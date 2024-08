La prensa británica se fija en dos playas perdidas del norte de A Coruña

En pleno mes de agosto, huir de las grandes masificaciones es como buscar una aguja en un pajar, si bien los más de 1.400 kilómetros de costa gallega permiten a bañistas locales y foráneos disfrutar de agradables tardes de verano en familia o con amigos en infinidad de playas de toda la región.

Aquí tenemos zonas de baño para todos los gustos: desde pequeñas calas salvajes e ideales para amantes de los deportes de agua hasta arenales más tranquilos y con un ambiente puramente familiar. La costa gallega esconde infinidad de arenales con mucho encanto, si bien la prensa británica se ha fijado en dos playas perdidas del norte de A Coruña.

Están junto al mirador Pena Furada

Playa de O Carro Turismo de Galicia

El prestigioso diario The Guardian ha facilitado el trabajo a sus compatriotas y ha revelado las playas más espectaculares y solitarias de la Comunidad: Fábregas y Ribeira do Carro, dos arenales prácticamente contiguos y aislados de la costa gallega que pertenecen al municipio de Ortigueira.

Ambas zonas de baño se encuentran junto al famoso mirador Pena Furada, que ofrece panorámicas únicas del litoral de las parroquias de Céltigos y de Loiba, y están a un paso de otros puntos de interés de la zona, como la Punta do Fuciño do Porco, el faro de Estaca de Bares y el banco más bonito del mundo.

El acceso a las playas de Fábregas y Ribeira do Carro no es fácil, pero el esfuerzo merece la pena (y mucho). "Existe un sendero que se ha de recorrer siempre en marea baja, durante la cual será posible acceder de una a otra playa", indica la revista especializada en viajes National Geographic, que se ha hecho eco de la noticia de The Guardian.

La tranquilidad que se respira en la zona no se puede explicar con palabras, por lo que es mucho mejor vivir la experiencia. Si practicas surf, estos arenales de encantarán, puesto que el fuerte oleaje en la zona te permitirá coger espectaculares olas.