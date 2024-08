Ana Peleteiro se somete a una operación en el Hospital Quirónsalud de A Coruña

La atleta gallega Ana Peleteiro se ha sometido este martes a una operación en el Hospital Quirónsalud de A Coruña. Ella misma lo ha anunciado en redes sociales mediante un mensaje tranquilizador a sus seguidores en el que indicaba que no se trataba de nada grave, tan solo una intervención en los cornetes de la nariz.

"Todo ha salido bien y me estoy recuperando poquito a poco. Ahora mismo estoy incómoda y algo dolorida, pero sé que es por una buena causa", relataba en su cuenta de la red social de Instagram.

Peleteiro detalló así que se había operado de los cornetes, los cuales "tenía totalmente obstruidos desde hace años", así como de unos pólipos que le habían salido también en la nariz. "No me he tocado absolutamente nada a nivel estético. Ha sido una operación meramente de salud y para mejorar mi calidad de vida. Al final, a causa de todo eso no podía respirar por la nariz, oler absolutamente nada y me ponía muchas veces enferma porque me provocaba rinitis y sinusitis cada dos por tres", indicó.

Ana Peleteiro @apeleteirob

Asimismo, agradecía a sus seguidores los mensajes de "suerte y apoyo", así como la compañía de su pareja Benjamin Compaoré, quien la estuvo acompañando en la habitación en el pre y posoperatorio.

Alejandro Martínez Morán fue el doctor que la operó, "un auténtico crack", según la atleta. Además, se siente muy agradecida por la atención de todo el personal del Hospital Quirónsalud de A Coruña.

A pocos días de la apertura de su gimnasio

Bejamin Campaoré aprovechaba la estancia en la ciudad para visitar el proyecto conjunto de Ana Peleteiro, Lucas Vázquez y Crys Díaz, el centro deportivo de A Coruña que abrirá el 9 de septiembre. El atleta francés publicó ayer un vídeo en redes donde se reflejaba el avance de las obras.

La presentación oficial será unos días antes, el 3 de septiembre, pero los primeros clientes y deportistas no podrán acceder al centro del número 6 de la céntrica calle Santiago de A Coruña.