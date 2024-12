La coruñesa Permae: "En proyectos con impacto ambiental falta mediación con los ciudadanos"

Hace poco más de un año nació Permae, con su oficina de trabajo en el Pazo de Arenaza de Oleiros. El fundador junto a su padre y director es Rodrigo López Piquín, precoz concejal en este concello y posterior activista medioambiental. En tan poco tiempo Permae ha recibido un fuerte impulso de reconocimiento con el accésit RSC Vegalsa-Eroski 2024 de los Premios Emprende organizados por la Asociación de Jóvenes Empresarias y Empresarios (AJE) de A Coruña.

La empresa es una consultora que centra sus servicios en "soluciones sostenibles" apoyadas en el impulso a la economía local, la conservación ambiental y, sobre todo, la "mejora de la calidad de vida de las personas". Con una plantilla "volátil y fluctuante" repartida por Galicia, en la sede de Permae trabajan un ingeniero civil, un biólogo, un técnico en medio ambiente y un administrativo.

Un año de trabajo y ya un premio.

Reconocer el trabajo que hemos hecho en solo un año es muy importante, nos da ganas de seguir peleando por el proyecto. Porque además es un proyecto empresarial, somos una empresa que se basa en la sostenibilidad, y esta se apoya en tres pilares que forman nuestro nombre: Per de personas, Ma de medio ambiente, E de economía.

"Buscamos mejorar la calidad de vida de las personas a través de iniciativas que impulsen la participación ciudadana, la inclusión social y el desarrollo comunitario", destaca su página web.

Siempre pensamos que todo nuestro trabajo ha de estar pensado para las personas. Y una de nuestras ideas es generar puestos de trabajo para personas con discapacidad: ahora tenemos a once en prácticas gestionando dos islas de compostaje en dos colegios públicos, en colaboración con Down Coruña a quien se lo agradezco mucho, que hace charlas de concienciación en las aulas. El año próximo queremos asegurar ya cuatro puestos de trabajo.

¿Por qué surge Permae de la mano de una persona que ya era concejal de Obras y Medio Ambiente en Oleiros antes de acabar la carrera?

Después de mi etapa de ocho años en el Concello de Oleiros me dediqué al activismo climático. Me he movido por la ONU, la Unesco, en cumbres climáticas, coordinando una red de jóvenes en América Latina y luchando contra el cambio climático. Tras la pandemia me propuse emprender con conciencia, defender a las personas del daño que supone la crisis climática. A partir de mi experiencia medioambiental y en la administración pública nace Permae, que mira mucho a ayuntamientos pequeños, de menos de 5.000 y 10.000 habitantes, para ayudarles en el desarrollo de su capacidad técnica y administrativa a la hora de mover proyectos.

Eso no quiere decir que no nos hayamos presentado a concursos; de hecho, hemos ganado la gestión de campañas de bioresiduos del Consorcio As Mariñas y llevamos la campaña de implantación del contenedor marrón con tarjeta y de compostaje, con la gestión de unos 7.000 composteros domésticos en 40 ayuntamientos de Galicia, que para nosotros es todo un éxito.

¿Son estas sus líneas de trabajo en el desarrollo de servicios de consultoría?

Son tres líneas: compostaje en contenedor marrón, que es donde más apoya a los municipios pequeños; licitaciones relacionadas con compostaje y bioresiduos; y energía, donde gestionamos la oficina de transformación comunitaria del concello de O Rosal, para facilitar a las personas que puedan pedir ayudas públicas para eficiencia energética, y ocho comunidades energéticas (en Vilasantar, Ordes, Coirós, Frades, Barbadás...) en formato de asociaciones impulsadas por el Ayuntamiento.

Fundadores y personal de Permae, este lunes en la entrega de tarjetas para contenedores en Santa Cruz. Cedida

En estas actividades hay mucho contacto con el ciudadano. ¿La sensibilización social se promueve porque falta conocimiento e implicación medioambiental?

No falta implicación por parte de la administración, quizá hace falta más esfuerzo. Lo que no se conoce no se puede proteger, la naturaleza que no conocemos no la protegemos. En charlas que doy pregunto qué siente la gente al derretirse los polos y dicen que es grave, que lo han visto en la tele; pregunto lo mismo por los incendios del Eume, y caen las lágrimas por el daño medioambiental causado; fueron unos incendios que son muy poco en comparación con los daños que puede provocar el deshielo de los polos, pero los sentimos cerca. Lo que hay que hacer es hacer sentir a la gente que sus decisiones del día a día van a repercutir de forma positiva cerca de ellos.

Da la sensación de que llevamos dos o tres años conociendo muchos proyectos energéticos o verdes de los cuales algunos aún no están en marcha: parques eólicos, eólica marina, plantas de hidrógeno o amoníaco verde, energías renovables... ¿Es positiva esta saturación?

Lo tengo muy claro, en los proyectos con cualquier impacto medioambiental falta mediación con los ciudadanos. Son proyectos que solemos conocer cuando son una realidad y quedan dos meses para empezar la construcción, cuando la gente ya va a estar en contra, sin haber negociado previamente. Hay parques eólicos que son un éxito porque se pensaron junto a la población local, los vecinos, los políticos, con distintas opciones de compensación.

Pero lo que ocurre a día de hoy no es eso. Hay que informar, orientar. Todos los líos en este ámbito, y no voy a nombrar ninguno, tienen en común que no hubo mediación: no se informó, no se negoció correctamente, no se fue puerta por puerta... Algunos lo han intentado corregir, demasiado tarde, con el proyecto ya aprobado.

"Es inevitable que llegue el contenedor marrón de calidad con tarjetas y el quinto contenedor de envases, en uno o dos años. El Consorcio As Mariñas se está adelantando: esta semana misma ya se han entregado tarjetas" Rodrigo López Piquín, confundador de Permae

¿Esa mediación debe existir mucho antes?

Exactamente, en el inicio del proyecto.

¿Y eso no pasa en Galicia?

Aquí no ocurre. Ves cosas raras: en un ayuntamiento ves una pancarta con el nombre de una compañía a la que insultan con letras mayúsculas y en el de al lado la adoran porque allí llegaron a un acuerdo.

En A Coruña, por ejemplo, ¿sabe la población que la ciudad adoptará un nuevo modelo de gestión de residuos y de recogida con un quinto contenedor?

No hablaré ni en contra ni a favor del modelo húmedo-seco, de cuatro. ¿Podría ser mejor o peor? No me importa. La gente en la ciudad está un poco confundida: en la prensa recibe anuncios de un sistema de residuos y su Ayuntamiento le habla de un sistema contrario. Van a tener que llegar los contenedores de envases y el contenedor marrón de calidad, con cuya campaña estamos en el Consorcio As Mariñas, que tiene el mismo sistema que A Coruña. Tarde o temprano, en la ciudad los contenedores de orgánico tendrán llave.

¿Por qué?

Cuando recogemos la basura toda junta, mezclada, eso cuesta 90 euros por tonelada. Cuando entra en un contenedor marrón, sin impropios ni plásticos, su gestión cuesta 35 euros, y acaba siendo un compost de calidad; si no, acaba en un vertedero o quemándose para generar energía eléctrica. Repito, en A Coruña es inevitable que llegue el contenedor de llave. Como es inevitable que llegue el quinto contenedor de envases, en uno o dos años. El Consorcio se está adelantando, esta semana misma se han entregado tarjetas para los contenedores.