Un tiburón causa pavor entre los bañistas en la playa de Porto de Bares, en Mañón (A Coruña)

La presencia de un tiburón ha causado pavor entre los bañistas que se encontraban este lunes disfrutando del día de sol en la playa del Porto de Bares, en el municipio de Mañón (A Coruña). Todos salieron del mar en cuanto percibieron la presencia de lo que podría tratarse de un tiburón peregrino.

El animal permaneció durante "un buen rato en la zona" y "por la manera en la que se movía, parecía desorientado o incluso enfermo", ha explicado el alcalde de la localidad, Alfredo Dovale, recoge Europa Press.

A lo largo de la jornada de este martes había cierta inquietud, ha señalado, por si volvía a aparecer, pero no ha sido así. "No es para nada normal que un animal así aparezca en la zona; sí algún delfín, por ejemplo, pero un tiburón no", ha asegurado.