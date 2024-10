“Ferrol es un lienzo en blanco y hay que aprovecharlo”: la rebeldía de Chavs Clothing llega para quedarse

Chavs es la única tienda vintage de ropa de segunda mano en Ferrol. Candela y Iago comentan que las tiendas de la ciudad son de dos tipos: o se adaptan al modelo del ‘fast fashion’ (ropa de usar y tirar) o son de buena calidad, pero con precios bastante más elevados. Competir contra el ‘fast fashion’ lo toman como una lucha. Aseguran que es muy difícil, pero según Iago: “Luchamos con historias, con personalidad, identidad propia, que es lo único que no tienen las marcas del ‘fast fashion’. Nos lo tomamos como una lucha, realmente. Es poco sostenible y malo para el planeta”.

“Nosotros destacamos porque somos rebeldes y nos salimos de la línea de una tienda de aquí. Ferrol es un lienzo en blanco y hay que aprovecharlo”

Candela y Iago sienten que hacer un proyecto creativo acercando Ferrol a la gente joven es reivindicativo. “Siempre se tiene la imagen de esta ciudad como algo muy fino, muy clasista, y nosotros somos todo lo contrario”, asegura Iago.

Para Candela, Ferrol es “un lienzo en blanco” que hay que aprovechar porque “todo está por hacer”. Ambos son optimistas y ven la ciudad como un punto clave en cuanto a emprendimiento, localización, clima, cultura… “ahora falta el resto, que lo tenemos que poner la gente joven, el día a día de la gente”, sentencia Candela.

Rechazan que en Ferrol solo se conozca el ‘Naval’ o ‘Semana Santa’ y subrayan la figura del campus universitario, a la que les parece que no se le da importancia y que es un público sin explotar. “A esa gente que está en sus pisos de estudiantes, hay que darles cosas en la ciudad”, apunta Candela.

India & Piwi, clientas de Chavs en la fachada de la tienda

India, clienta de la tienda, no deja de recalcar la importancia de que haya un proyecto como Chavs en Ferrol. “Muchos de nosotros, si hubiésemos tenido un espacio así en la adolescencia, donde poder sentirte identificado y formar parte de ello… habría sido increíble. Y como amiga, no puedo estar más orgullosa”, dice emocionada.

“A nosotros con veintipocos años y sin dinero no nos daban un crédito”

Estos jóvenes emprendedores tildan de suerte haber tenido la oportunidad de montar Chavs. Ambos están en contra del discurso que se está romantizando de ‘ser tu propio jefe’ y admiten que, sin el apoyo de sus padres y amigos, el proyecto no hubiera sido posible. “A los chavales se les está vendiendo una cosa y tú no puedes empezar un negocio si no tienes ni un euro. Necesitas capital. A nosotros con veintipocos años y sin dinero no nos daban un crédito”, añade Iago.

También le dan mucha importancia a la parte social, al ‘boca a boca’, algo que consideran clave en un sitio pequeño como es Ferrol. Como dice Candela entre risas, “tuvimos la suerte de que en Ferrol caíamos bien”.

Democratizar la moda de la mano de Chavs Subculture

Democratizar la moda y el derecho al lujo. Esto es lo que los jóvenes ferrolanos reivindican en Chavs. Como bien dice el slogan “ropa de marca para gente de barrio”.

El objetivo del proyecto es que gente de un nivel adquisitivo bajo se pueda permitir ciertas prendas pero, como apunta Iago, “no representamos dejarte el dinero en la ropa, representamos que te gastes lo justo en algo bueno y para toda la vida”.

Cumplieron su primer aniversario lanzando su propia marca ‘Chavs Subculture’, customizando prendas basándose en una subcultura diferente para cada colección. Su lanzamiento piloto: “Mater Dolorosa” se basó en la subcultura de las pandillas mexicanas -Cholos y Chavos- pero “en este caso la violencia y la delincuencia están muy asociadas, así que busqué el contrapunto. Nos quedamos con la estética, pero también explicamos que nuestros valores van en contra”, comenta Candela.

“La creatividad nace de la necesidad y la necesidad está en la pobreza. Quien no tiene para comprarse algo lo tiene que inventar y las subculturas salen de ahí. Los movimientos culturales se reflejan en la forma de vestir, y eso es lo que nos gusta”

Pequeño adelanto de lo que será su nueva colección: ‘Levi’s Ingenieer’

El futuro de Chavs: Espacio multicultural

El futuro de Chavs es consolidar una ‘concept store’ o espacio multicultural. Para ellos es clave visibilizar a artistas gallegos de cualquier ámbito (moda, música, pintura…). Una de las formas en la que lo están llevando a cabo es el concepto de ‘Le Bruit de Chavs’, a través del cual invitan a un artista que les guste a grabar una canción en el escaparate de la tienda.

Han grabado la primera con el rapero coruñés Nelson y fue todo un éxito. En breves saldrá la segunda.

Este viernes sacan colección y esta será especial porque la van a mantener todo otoño. Consiste en una personalización de ‘Levi’s ingenieer’ y, como ya es costumbre, la inaugurarán este viernes con un evento y colaboración con la marca coruñesa ‘The River’.

“Este proyecto lo queremos llevar a que la gente de la industria conozca que en Ferrol hay muchísimo talento, no es lo que cuentan de la ‘ciudad más fea de España’, hay cosas positivas, gente muy buena”, concluyen ambos.