de una importante lonja de venta de productos frescos del mar. Para llegar, la ruta más rápida desde A Coruña es la AP-9 y AC-564, aunque para ahorrarnos el peaje, podemos tomar directamente la AC-564.

Parque del Pasatiempo de Betanzos

Avanza la recuperación del parque del Pasatiempo de Betanzos. Shutterstock

Un parque enciclopédico único en España cuya recuperación avanza poco a poco. Promovido por los hermanos García Naveira entre 1893 y 1914, el entorno alberga distintas recreaciones, desde la realeza hasta la mitología, y pasadizos históricos multiculturales. Trasmite una sensación de irrealidad a cada paso y aunque a día de hoy su esplendor no es el de antaño, el parque, declarado Bien de Interés Cultural (BIC), afronta el inicio de la segunda y tercera fase de su rehabilitación.

El nuevo Pasatiempo de Betanzos incluirá un centro de recepción de visitantes, aunque una de las partidas más importantes está destinada a la restauración de elementos artísticos para devolverle, según explicó la alcaldesa, María Barral, "el esplendor original y a la vez conservar lo que ha llegado hasta nuestros días, para trasmitirlos a las futuras generaciones".

O Seixo Branco (Oleiros)

Ruta Seixo Branco.

Los amantes del senderismo tienen un lugar ideal para conectar con la naturaleza sin alejarse mucho de la ciudad. El monumento natural de Seixo Branco se halla en Oleiros, en un paraje rocoso del litoral de Dexo. Un sendero recorre toda la zona, conformando una agradable ruta a pie frente a la Marola, islote y zona de confluencia marítima entre las rías de A Coruña, Ares y Betanzos.

La ruta permite disfrutar de la belleza del skyline coruñés a unos kilómetros de distancia, y resulta perfecta para hacer en familia o acompañados de nuestras mascotas. La zona es un espacio natural de gran riqueza biológica y está integrada en la Red Gallega de Espacios Naturales Protegidos.

Presa de Cecebre (Cambre)

El embalse de Cecebre en una foto de archivo. cambre.es

Para pasear y disfrutar de un agradable día en familia, también tenemos a un paso de A Coruña el entorno de la presa de Cecebre. Situado entre los municipios de Cambre y Abegondo, el embalse fue construido en 1975 para abastecer de agua a la ciudad herculina, pero desde 2006 se considera además Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) por su relevancia medioambiental. Existen varias rutas que recorren las riberas de los ríos Barcés y Mero en el entorno de la presa, en las que se puede caminar o hacer deporte.

Castillo de Santa Cruz (Oleiros)

Puente y castillo de Santa Cruz, en Oleiros.

Un lugar para pasear, para observar el atardecer o simplemente para descansar. Declarado Bien de Interés Cultural (BIC), El castillo de Santa Cruz está situado sobre una pequeña isla frente a las costas de Oleiros. La fortaleza fue construida en el siglo XVI y tuvo un papel defensivo hasta varios siglos después, concretamente hasta el siglo XIX, cuando José Quiroga, esposa de la escritora Emilia Pardo Bazán, la adquiere. El fuerte fue cedido al Ejército en 1939 y en 1989 pasó en manos del Concello de Oleiros. Se accede a través de un puente y goza de unas privilegiadas vistas, con la fachada portuaria y la ría de A Coruña de fondo.

Ventana al Atlántico (A Coruña)

Ventana al Atlántico.

Situado en el Portiño, la Ventana al Atlántico es uno de los lugares más especiales de A Coruña. El monumento en cuestión es obra del artista Francisco Pazo, quien elaboró en 2004 este original ventanal de granito de 4,5 metros de altura y con forma de dolmen. Ofrece unas bonitas vistas a las islas de San Pedro y uno de los mejores atardeceres. Se puede acceder en coche o caminando, siguiendo el Paseo Marítimo de A Coruña, considerado el más largo de Europa.

Parque del Monticaño (Arteixo)

Camino sobre el parque Monticaño. Turismo de Galicia

En último lugar, y no por ello menos importante, el Parque del Monticaño, en Arteixo, es otro lugar a incluir en la hoja de ruta. Se levanta sobre unas colinas anteriormente de propiedad y uso militares, por lo que podremos ver en la zona varios bunkers del siglo XX. Es un lugar ideal para ir con niños, ya que el parque se encuentra totalmente equipado con instalaciones infantiles, merenderos, bancos, arboledas, paseos con pavimento y puntos de luz. ¿A qué esperas? Es el gran desconocido para muchos coruñeses.