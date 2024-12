El colegio de Lugo donde estudió el streamer 'El Xokas': laico, mixto y cerca de la Muralla de Lugo

Con más de dos millones y medio de seguidores en YouTube, más de cinco millones en TikTok y más de 4 millones en Twitch, El Xokas ha logrado captar la atención de sus seguidores en diversas plataformas de streaming y redes sociales hasta convertirse en uno de los streamers más populares del momento. Pese a alguna de sus controversias en el mundo digital que le han llevado a recibir alguna que otra crítica, su comunidad no deja de crecer, consolidándose como una figura fundamental de la creación de contenido.

"Llevo 31 años haciendo el g*** y ahora lo hago también en internet", así se presenta Joaquín Domínguez, 'El Xokas', en su canal de streaming. Nacido en Lugo el 13 de abril de 1991, se unió en 2018 a la plataforma Twitch creando contenido del videojuego Warcraft y, tan solo un año más tarde, se convirtió en el mayor creador de contenido de la comunidad hispanohablante de la categoría.

Lleva varios años viviendo en Madrid, pero siempre saca unos minutos en sus directos para hablar del cariño y aprecio que tiene hacia su tierra natal. En el curso del Camino de Santiago, aventura que lleva a cabo con su amigo y compañero de profesión Ibai Llanos, han aprovechado una de las etapas para desviarse y visitar el colegio del streamer gallego.

El colegio de El Xokas

El Xokas estudió primaria en un colegio público de Lugo. Se trata del CEIP Rosalía de Castro, a menos de diez minutos andando de la Muralla Romana de Lugo. Este colegio fue el lugar en el que pasó varios años de su vida hasta que se cambió al Fingoi, también en Lugo, al terminar sus estudios de educación primaria.

El Rosalía de Castro de la ciudad lucense celebró en el 2023 su 50º aniversario tras abrir sus puertas en el año 1973. Durante estos años ha sido el punto de encuentro de centenares de niños de Lugo que forjaron sus primeras amistades entre las paredes de este emblemático colegio, que lleva por nombre a una de las figuras literarias más importantes de Galicia.

CEIP Rosalía de Castro Google Maps

De carácter laico y mixto, este colegio situado en la Rúa Cambria presenta un modelo educativo genérico con un nivel de idiomas bilingüe, siendo el gallego y el castellano los idiomas vehiculares. En sus servicios destaca la multitud de actividades extraescolares para mayor diversión de los más pequeños.

En este centro de educación infantil y primaria los alumnos y alumnas disponen de todas las ventajas propias de un colegio, además del servicio de comedor para facilitar la conciliación, cuentan con su correspondiente biblioteca, pista exterior de juegos, pabellón deportivo, etcétera.

El Xokas visita su colegio junto a Ibai Llanos

"Era la h*stia, nos lo pasábamos genial aquí en el Rosalía", afirma un Xokas contento mientras enseña el centro y le cuenta algunas de sus anécdotas a Ibai. En una de las etapas del Camino de Santiago ambos streamers han aprovechado la situación para visitar el barrio en el que se crió El Xokas, pasando por su colegio hasta el parque en el que salía de fiesta con sus amigos.

Durante su visita por las inmediaciones del Rosalía de Castro, el creador de contenido recordó algunos de los momentos que marcaron su infancia por aquel entonces. "Me acuerdo que hubo una época en la que debíamos de tener 4 años o así, época en la que salió el Pokemon y nosotros estábamos aquí siempre jugando. En este borde estaba todo el mundo jugando a los tazos y a Los Gogos. Cuando llegó el Pokemon Rojo, que debió ser en el noventa y largo, ya empezábamos a viciarnos. Nos metíamos en las esquinas y los profesores a veces nos echaban la bronca por estar viciando en vez de jugar", recuerda muy emocionado.

Ibai Llanos y El Xokas en el exterior del colegio Rosalía de Castro Youtube: @IbaiLlanos

También enseñan el polideportivo del centro, momento en el que Ibai le pregunta si metía muchos golazos. Como no podía ser de otra forma, la respuesta es del todo afirmativa. "Anda que no he jugado yo pachangas (...) Aquí he enchufado, pero como un demonio, desde el centro del campo era a trallazos", confirma.

Hacen un pequeño recorrido por la parte de atrás del colegio, zona en la que El Xokas quedaba con sus amigos antes de la hora de entrada para jugar. Aquí relata lo que califica como "una de las cosas más graciosas que me han pasado aquí en mi vida": la pérdida de sus queridos gogos en la rendija de huecos del suelo del polideportivo por la que cayó toda su colección al recibir el golpe de un balón en su cara.

"Esto lo hago un poco como regalo a la gente de Lugo, que muchos de vosotros habréis venido aquí al Rosalía de Castro", sentencia El Xokas.

Terminan el vídeo con una visita al Parque de Rosalía de Castro en el que se realizan las fiestas de Arde Lucus y San Froilán, zona en la que El Xokas se reunía con sus amigos y colegas antes de salir de fiesta.