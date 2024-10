Inés Santiago: la ‘tiktoker’ que pone a Ferrol en el punto de mira de Internet

Inés Santiago lleva desde que era una adolescente yendo y viniendo de Ferrol. Durante más de seis años vivió tanto en Pontevedra como Madrid o Australia. La ruptura con el deporte profesional y la vuelta definitiva a su ciudad natal no fue fácil: "después de estar años fuera, al principio me sentía sola y poco entendida, la gente aquí me conocía solo por el triatlón y yo no sabía qué hacer con mi vida fuera de eso", asegura.

Inés sentía la presión consigo misma de "tener que ser buena en algo" y esta autoexigencia reconoce que es por el deporte. “A mí me gusta mucho el sentimiento de ganar, y esa adrenalina no la sentía con nada. Buscaba esa sensación y me di cuenta de que la conseguía creando contenido en redes sociales”, admite.

La extriatleta, que lleva un año y medio poniendo Ferrol en el punto de mira de Internet, comenta que fue consciente de que quería tomarse esta divulgación en serio tan pronto publicó su primer vídeo sobre la ciudad. Con ese primer ‘TikTok’ vio que la gente le empezaba a hacer preguntas de qué se podía hacer por la zona y se dio cuenta de que "las redes siempre están llenas de vídeos en Madrid o Barcelona, pero no de nuestra ciudad".

“Yo grababa en todos lados y la gente que ve mis vídeos también está en esos sitios, por eso empatiza con lo que hago, eso faltaba en Ferrol”

Inés recibía a diario cientos de comentarios de seguidores preguntándole cómo se podía conocer a gente en Ferrol o qué se podía hacer. De ahí nació la que sería la primera iniciativa de muchas en la urbe: En Plan Ferrol.

En esta convocaba a gente en diferentes establecimientos para conocerse y conectarles así también con los negocios de la zona. En su primer evento pudo reunir hasta a 30 personas en el restaurante Artesa, donde "podía venir todo el mundo a tomar unas cañas una tarde de miércoles y conocerse", comenta.

A pesar de que la 'tiktoker' es la máxima defensora de Ferrol, reconoce que no siempre fue así. "Cuando era más joven no decía orgullosa de dónde era, quería irme, pero todo cambió después de vivir en otros lados", confirma. Pero además de la morriña, Inés admite que lo que le hizo enamorarse cada vez más de su ciudad, fue publicar su día a día en ella a través de sus redes. "Estoy orgullosa de dar a conocer nuestros restaurantes, a sus dueños, y luego la gente agradece que se muestre su ciudad", cuenta emocionada.

“Estoy orgullosa de dar a conocer nuestros restaurantes, a sus dueños, y luego la ciudad me lo devuelve”

El público de sus vídeos es de lo más diverso. Entre los espectadores más recurrentes destacan militares que se vienen a vivir a la ciudad, gente de ella que le envía sus vídeos a amigos de otros lugares, o aquellos que vienen a veranear.

Lo curioso de sus seguidores es que no existe brecha generacional. No solamente ven sus tiktoks los más jóvenes. "Muchísimas señoras me paran por la calle. Eso también es lo que me devuelve la ciudad, y todo el mundo con mucho cariño", comenta.

Más allá de las redes

Para la ya consolidada influencer ferrolana no es suficiente visibilizar su ciudad natal a través de la pantalla. Este mes ha lanzado una agencia de comunicación para apoyar a los negocios de la comarca que así lo necesiten y su propio podcast.

Inés y su socia Julia de 'Tia Carmiña'.

La agencia Tía Carmiña la ha creado junto a su socia y amiga Julia Cardona. Bajo su lema "te cuida como una madre, pero te consiente como tu tía más cool" llevarán el marketing digital de negocios dentro de los sectores del lifestyle como restauración, tiendas de ropa, arquitectura…eso sí, "conservando la esencia de cada uno, pero dándole un toque joven, dinámico y que le guste a la gente", define Inés.

Este mismo jueves también salió el episodio piloto de su nuevo podcast Aquí me quedo, haciendo un guiño con su nombre a la canción de Los Limones que ya es todo un himno entre los ferrolanos.

Aquí me quedo es un programa de entrevistas a gente que trabaje en Ferrolterra o tenga algún vínculo con la comarca. Su primer entrevistado es Raúl Lomba, creador de la marca de moda Waves. "Entrevistaré a gente con ideas a las que haya que darle voz, quiero dar a conocer sus historias", concluye Inés.