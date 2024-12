Napolit, premiada por AJE: "A Coruña es la mejor ciudad de España en cuanto a hostelería"

Alice De Robbio es la socia cofundadora de Napolit, una cadena de hostelería que ya tiene dos establecimientos en A Coruña (en las calles Juan Díaz Porlier y Rosalía de Castro) y otro en O Temple (Cambre), prepara otra apertura en la ciudad, proyecta su expansión en Santiago y Pontevedra y también ofrece "auténtica pizza napolitana" en otros dos locales del sur de Tenerife, en Arona y Adeje.

Esta joven italiana de Pádova, con raíces en Nápoles y de familia de tradición pizzera, se mudó a A Coruña en 2019 y a finales de 2021, después de trabajar en un banco, participaba en el nacimiento de Napolit. El mes pasado recibió el accésit de creación de empleo Coca-Cola en la gala de los Premios Emprende que organiza la Asociación de Jóvenes Empresarias y Empresarios (AJE).

¿Qué cree que reconoce el premio AJE de una empresa joven como Napolit?

Creo que simboliza la filosofía del esfuerzo diario que tenemos en el equipo, en la empresa. Creemos en crecer de forma orgánica y sostenible con lo que consigues: objetivos, ingresos... Cuidamos mucho a los equipos de trabajo, la operativa, a los empleados y a los clientes. La hostelería es un sector dinámico y rotativo en personal, nuestra ratio de rotación es muy baja. En todo el grupo de Napolit somos más de cien empleados.

¿Cómo nace y a qué apunta la empresa?

Abrimos con un local muy pequeño en Matogrande que es como nuestra casa, donde está el obrador, centro neurálgico del que sale la masa y los ingredientes preparados. En Napolit el objetivo es asegurarse la homogeneidad en todos los locales: lo mismo que comes en un local lo comes en los demás. Queremos crecer en Galicia y expandirnos como una mancha de aceite.

¿A qué tipo de cliente se dirige Napolit?

No tenemos un perfil único. Nuestro objetivo, cuando nacimos, fue el de democratizar la auténtica pizza napolitana, en el sentido de que queremos que todo lo mundo la pruebe. En Napolit te encuentras a una pareja joven, a una familia con su hijo, a otra familia de cinco hijos, abuelos con nietos, cinco chicas que salen del colegio y van a merendar, universitarias a la hora del café con el ordenador... Hay tantos perfiles que me pierdo.

¿No está lo suficientemente degustada y valorada la pizza napolitana?

Vine a A Coruña y no encontré una pizza que me gustara tanto como la de Nápoles. En Madrid y Barcelona hay mucho donde elegir, allí encontraba la auténtica pizza napolitana con el mismo producto que se come en Italia. Eso quisimos tener aquí en A Coruña, nacimos con esa idea.

"Creemos en el perfil joven de empleado, vemos que los jóvenes tienen ganas de trabajar y defendemos que hay que darles formación" Alice De Robbio, socia cofundadora de Napolit

El local ofrece mucho más que pizza.

Sí, porque también queremos democratizar el café. En Italia somos muy famosos por nuestra preparación del café, cuidamos las marcas, los tostadores, los detalles: el cremado, la leche, la limpieza de la cafetera. Hay muchas cosas detrás de un buen café. También somos famosos por los croissants. Así que nos dijimos: ¿por qué no hacemos con estos productos que Napolit sea una experiencia brutal todo el día, desde el desayuno hasta la cena? Por eso abrimos desde la mañana hasta la noche. Vuelvo a utilizar el término democratizar, dirigido a una experiencia napolitana cien por cien.

La hostelería es un campo muy activo. Abren locales con frecuencia, también cierran otros. ¿Cuál diría que es la clave para consolidar un negocio hostelero?

En Napolit tenemos tres pilares fundamentales. Uno es el producto de buena calidad, bien cuidado y presentado y adaptado al consumidor del lugar en el que estás, Galicia en este caso. El segundo es la marca, en el sentido de consolidar una comunidad que perciba la marca como referente: que hoy me apetece pizza, pues voy a Napolit; hay que conseguir que todos los días tengas antojo y no pienses en una pizza, sino que pienses en Napolit, por eso no hago más que recordar a la gente que existimos.

Y tercero, la operativa, que la atención al cliente sea espectacular; tenemos un equipo de recursos humanos muy fuerte y lo consideramos la pata más importante. Creemos en el perfil joven, vemos que los jóvenes tienen ganas de trabajar y defendemos que hay que darles formación.

¿Qué opina una italiana sobre la hostelería de A Coruña?

Viajo mucho por España y puedo comparar. Estoy convencida, aunque muchos no estarán de acuerdo, de que A Coruña es la mejor ciudad de España en cuanto a hostelería y gastronomía: en cuanto a calidad, cuidado, limpieza, orden, organización y conceptos gastronómicos. Cuando vienen mis padres les llevo a comer tortilla, pulpo y marisco y flipan. Si tengo que definir la hostelería de A Coruña con una palabra, diría "top". Estoy muy feliz en la ciudad donde vivo.