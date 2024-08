Estos son los grandes eventos que se celebrarán en A Coruña en el mes de septiembre

La vuelta a la rutina llega con el mes de septiembre, pero la variada agenda de ocio para estos próximos 30 días hará más fácil la vuelta al trabajo o al cole en A Coruña. La música y el deporte protagonizan el calendario de actividades, aunque también habrá un hueco muy especial para las últimas fiestas patronales de la temporada estival.

¿Quieres conocer los grandes eventos de los que podrás disfrutar este mes en la ciudad herculina? En la agenda de Quincemil puedes consultar la programación por días, aunque en este artículo te explicamos cuales son las propuestas que no te deberías perder. Te las contamos a continuación:

Recorda Fest

Imagen de archivo de un DJ en una sesión Shutterstock

El Recorda Fest será uno de los grandes eventos musicales del mes de septiembre en A Coruña y tendrá lugar los días 6 y 7 en el Muelle de Batería. El festival celebrará su edición de 2024 de la mano de reconocidos artistas del panorama nacional e internacional como Amaral, Álvaro de Luna, La Oreja de Van Gogh, Coti y Fran Perea. La organización del festival ya ha dado a conocer los últimos detalles y estos son los horarios de todos los conciertos:

Viernes, 6 de septiembre

A las 16:30 horas: Dj Recorda

A las 17:00 horas: Morochos

A las 18:00 horas: Besmaya

A las 19:30 horas: Sidonie

A las 21:00 horas: Sidecars

A las 22:45 horas: Amaral

A las 00:30 horas: Rulo y la Contrabanda

A las 02:00 horas: Dj Isaac Corrales

Sábado, 7 de septiembre

A las 16:30 horas: Dj Recorda

A las 17:15 horas: Fran Perea

A las 18:15 horas: Coti

A las 19:45 horas: Marlon

A las 21:45 horas: La Oreja de Van Gogh

A las 22:50 horas: Álvaro de Luna

A las 00:30 horas: Maldita Nerea

A las 01:55 horas: Dj Nano

Los conciertos comenzarán a las 16:30 horas, pero los asistentes podrán disfrutar del festival desde las 16:00 horas, con exhibiciones de breakdance gracias a la colaboración con Deporte Galego de la Xunta de Galicia. Por la mañana, además, habrá demostraciones de skate de 12:00 a 14:00 horas en los jardines de Méndez Núñez.

Precisamente, será en este espacio donde se abrirán las pulseraciones desde las 11:00 horas de la mañana.

II Gran Premio de Ciclismo Ciudad de A Coruña

Ciclistas en una competición Shutterstock

La agenda deportiva del mes de septiembre arrancará con la II edición del Gran Premio de Ciclismo Ciudad de A Coruña. La prueba tendrá lugar el próximo sábado, 7 de septiembre, a partir de las 14:30 horas. Aunque todavía no se conocen muchos detalles de la prueba, podrán participar hasta un máximo de 300 personas de diferentes categorías: desde alevín hasta élite.

El plazo de inscripción cerrará el día 4 a las 23:59 horas, aunque se permitirán inscripciones fuera de plazo hasta el día 5 a las 15:00 horas pagando una penalización de 10 euros para escuelas y cadetes y de 30 euros para juniors, elite sub23 y másters.

Noites do Porto

Foto: Noites do Porto (Andrea Sánchez)

Noites do Porto pondrá el toque musical a las noches del mes de septiembre en A Coruña. La cita musical tendrá lugar del 23 al 29 de septiembre en diferentes espacios de la ciudad, como Garufa Club, Playa Club, Jazz Filloa y muelle de Batería. El evento amplía este 2024 el número de jornadas, artistas y espacios. A continuación te mostramos la programación de conciertos por días confirmada hasta ahora:

Sábado 7 de septiembre en Playa Club: Mudhoney y Thee Eliam

Lunes 23 de septiembre en Jazz Filloa: Alina Bzhezhinska y Tony Kof Duo

Martes 24 de septiembre en Jazz Filloa: Rocío Luna

Miércoles 25 de septiembre en Garufa Club: La Perra

Jueves 26 de septiembre en Garufa Club: Alcalá Norte

Viernes 27 de septiembre en Inn Club: Bala

Viernes 27 de septiembre en el Muelle de Batería: Delaossa

Sábado 28 de septiembre en el Muelle de Batería: Baiuca y Carlangas y Los Cubatas

Raiola Marketing Conference

raiola-marketing-conference

El evento de marketing online del año en Galicia tendrá lugar el 28 de septiembre en la ciudad de A Coruña. Al igual que en ediciones anteriores, grandes expertos compartirán sus conocimientos en el Palacio de Exposiciones y Congresos (Palexco) en una jornada en la que también habrá tiempo para el networking.

