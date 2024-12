Estas son las marcas de moda para hacer un regalo estas navidades en A Coruña

Contenido patrocinado

Con el inicio de diciembre son muchas las personas que recorren las calles de la ciudad pensando qué le van a regalar a sus seres más queridos estas fechas. Por suerte, en la céntrica calle Rosalía de Castro se ubica Cherie 1961, una boutique que se ha ganado el corazón de clientla en una de las ciudades más de moda del panorama nacional, A Coruña.

Si nos preguntamos por la razón de ese éxito, la respuesta no es otra que la exclusividad de cada prenda, calzado o accesorio adquirido allí, pues el equipo lleva a cabo un minucioso trabajo de selección de entre colecciones de diversos países y marcas referencia para traer a A Coruña las mejores piezas. "Escogemos lo más especial para que en nuestra tienda no se encuentren prendas convencionales, sino opciones con un toque especial", afirman.

Es por eso que estas Navidades Cherie 1961 se ha vuelto a vestir de gala con una decoración e iluminación acorde a las festividades, para recibir en este espacio icónico a toda esa clientela que está buscando regalos únicos, elegantes y de calidad en forma de abrigos, bolsos, camisas, deportivas, sudaderas, faldas, gorros, cinturones, vestidos, mochilas...

Exterior de Cherie 1961. Cedida

Combinando dicha exclusividad con una atención personalizada, la experiencia de compra en Cherie 1961 se centra en ayudar al cliente a encontrar justamente lo que está buscando: un regalo para su pareja, para un familiar, para una buena amiga... ¡O incluso para uno mismo!

Tendencias estas Navidades

En cuanto a regalos para mujeres, nos cuenta el equipo de la boutique que aunque es muy subjetivo, hay algunos clásicos que nunca fallan. "Para ellas, los bolsos de piel por su atemporalidad y funcionalidad", asegura, "Para ellos, las camisas elegantes, las deportivas de tendencia o una buena prenda exterior".

Si lo que queremos es apostar por las tendencias en auge, aunque el equipo tiene claro que "estamos en un momento en que no hay una sola tendencia marcada sino muchas ramificaciones", destacan los bolsos maxi y nanos, las botas apreski, moteras y mosqueteras, así como los mocasines y trajes de dos piezas.

Algunas prendas de Cherie 1961. Cedida

En cuanto a las firmas estrella, si lo que buscas es invertir en un regalo especial, conviene que eches un ojo a las prendas y accesorios de marcas icónicas como Marc Jacobs, On Running, CP Company o Max Mara, elecciones seguras que impresionarán a cualquier destinatario. "La clientela camina hacia una compra más responsable, se prefiere regalar buena calidad que cantidad", señalan.

Además, en su catálogo, podremos encontrarnos otras marcas como Premiata, Barrow, Neil Barrett, Deus ex Machine, Edmmond, Ralph Lauren, New balance, Marc Jacobs, Campomaggi, utry, Veja, Ugg, On Cloud, Satorisan, Ash, Pinko, Neil Barret, Castañer, Panambi, Diesel, Birkenstock, Etro, Satorisan, Barbour… y muchas más.

¿Cómo compra la clientela hoy en día?

Bajo el sello El ropero 1961, el equipo tiene tiendas en Ponferrada, Sanxenxo y por supuesto A Coruña. Por ello, poseen un gran conocimiento de la clientela y de sus hábitos de consumo. "Los clientes suelen comprar un detalle para Nochebuena e invertir más en el regalo de Reyes", opinan. Y en cuanto al mejor momento para hacer las compras, no hay nada como aprovechar las primeras semanas de diciembre. "No hay nada mejor que comprar a principio de temporada", explica, "por las tallas, la variedad de producto y las promociones".

Es importante señalar que Cherie 1961 premia la fidelidad de sus clientes con promociones exclusivas a través de su tarjeta cliente: descuentos especiales, eventos y actividades online y en la tienda física... Además de ofrecer asesoramiento personalizado a través de WhatsApp sin dejar de lado la calidez de la atención al cliente.

Evento celebrado en Cherie 1961. Cedida

Un muy feliz 2025

De cara a 2025, Cherie 1961 tiene claro que seguirá mejorando para diferenciarse en una ciudad donde la moda es sagrada y ofrecer a su clientela lo mejor de las colecciones nacionales e internacionales. Además, también están trabajando en un proyecto relacionado con la moda circular y consciente.

Pero de momento, antes de depedir el año, un objetivo muy claro: satisfacer los deseos de los clientes para estas fechas tan señaladas y especiales para que todo el que abra un paquete de Cherie 1961 se llene de ilusión.