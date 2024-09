Si dices esta palabra, está claro que eres de A Mariña lucense

Praia de As Catedrais Shutterstock

Galicia es el destino favorito de miles de personas por sus paradisiacas playas, su interesante historia y su excelente gastronomía, protagonizada por productos procedentes del mar, aunque hay una característica de nuestra tierra que también llama la atención todo aquel que la visita: los diferentes matices lingüísticos de cada zona.

Si alguna vez has oído la palabra "abondo" o la expresión "vai mirar se mexan as pitas", es muy probable que te encuentres en Lugo. "Na casa da collona", "volverse ovella", "ter a vara e máis a besta" y "facer algo na arte do demo" son otros de los dichos y refranes que los vecinos de la provincia, más mayores que pequeños, utilizan en su día a día.

Pero en el caso concreto de A Mariña lucense, la franja costera del norte de Lugo, famosa por su belleza natural y su rico patrimonio cultural, con puntos claves como la praia de As Catedrais, el mirador de O Fuciño do Porco, el Castro de Fazouro y el cabo Estaca de Bares, existe una palabra que ha sido usada durante generaciones y tiene un significado especial.

Significado especial

Se trata "pícaro" y es habitual escuchar decir a esta palabra a vecinos de los municipios de Viveiro, Ribadeo, Foz, Burela y Xove. También la emplean en su día a día los que viven en Mondoñedo, Cervo, Barreiros, Vicedo, San Cibrao, A Pontenova, Alfoz y Lourenzá, entre otros. En pocas palabras, el término "pícaro" se usa para referirse a un chico o una chica con una edad comprendida entre los 0 y los 35 años.

Aunque en otros lugares de Galicia es habitual escuchar "rapaz" o "mozo", los habitantes de A Mariña Lucense utilizan "pícaro" y en una oración se utilizaría de la siguiente manera: "Máis de 100 pícaras y pícaros da Mariña participarán mañá na proba de obstáculos" o "Pícaros de toda a Mariña lucense bailarán esta noite nas festas do pobo".

Esta forma de referirse a un joven es única y exclusiva de A Mariña Lucense y es prácticamente imposible escucharla en otro lugar de Galicia y de España, salvo que la diga un antiguo residente de la franja costera del norte de Lugo. Tiene un cierto aire entrañable y nada tiene que ver con el significado que otorga la Real Academia Española (RAE) a la palabra: "Listo, espabilado" y "Tramposo y desvergonzado. Aplicado a persona, usado también como sustantivo".

Por su parte, WordReference explica que un pícaro es una persona "que tiene picardía" o un "tipo de persona astuta, procedente de los bajos ofndos y que vive de engaños y acciones semejantes, que figura en obras del género de la novela picaresca y de otros de la literatura española", si bien el significado cambia en A Mariña Lucense: chico o chica joven de máximo 35 años.