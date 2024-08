El Globo de Betanzos (A Coruña) surca los cielos y esta vez la lluvia no impide su salida

Tres años llevaban esperando los betanceiros a que el Globo de Betanzos volviera a surcar los cielos desde aquel 2021 en el que lo vieron volar por última vez. La lluvia obligó a cancelar durante dos años seguidos la celebración. En 2022 fue por causas meteorológicas, mientras que en 2023 no se dio por distintas desavenencias.

No fue hasta este 16 de agosto de 2024 cuando San Roque volvería a contar con este invitado tan especial. Aun así, la lluvia generó dudas de su presencia hasta el último momento: desde la plaza Irmáns García Naveiro, donde aguardaban miles de personas a que llegara el momento, se temía que las condiciones meteorológicas volvieran a obstaculizar las fiestas.

La llovizna no supuso ningún problema: el Globo salió del cine Alfonsetti a las 23:30 horas. De hecho, para cuando se acercó la hora, el cielo parecía estar totalmente despejado. Expectantes, miles de peronas aguardaban a que la esfera tomara forma. Una vez inflado, y cuando el reloj marcó la medianoche, el Globo comenzó a levitar. Parecía magia. Era como si todas las personas que lo rodeaban estuvieran levantándolo con la mente y lo guiaran con los brazos hacia el cielo.

El Globo de Betanzos (A Coruña) vuelve a despegar después de dos años sin celebración. A las 23:30 de este viernes, el Globo salió desde el cine Alfonseti para proceder a su inflado y lanzamiento, que dejó a todos expectantes hasta la medianoche, cuando este surcó los cielos… pic.twitter.com/VBwAeASrNt — Quincemil (@quincemil15000) August 17, 2024

"A noite betanceira foi iluminada onte pola maxia e a tradición do lanzamento do Globo de Betanzos, o máis grande do mundo", relataba el Concello de Betanzos en su cuenta de X, celebrando el tan esperado lanzamiento.

Betanceiros y betanceiras se acercaron a disfrutar de este gran espectáculo, atrayendo a gran número de personas tanto de la propia localidad de Betanzos como de fuera, que se acerca exclusivamente a ver el lanzamiento del Globo.

O globo de Betanzos este ano quedou pendurado dun eucalipto no Concello de Coirós, moi cerca do Monte do Gato pic.twitter.com/T2gUkibEGs — ALEXANDRE R.P. (@7forestalex) August 17, 2024

Un usuario de X visualizó el Globo en Coirós, que al parecer volvió a tomar tierra y se posó encima de un Eucalipto, "moi cerca de Monte do Gato". Un año más, se repite la tradición, esperemos que en 2025 vuelva a dejarnos esta impresionante vista del municipio unido.