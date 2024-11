Raxoi alerta de una estafa en Santiago que utiliza la imagen de Tussa: "Non abras o link!"

"Transporte gratuito para los residentes de Santiago de Compostela", así empieza el post de la página de Facebook 'Transporte público en Santiago de Compostela', creada este martes y que se hace pasar por Tussa, la empresa municipal de transporte urbano.

El Concello de Santiago ha aclarado este miércoles que se trata de una estafa en la que se anuncia una supuesta tarjeta con motivo del aniversario de Tussa. "Obtén la tarjeta de aniversario y disfruta de viajes ilimitados en los autobuses de Santiago de Compostela y sus alrededores durante 6 meses por solo 2,35 euros", continúa el mensaje.

‼️ ATENCIÓN‼️



📢Estase a difundir unha estafa a través das redes sociais utilizando a imaxe de TUSSA.



⛔️ Non abras o link, non achegues datos persoais, e non difundas! pic.twitter.com/oRMuWUYRY8 — Concello de Santiago (@PazodeRaxoi) November 13, 2024

Desde Raxoi han aclarado que se trata de un enlace fraudulento y piden a los ciudadanos que no abran el enlace: "Non abras o link, non achegues datos persoais, e non difundas!".