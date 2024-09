Mandayo, el gallego que domina TikTok: "Las redes son inciertas, pero de ellas se puede vivir"

A sus 23 años, el fisterrán afincado en A Coruña Miguel Mandayo ha vivido cosas que otros solo se pueden permitir soñar. Tras la pandemia y "por las risas" decidió subir vídeos de humor a sus redes sociales sin ninguna pretensión, solamente por divertirse, y lo que empezó como un entretenimiento se ha convertido en su trabajo. Una de sus vocaciones es la enfermería, pero al no alcanzar la nota suficiente comenzó Terapia Ocupacional y en uno de los últimos cursos comenzó a despuntar en redes sociales.

Pasó de 700 seguidores que acumuló inicialmente entre amigos y conocidos a la comunidad de más de 200.000 personas que a diario consumen su contenido en Instagram (800.000 en TikTok), que se basa en muchas ocasiones en tratar temas tabú poco comunes en las redes sociales, además de anécdotas de su vida diaria, historias curiosas de Galicia, retos virales y el fútbol, como no podía ser de otra manera, ya que este deporte ha vertebrado su adolescencia y le hace disfrutar a día de hoy siendo muchas veces la vía de escape a preocupaciones o problemas de la rutina que se minimizan cuando pisa el césped.

Es un rostro conocido en Galicia gracias también a su participación durante dos temporadas en el programa Malicia Noticias de la Televisión de Galicia (TVG), un puesto que le llegó caído del cielo a través de un mensaje directo y lo demás ya es historia audiovisual.

Ya no es raro para él que a los festivales a los que asiste la gente le reconozca y le pida fotos, pero a pesar de esta vida aparentemente de ensueño, es un joven con los pies en el suelo y consciente de que todo lo que le ha llegado en este año y medio desde que empezó a crecer en redes puede esfumarse en cualquier momento.

Mandayo ha confesado a Quincemil los entresijos de su profesión (se define como creador de contenido), sus aficiones, sus miedos y también sus planes de futuro, que no son pocos:



¿Quién es Miguel Mandayo?

Acabé la carrera con 22 años y por este mundillo de las redes que empezó a crecer aparté un poco el TFG de Terapia Ocupacional. Lo tengo pendiente y mi madre me lo recuerda todos los días y ahora estoy estudiando un ciclo superior de rayos y diagnóstico para poder entrar en enfermería y seguir formándome, aunque también me planteo hacer un máster de publicidad o marketing, tengo muchos frentes abiertos.

Soy también futbolista del Victoria, que marcó mi etapa de adolescente, y soy más extrovertido fuera de la televisión y las redes, ahí me cohíbo un poco más porque no puedes botar por fóra tanto, soy igual que se ve en los vídeos y en la televisión, una persona nueva en este mundo que tiene respeto por la profesión.

En Malicia Noticias mis compañeros me ayudaron a ser yo mismo y me lo hicieron todo fácil, he sido como su hijo. Es un mundo complicado el de la televisión y las redes, pero con muchos mantengo el contacto y somos una familia.

Lo de las redes empezó a mitad de carrera, fue después de la pandemia cuando empecé con ellas más en serio. Tenía mis redes personales que no las utilizaba mucho y surgió un día subir vídeos de broma, pero nunca tuve ninguna expectativa, en este mundo no sabes lo que va a funcionar o lo que no, si caes en gracia, influyen mucho los algoritmos... hay mucha gente con talento que no tiene visibilidad pero empecé por las risas y he llegado hasta aquí.

¿Con qué tipo de vídeos empezaste?

Eran coñas porque no sabía editar ni hacer nada, montaba lo básico con el móvil haciendo copiar, cortar, pegar y hablaba de la depilación masculina y femenina, de cuando se tiene la regla o las cosas que pasan cuando sales de fiesta.

A la gente le hizo gracia como hablaba, que yo hablo gritando y muy rápido y en los vídeos incluso más rápido porque tengo que concentrar muchas ideas en poco tiempo, es mi marca personal pero algo que quiero ir corrigiendo.

