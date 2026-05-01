Las empresas que resistirán ante momentos crisis serán "las que invierten en personas" Enrique Romanos Tardíos

La presidenta de la Asociación Empresarial Gallega de Ascensores (AEGA), Ángeles Ríos, participó en el Foro Empresa Resiliente organizado por 'Quincemil' este miércoles. Bajo el lema "Qué empresas van a caer y cuáles resistirán", Ríos rememoró cómo vivió su sector el día del apagón, un sector "esencial" y que aglutina más de 66.000 ascensores en uso

Pocos serán los que no recuerden dónde estaban el 28 de abril, el día del apagón. La luz se fue cuando muchos estaban trabajando, otros de viaje, otros clases y a otros saliendo de su casa. A varios de estos últimos, el apagón les pilló en el ascensor de su casa.

El Foro Empresa Resiliente, organizado por Quincemil este miércoles en el Hotel Quinta de Auga de Santiago, se sucedieron 10 entrevistas y micromesas redondas en las que se hablaron de diferentes aspectos de la resistencia y la resiliencia empresarial en este 2026. En la última de ellas, moderada por Mónica Martínez, "Qué empresas van a caer y cuáles resistirán", Ángeles Ríos, presidenta de la Asociación Empresarial Gallega de Ascensores (AEGA), aportó su experiencia empresarial y, también, cómo vivió ese 28 de abril, un día en el que para muchas personas el primer pensamiento fue un ascensor.

"El ascensor es un medio de transporte muy seguro", aclaró nada más empezar su intervención Ángeles. Recuerda el día del apagón como un momento, desde el sector, de "responsabilidad y orgullo". En Galicia hay más de 66.000 ascensores en uso, aunque normalmente viajen más, si una persona viaja en ascensor, ese día "se podían haber quedado encerradas muchas más". "El sector respondió muy bien" dice Ángeles en la que desde su empresa aglutina el 95% de los ascensores del territorio.

El apagón se dio a las 12:30 horas, "no es una hora de mucho movimiento", aún así "el número de personas atrapadas se multiplicó por diez" y "podría haber sido mucho mayor".

"El balance que hicimos en una asamblea posterior fue magnífico. Recibimos felicitaciones de los bomberos y de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado", proclamó orgullosa Ángeles. Al no funcionar las comunicaciones, los técnicos, que suelen tener una ruta y están en su zona, no recibían los avisos: "las empresas de ascensores estamos desde siempre muy organizadas y tenemos protocolos, pero están basados hoy en día en las comunicaciones móviles".

"El balance que hicimos en una asamblea posterior fue magnífico. Recibimos felicitaciones de los bomberos y de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado" Ángeles Ríos, presidenta de la Asociación Empresarial Gallega de Ascensores (AEGA)

Sectores más expuestos y vulnerables

El apagón puso en jaque a muchas empresas. Para Ángeles, la vulnerabilidad de ciertos sectores "depende de lo que dure ese momento de estrés" sin poder prepararse para "absolutamente todo". Para ella la importancia radica, además de en protocolos y estructuras, en "personas capaces de tomar decisiones en distintos ámbitos de la organización y que no esperen a que una sola persona decida".

Así, en el sector de los ascensores fueron muchos los que se quedaron en las oficinas base de la zona mientras otras recorrieron sus rutas más ampliamente: "tener personas que funcionen de forma autónoma y que sean capaces de tomar decisiones autónomas es importante".

"Tener personas que funcionen de forma autónoma y que sean capaces de tomar decisiones autónomas es importante" Ángeles Ríos, presidenta de la Asociación Empresarial Gallega de Ascensores (AEGA)

Lo que no debería faltar en una empresa preparada para resistir

Una empresa debería tener siempre "un punto de referencia" para que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado puedan encontrar técnicos de mantenimiento dispuestos a ayudar. Añade, además, "la calma" que es "vital", y "tener protocolos". Aunque también avisa de que "no podemos cubrir el 100% de las eventualidades, no es eficiente desde el punto de vista económico".

"Tenemos que seguir trabajando e invertir más en personas líderes naturales en nuestras organizaciones, y eso cada vez es más complicado", lamentó.

Tras el apagón, su sector cambió la manera de comunicarse: "lo más sencillo y menos costoso, es saber que hay un técnico dispuesto a ayudar, mínimo uno, en las oficinas de nuestras empresas de ascensores". Así, recuerda como los ascensores fueron un "sector esencial" en la pandemia para la circulación de las personas, "no somos conscientes de lo esencial del sector".

Como sector, trabajan de "forma conjunta": "hubo técnicos de mi empresa que hicieron rescates en otras empresas y al revés. Esto es importante". Una elección que salió "de forma natural", pero que posiblemente en otros sectores no fuera la misma respuesta.

La normalidad, en su caso, no llegó cuando llegó la luz, sino que tardaron cuatro o cinco semanas en recuperarla. Cuando volvió la luz, se dieron varios picos de tensión distintos por zonas, "hubo muchos desajustes en los ascensores, tarjetas fundidas, cosas que hubo que reparar".

"Hubo técnicos de mi empresa que hicieron rescates en otras empresas y al revés. Esto es importante" Ángeles Ríos, presidenta de la Asociación Empresarial Gallega de Ascensores (AEGA)

¿Qué empresas son ejemplo de resiliencia?

"Las empresas que caen y no se levantan son las que, en cualquier cambio o transición, ya iban a caer", explica Ángeles que relaciona esa caída con una "falta de liderazgo clara en las empresas".

Así, señaló que "van a caer las mismas empresas que caerían en cualquier otro cambio de ciclo o de era. Serán resilientes las que invierten en personas". Apuntó a que el absentismo no se corregirá mientras no se vean en "términos de productividad", produciéndose en organizaciones "donde la gente no trabaja a gusto". "Creo que el absentismo se solucionará cuando de verdad nos preocupemos por las personas y trabajemos un liderazgo claro en las organizaciones", explicó.

"Van a caer las mismas empresas que caerían en cualquier otro cambio de ciclo o de era. Serán resilientes las que invierten en personas" Ángeles Ríos, presidenta de la Asociación Empresarial Gallega de Ascensores (AEGA)

Consejos ante un nuevo apagón

Finalmente, Ángeles Ríos señaló varios consejos que daría a empresas ante un nuevo apagón que resumió en: "protocolos claros, cuidar a las personas y trabajar no solo en la formación, sino también en la toma de decisiones".

La diferencia la harán las personas que no solo metan su consulta en aplicaciones de Inteligencia Artificial, "sino que sepan analizar lo que les devuelve".