El CEO de PowerExplosive, David Marchante; el consultor de marketing digital, Miguel Florido; el CEO de Chorri Club, David Cuesta; el director de Audiencias y SEO en El Español, Álvaro Mazariegos; y el CEO & Co-Founder de SEOcrawl, David Kaufmann, serán algunos de los ponentes de la edición de 2024.

Coruña Corre

Atletas en una carrera Shutterstock

El circuito de carreras populares Coruña Corre retoma su agenda este mes de septiembre con el circuito Matogrande-Xuxán, que celebrará su VIII edición el próximo 15 de septiembre con un recorrido total de 6.640 metros.

El trazado de la carrera popular tendrá su punto de inicio en la calle Sebastián Martínez Risco, en el entorno del colegio Liceo La Paz. Como novedad este año la carrera transcurrirá, además de por el Campus Universitario de Elviña y el barrio de Matogrande, por el barrio de Xuxán, donde se recorrerán los últimos dos kilómetros.

Como es habitual, la cita deportiva contará con una prueba absoluta y recorridos adaptados para categorías inferiores sub 18 y sub 16, sub 14, sub 12 y sub 10, y sub 8 o peques. La primera prueba tendrá lugar a las 10:00 horas, con la entrega de premios a las 11:00 horas.

A partir de las 11:15 horas se realizarán el resto de pruebas con entrega de premios alrededor de las 13:00 horas. Los interesados en participar en la prueba pueden apuntarse hasta el próximo domingo 8 de septiembre.

Con el desarrollo de la carrera popular de Matogrande, el circuito Coruña Corre encara la recta final de la programación de fechas para esta edición. Estas son las próximas fechas previstas:

Domingo 24 de octubre: IX Carreira Popular do Ventorrillo

Domingo 24 de noviembre: XII Carreira Popular de Novo Mesoiro

XI Carrera de la Mujer

Una marea rosa invadió el Paseo Marítimo de A Coruña en la Carrera de la Mujer Concello da coruña

La marea rosa tomará de nuevo las calles de A Coruña el próximo 22 de septiembre y deportistas de todas las edades están terminando de preparar sus entrenos para el reto físico con fines solidarios, en el que podrán participar niñas a partir de los 8 años y adultas.

El recorrido se extiende a lo largo de 6,3 kilómetros, comenzando en la avenida de Buenos Aires, al lado del Estadio de Riazor. Este deberá completarse, como máximo, en una hora y media y se podrá competir de forma individual, en pareja o en equipos de tres participantes.

Temporada Lírica

Gala de Clausura de la Temporada Lírica 2023 de A Coruña. Alfonso Rego

La programación de la Temporada Lírica 2024 tendrá como eje central a la figura y obra de Giacomo Puccini en el año en el que se conmemora el centenario de su fallecimiento. El 8 y 10 de septiembre se representará su obra cumbre La Bohème de la mano del tenor Celso Albelo como Rodolfo y de Miren Urbieta-Vega como Mimi.

La programación relacionada con Puccini incluirá también conferencias, proyecciones y filmes. Como colofón, el 29 de noviembre, coincidiendo con el día en que se cumplen 100 años de su fallecimiento, el Teatro Colón acogerá la Gala de Clausura con una selección de arias y obras orquestales del autor a cargo de Hui He, arropada por la Orquesta Sinfónica de Galicia.

La programación completa de la Temporada Lírica se puede consultar en la web de Amigos de la Ópera.

Últimas verbenas cerca de A Coruña

Imagen de archivo de una verbena Shutterstock

Si ha pasado el verano y no te has dado ni cuenta porque has estado trabajando, no te preocupes porque aún quedan varias fiestas de las que disfrutar en septiembre. Perillo, en Oleiros (A Coruña), celebrará sus fiestas populares hasta mañana, 1 de septiembre, con una jamonada popular y una macrosesión vermú, mientras que A Laracha lo hará del 6 al 8 de septiembre con una verbena amenizada por la orquesta París de Noia.

Por otra parte, las fiestas del Socorro de Carral tendrán lugar del 5 al 8 de septiembre, con un variado programa de actividades: verbenas, dianas y alboradas, pasacalles, sesiones vermú y la tradicional Queima do Panteón.