Lo importante es que la gente hable, que no hablen mal, pero que hablen. Intenté tratar temas tabú y nunca faltando al respeto a nadie, siempre desde el humor porque son asuntos complicados de los que puedes salir escaldado.

He intentado mirar siempre el lado positivo de las cosas. Debió de gustar mi forma de actuar y que terminaba los vídeos diciendo "pico y pala" como mi seña personal.

¿Cuándo fue notable el crecimiento de seguidores?

Fue todo muy rápido los primeros meses y te das cuenta cuando sales a la calle. Tenía mis redes con 700 seguidores y ahora más de 200.000 de España, de Galicia... la gente te sigue, tienes apoyo en los vídeos y una responsabilidad y te das cuenta de que va bien cuando empiezan a contactarte las marcas.

Mi primera colaboración fue hace un año y medio, en diciembre de 2022. Nunca piensas que vas a cobrar por un vídeo y te metes en ese mundo y es algo que no esperas, no conoces y te choca.

Te rodeas en este ámbito de gente más asentada y te van contando cosas y en función de eso vas cambiando y aprendiendo y dándote cuenta de que tienes una responsabilidad, un trabajo, fue un cambio grande en mi vida. Tienes que tener ideas todos los días, me paso el día pensando cosas.

No tengo una organización estricta en las publicaciones, depende de la semana y de la época, intento hacerlo a dos o tres días vista. A veces surgen tendencias y las aprovecho y se hace más viral el contenido y la gente comenta pero no hay tendencias todos los días, hay diferentes perfiles en las redes y el mío necesita hacer cosas para enseñar.

Tiro mucho del fútbol, de las cosas de Galicia, da terra… tes que ver o que subes (cambia al gallego de manera natural como advirtió divertido al principio de la conversación), es complicado porque hay vídeos que llevan más tiempo y otros menos.

Algunos me han llevado cinco o seis horas porque quiero que quede todo perfecto, soy muy repugnante y me da palo cuando hay gente alrededor y tardo el doble y a mí editar me lleva también tres o cuatro horas.

¿Se puede vivir de las redes?

Es un mundo incierto e inestable, pero sí se puede vivir de esto. Yo llevo la cuenta por trimestres, soy un poco desastre y a veces envío tarde las facturas y llego a final de trimestre y me vienen todas las tareas de golpe. Tengo mis ahorros y no muchos gastos, vivo con mis padres aún, tengo para salir de cena con los amigos y gano lo mínimo para la Declaración de la Renta y máximo 10.000 euros, por ejemplo.

Haces balance a final de año y este año y medio de auge en las redes y ha sido muy positivo, es un mundo donde se gana mucho dinero, aunque no estuviese en la TVG podría vivir con lo que gano de las redes perfectamente, pero puede ser mucha ganancia un mes y al siguiente nada.

Eres autónomo y al fin y al cabo y te gestionas, si no trabajas no cobras y si no subes vídeos no vas a tener colaboraciones. Es un trabajazo, un mundo bien pagado, aunque tiene su parte dura que no se ve, que es toda la parte mental. La cabeza es muy mala y cuando la cabeza no está bien se nota mucho en el día a día, en tu forma física, relaciones familiares, de pareja... es un trabajo que tira mucho de cabeza, hay haters...

¿Cómo llevas los haters?

Últimamente se van multiplicando bastante rápido, algunas personas intentan sacar cosas de donde no las hay y perjudicarte. Hace tiempo tuve una polémica muy grande y yo me caliento fácil y tuve el error de entrar en el juego, pero al final de las polémicas se aprende y cuando estás más tranquilo analizas lo que hiciste mal y valoras.

Lo vas llevando, en líneas generales es un trabajo que está muy bien, la gente es muy maja, apenas he vivido situaciones incómodas. Es de agradecer el cariño de la gente, que te pidan fotos... hay gente que me para por la calle y me saca una sonrisa diciéndome que me sigue y que le gusta lo que hago

¿Qué opina tu familia y entorno sobre la figura de creador de contenido?

