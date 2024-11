Mestrelab inaugura su nuevo centro de investigación en Santiago

Mestrelab Research, la empresa compostelana líder en el mercado de datos científicos, inauguró este viernes el nuevo Centro de Investigación Mestrelab (CIM), en Santiago, que nace con el objetivo de servir de "puente de comunicación entre la Universidade de Santiago con el resto de las universidades gallegas y la industria".

El nuevo complejo, de más de 2.300 metros cuadrados de superficie, ha requerido una inversión de 9,4 millones de euros realizada a partes iguales por la Axencia Galega de Innovación (GAIN) y por capital privado.

Mestrelab está especializada en el desarrollo de software de procesado y análisis de datos de laboratorio, que ya usan algunos de los grupos farmacéuticos más potentes del mundo.

El acto de inauguración contó con la presencia del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda; el conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades y Formación Profesional, Román Rodríguez; la alcaldesa de Santiag, Goretti Sanmartín; y la directora de GAIN, Carmen Cotelo. Fue presidido por el presidente de Bruker BioSpin, Falko Busse; y el presidente de SciY, Santiago Domínguez.

Según ha explicado el propio Domínguez, el CIM dará a los científicos la posibilidad de "realizar descubrimientos innovadores y desarrollar nuevas aplicaciones que mejoren la calidad de vida".

De esta manera, el centro brinda la oportunidad de canalizar el conocimiento hacia los problemas reales de la industria científica, "que podrán ser solucionados por el ecosistema de conocimiento e investigación del centro", ha destacado.

Además, señalan que el CIM atraerá talento y la solución a problemas de la industria científica global. En el futuro, el centro podrá ser equiparable a ecosistemas de investigación e innovación científica que ya existen en Boston o Zurich, o, en otra dimensión, en Silicon Valley.

Referente en la innovación

Por su parte, el presidente de la Xunta ha puesto en valor a empresas como Mestrelab, que convierten a Galicia en un referente en el campo de la innovación, y ha agradecido "que piensen que sigue valiendo la pena seguir creciendo desde Galicia".

Rueda ha destacado que el objetivo de la Xunta es apoyar a todos los proyectos que, como este, estén basados en la innovación, y contribuyan a crear empleo de calidad, retener y atraer talento investigador y modernizar y diversificar la economía de la comunidad autónoma. "Se trata de traducir el conocimiento en innnovación, que esa innovación sea competitiva y que traiga nuevas empresas y riqueza y futuro para Galicia", subrayó el presidente de la Xunta.

Por su parte, la alcaldesa de Santiago ha señalado que centros como Mestrelab "significan que moita xente con talento non terá que marchar fóra e abre as portas a que xente doutras partes do mundo veña a Compostela".

Por último, Falko Busse se ha mostrado muy "ilusionado" con el centro que se ha puesto en marcha en Santiago y ha señalado que "no habría podido hacer esto en ningún otro lugar del mundo". Busse ha destacado que Mestrelab cuenta con tres pilares: la calidad del equipo que sale de la USC, que entiende de innovación y que son muy buena gente. Ahora, nuestras empresas traerán inversiones e investigación a Santiago de Compostela", ha afirmado.