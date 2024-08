La curiosa palabra que solo se utiliza en Ferrol para invitar a alguien a tomar unas copas

Galicia tiene expresiones y palabras que suelen resultar curiosas en el resto de España, pero dentro de nuestras fronteras hay municipios que cuentan con sus propios "diccionarios", como es el caso de Ferrol. La influencia del inglés ha dado lugar a desconcertantes palabras que solo entienden sus propios vecinos y cuyo origen es todo un misterio.

El caso de la palabra 'guarinais' es un ejemplo que encaja a la perfección y la leyenda cuenta este término viene de la expresión que utilizaban los militares ingleses para brindar en los bares del puerto ferrolano de A Graña durante la Guerra de Independencia. Estos brindaban al grito de "the war is nice". La expresión españolizada se escribía 'guar is nais' y con el paso del tiempo se convertiría en la palabra que hoy en día conocemos 'guarisnais'.

Si estás de visita por Ferrol y un vecino te invita a tomar un 'guarinais', lo que simplemente te está diciendo es que si te apetece tomar una copa, una cerveza o cualquier otro refrigerio. No te quedes con la duda y pregunta si no sabes de lo que habla, ya que no es la única palabra ferrolana de origen inglés.

El término 'filispín' es quizás el más conocido y procede del inglés "full speed", que significa "a toda velocidad". Era muy empleado por los jefes en los astilleros para que los trabajadores apretasen el ritmo de trabajo e incluso ha servido para dar nombre a la emisora comunitaria Radio FilispiM.

La Real Academia Española (RAE) define el término 'chepa' como una 'joroba' o 'corvoca', aunque en Ferrol tiene un significado totalmente distinto, ya que "deriva de shepherd, que significa pastor, aunque parece ser que por extensión pasó a significar vigilante de personal o guardia jurado", según el escritor y profesor Guillermo Ferrández.

En su libro El ferrolano: Un estudio del habla local explica el por qué de la influencia inglesa y da una pauta básica para entender la transformación de algunas de las palabras del diccionario inglés al "ferrolano".