Mis padres no entienden este trabajo, yo se lo explico y les digo lo que voy a hacer con las marcas pero es normal, tampoco lo entiendo yo sinceramente (risas). Mi familia es humilde y antes de todo esto yo entrenaba niños en el Victoria y sé cuánto vale el dinero y me doy cuenta de que alguien me está pagando una burrada por un vídeo de un minuto.

Los niños de hoy en día sueñan con ser streamers y trabajar en redes…

Gracias a mis redes vivo un montón de experiencias, si se acaba mañana estaré fastidiado porque es un cambio grande en mi vida pero me quedo con eso, con la gente, con todas las puertas que se abren y hay que estar agradecido.

Con Iberdrola me llevaron varias veces a Londres a ver la Eurocopa femenina, hice otro viaje a Alemania para la Eurocopa masculina, con Estrella Galicia asistí a festivales…con Bigcrafters colaboro muchísimo. Como regalos destacados tuve muchas Estrella Galicia (risas), aún así me quedo más con las experiencias de ir a unas cabañas en el árbol, a un concierto…es una maravilla de trabajo porque no estás en una oficina de la mañana a la noche. Además, en este tiempo he madurado y me he dado cuenta de la importancia de la salud mental.



¿Cómo cuidas tu salud mental?

No tengo ningún problema en hablar de salud mental, muchas veces es tabú y no debería serlo. Todo el mundo debería ir al psicólogo para tener otros puntos de vista pero ahora tanto ellos como los fisioterapeutas, por ejemplo, parece que son para personas ricas o hay una lista de espera enorme.

Las redes no las dejé más de una semana, pero a veces necesito desconectar, son mi rutina y para salir de ello voy a entrenar, por ejemplo. No tengo mucha presión para generar contenido, un día puedo publicar y otro no, pero me paso con el móvil de 9 a 11 horas diarias.

¿Cómo llegaste a la televisión?

Logré entrar en la rueda y mi experiencia en la televisión empezó con un mensaje directo de Instagram, yo no presenté currículum. Vieron mis vídeos en las redes sociales y un día el hijo de Paco Lodeiro le enseñó un vídeo mío y me contactó recursos humanos de la TVG sobre si estaba interesado para unas grabaciones de televisión y quedamos en Milladoiro para una reunión.

Me comentaron lo de Malicia Noticias y les debí gustar porque una semana después me llamaron y en unos días estaba en directo en televisión.

Me estrené haciendo una encuesta a pie de calle y lo pasé mal y sudaba porque nunca lo había hecho y es presión porque al ser directo si la lías no hay vuelta atrás. Hay guion pero se juega mucho con la improvisación y al principio estaba tenso, no me creía lo que estaba pasando y hasta hoy. A Setemedia y a los compañeros estaré eternamente agradecido, pude presentar galas también y me ha abierto puertas estar dos temporadas en el Malicia.

Lo más surrealista que viviste en la televisión

Fue increíble ser protagonista en la gala de presentación de la plataforma Agalega con Esther, porque llevaba solo un año en la televisión y estar también con gente como la actriz Lucía Veiga y toda la cúpula de la TVG me hacía sentir hasta fuera de lugar, fue una tremenda responsabilidad y me impuso.

Otro momento fue una versión que hicimos en el Malicia de “Los policías llevan porra” y me vi en Luar con el incombustible Gayoso en sujetador y calzoncillos, pero lo pasé genial, nunca pensé que me fuera a pasar.

Metas soñadas

Ojalá algún día presentar las campanadas de la TVG, que es lo máximo, un momento especial en el que tiene que salir todo perfecto. Nunca sé dónde podré llegar, no me quiero marcar muchas metas para no decepcionarme y todo lo que venga bienvenido será. Me encanta el mundo de la televisión y de las redes,



¿Qué parte de actor de Mandayo actor y de Mandayo persona hay en tus vídeos y en redes?

A mis padres no les gusta salir por ejemplo y muchas veces no me gusta mostrar toda mi parte personal, por ejemplo si tengo un mal día, porque al final quiero sacar una sonrisa a mis seguidores.

Sí muestro a mis seguidores mi día a día e intento darles consejos a través de mi experiencia. Trato en general mostrar como soy y las redes son un escaparate en el que muestras lo que quieres pero vas fluyendo e improvisando.