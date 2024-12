Galicia, a la cola en los puntos de recarga para coches: 492 no están operativos

Galicia sigue teniendo una asignatura pendiente desde hace años: los puntos de recarga para coches. Así lo indica el último barómetro de electromovilidad de la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (ANFAC), publicado en octubre, y con datos relativos al tercer trimestre de 2024. En él se recoge que en Galicia hay 1.553 puntos, 492 no están operativos.

De tal forma, según el barómetro de ANFAC, Galicia obtiene una puntuación de 7,1 en infraestructuras de recarga para el coche, situándose así solo por encima del las Islas Canarias, Murcia, Andalucía y Ceuta y Melilla. Según los datos publicados, el indicador de infraestructura avanza ligeramente en 0,5 puntos en el tercer trimestre del año, alcanzando una puntuación de 9,3 en toda España. Aunque Galicia ha ido mejorando en esta clasificación, que mide el grado de desarrollo de la infraestructura de recarga publica según el número de puntos, respecto al 2,7 de 2022, continúa a la cola.

492 puntos de recarga fuera de servicio

ANFAC alerta además de que hay un gran número de puntos de carga que no están operativos, en concreto 492 puntos se encuentran fuera de servicio. Bien sea por estar en mal estado, averiados o que aún no están conectados a la red de distribución eléctrica, el 31,6% de la infraestructura instalada en Galicia no puede dar servicio a los usuarios.

"Solo hace falta coger un vehículo eléctrico y hacer una ruta por Galicia, como por ejemplo desde A Coruña hasta Vigo, para darse cuenta de que no hay ningún punto de recarga operativo. Esta es la realidad que se vive en la comunidad gallega", advierte ANFAC.

Por ello, ante el previsible aumento de la venta de coches eléctricos, ANFAC insta a que la Comunidad avance en esta infraestructura y esté "preparada para hacer frente a la implantación de la movilidad eléctrica" ya que en la actualidad, aseguran desde ANFAC, los usuarios de coches eléctricos dependen de las instalaciones habilitadas en los aparcamientos y los centros comerciales para realizar la carga del vehículo.