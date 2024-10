Lara Lanuit, la pequeña artista coruñesa que causa furor en el barrio de O Ventorillo

El barrio de O Ventorrillo de A Coruña tiene una artista revelación. Se llama Lara Lanuit, tiene cuatro años, y ha "saltado al estrellato" gracias a un videoclip en el que interpreta el tema Anarkía na Ghardería, y que ha grabado junto a su padre, Hugo Cris, en distintas localizaciones del vecindario. Se trata de un vídeo amateur realizado con la única intención de "jugar y pasarlo bien juntos", pero que ha causado furor en el barrio.

Talleres Puzles Los niños y niñas de A Coruña ya no van a fútbol o ballet: ahora triunfan cocina y costura

"Canción hecha con mi hija Lara para que nunca pierda su alegría. Para que se rebele ante las injusticias. Para que no se deje pisar por nada ni nadie. Para que diga NO a lo que no quiera. Para que luche por un mundo mejor. Para que tenga mirada crítica y pensamiento propio. Y para que de mayor recuerde el amor de su papá", es la descripción que aparece en el vídeo subido a YouTube.



En el videoclip se puede ver a la pequeña Lara Lanuit con atuendo rockero interpretando magistralmente el tema frente a la cámara. Su canción se trata de una versión del tema Anarkía na Gardería, de Peter Punk y Brais das Hortas. (feat. O Leo i arremecághona!).

En realidad, todo es parte de un juego, y un regalo diario que le hace Hugo a su hija. "Desde bien bebé siempre estuvimos con la música en casa, le cantaba canciones tradicionales para dormir y jugábamos a hacer obras de teatro y conciertos", relata. Lara heredó rápido de su padre el gusto a la música y a la actuación, y en casa han llegado a montar auténticos shows con peluches y muñecos como público.

Paralelamente, Hugo comenzó hace un año a grabarse a sí mismo y a subir a su canal sus propias grabaciones para compartirlas con amigos y familia. "Un día Lara me vio grabando unas voces y claro, ella también quería y poco a poco fuimos haciendo más, algún villancico para Navidad, canciones de verano...", relata. Como parte de ese juego surgió también su nombre artístico: Lara Lanuit. "Si es una artista tiene que tener su nombre", cuenta Hugo entre risas.

Sin embargo, nunca habían hecho un auténtico videoclip como este. "Me pidió grabar esta canción y me paré a pensar un poco más el vídeo, la disfracé de Lara Lanuit y fuimos a jugar por la calle. El vídeo me llevó grabarlo hora y media", cuenta. Con todo, Hugo recuerda que "es un juego y ya está", además de "una experiencia" y algo que hacen para pasarlo bien juntos.