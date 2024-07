La tradición volverá a ser protagonista en el Apóstol de Santiago con el 'Día do Traxe Galego'

El domingo 21 de julio, en el marco de la programación de las Fiestas del Apóstol 2024, Santiago celebra la 45 edición del Día do Traxe Galego, con desfiles, exhibiciones y el tradicional certamen. La actividad está organizada por la Asociación do Traxe Galego y cuenta con la colaboración del Concello de Santiago y El Corte Inglés.

La concejala de Fiestas, Pilar Lueiro, ha hecho un llamamiento a los vecinos y vecinas de Compostela para que "se vistan con traxes tradicionais" o, aquellos que no tengan el traje completo, "con algunha peza do traxe como un chapeu, un pano ou uns pendentes" con el objetivo de "encher de alegría e de cor as rúas". La edil ha resaltado la importancia de la participación intergeneracional y ha señalado que "traballamos e traballaremos para facer do Día do Traxe unha sinal de identidade das Festa do Apóstol".

Por su parte, la presidenta de la Asociación do Traxe Galego, Consuelo Vázquez, ha destacado que el traje "forma parte de nuestra cultura y no lo debemos olvidar". Mientras que Eva Calvo, de El Corte Inglés de Santiago, ha puesto en valor la "apuesta por la cultura", ya que la amplia variedad de piezas procedentes de diferentes partes de Galicia "nos permite conocer costumbres, oficios y tradiciones de cada comarca a través de la vestimenta".

Programa

La jornada arrancará a las 11:30 horas en la Alameda con el desfile por la zona histórica como exaltación del traje tradicional hasta llegar a San Paio de Antealtares. donde se celebrará la tradicional misa y ofrenda floral (13:00 horas). Tras la misa, tendrá lugar la recepción municipal de autoridades en el Pazo de Raxoi (14:00 horas), seguido del certamen de trajes tradicionales, en el Museo do Pobo Galego, donde los participantes serán evaluados por el jurado.

A las 19:00 horas, los participantes en el certamen desfilarán desde la rúa de Bonaval hasta la Praza de A Quintana, donde a partir de las 19:30 horas tendrá lugar la exhibición de los trajes presentados, el concurso y la entrega de premios.

En cuanto al Concurso do Traxe galego, se establecen tres categorías: trajes de hombres, trajes de mujeres y grupos de 10 o más personas. En cada una de ellas se podrá participar en una única subcategoría: traje antiguo (completo o piezas) o traje moderno (de gala o de diario).

Aquellas personas interesadas en participar podrán inscribirse antes del jueves 18 de julio.