Muchos comercios de A Coruña cierran el Día de Todos los Santos: "Pierdes dinero abriendo"

Miles de coruñeses disfrutan hoy, 1 de noviembre, de un día alejado del mundo laboral. Además, el Día de Todos los Santos ha caído en viernes este 2024, lo que permitirá a muchos disfrutar de un puente de tres días. Es el caso de decenas de pequeños comercios de la ciudad que, pese a poder abrir en festivo, deciden dar un merecido descanso al cuerpo.

José Luis Boado, presidente de la Federación Unión Comercial Coruñesa, explica que los festivos en los que compensa abrir son aquellos próximos a festividades como Navidad. "Este no es un puente de consumo, es un puente de diversión. Sale más rentable no abrir", apunta. Boado se refiere a que en festividades como Todos los Santos y Difuntos la gente no aprovecha para ir de compras, sino para salir a comer y otras actividades de placer. Está convencido de que, sin embargo, serán unos buenos días para el sector hostelero y el hotelero.

El representante de la FUCC también hace otro apunte: los barrios y el centro de la ciudad no se comportan de la misma forma. Vaticina que en las zonas próximas a María Pita habrá más actividad, aunque tampoco será algo especialmente llamativo.

NOA (Rúa Real, 47, 15003 A Coruña) será una de esas tiendas que abran sus puertas. Eso sí, "un par de horas por la mañana". Habitualmente solo trabajan los festivos que coinciden con la visita de algún crucero, pero este 1 de noviembre han decido cambiar de estrategia en un intento de competir con las grandes marcas.

Mónica, dependienta de la tienda, está de acuerdo con Boado en que, generalmente, no es rentable abrir en festivo. "Depende un poco del día, en invierno no suele compensar, pero en verano sí", asegura. La afluencia de turistas es clave a la hora de hacer caja en un día no laborable.

Pequeño comercio y grandes superficies, una competencia reglada los festivos

El pequeño comercio decide libremente su horario, por lo que puede abrir todos los domingos y festivos que deseen. Las grandes superficies, por el contrario, están limitadas por el Diario Oficial de Galicia.

La Xunta considera pequeño comercio a todo establecimiento que no supere los 300 metros cuadrados, "con la excepción de los que no tengan la consideración de pequeña y mediana empresa". Ellos tienen libertad absoluta para decidir qué fechas abren y cuáles no.

Por el contrario, las grandes superficies tienen limitados los festivos de apertura. Cada año el Ejecutivo gallego aprueba cuáles son los domingos y festivos que pueden abrir.

Listado con los domingos y festivos en los que abrirán los grandes comercios en A Coruña: